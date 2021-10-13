Чорнобиль в оренду. Чи справді в зоні відчуження можна буде орендувати квартири

Галина Корба

ВВС News Україна

51 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Руїни готелю "Полісся" у центрі Прип'яті

Чорнобильська зона як туристичний об'єкт скоро може вийти на новий рівень. Фонд держмайна планує віддати в оренду тут 35 об'єктів, що може стати поштовхом для нових інвестицій та розвитку туристичної інфраструктури. Що саме можна бути винайняти на торгах - дізнавалася BBC News Україна.

Новина про новий пакет нерухомості під оренду в зоні відчуження у жовтні облетіла українські та західні ЗМІ.

Зокрема, британська Times повідомила, що на торги виставлять "величезні квартири", щоб "заохотити людей оселитися в Чорнобильській зоні".

Фонд держмайна справді офіційно повідомив, що виставить під оренду 35 об'єктів держмайна в зоні відчуження, але, як повідомили BBC News Україна у фонді, йдеться не про житло, а про комерційну нерухомість.

"Через неможливість приватизації в зоні відчуження, оренда залишається тут єдиним інструментом для залучення інвестицій", - заявляв раніше заступник голови фонду Костянтин Кошеленко.

А це, на його думку, може дати поштовх розвитку туризму, ринку послуг та об'єктів зеленої енергетики в зоні.

Не жити, а гостювати

Взяти в оренду будівлі та приміщення в Чорнобильській зоні можна було й раніше, розповідає BBC News Україна представник пресслужби Фонду держмайна Ярослав Римар.

Але завдяки новому законодавству, яке набуло чинності в лютому 2020 року, тепер цей процес став набагато прозорішим та простішим. Усі торги відбуваються онлайн через систему Prozorro. А об'єкт до смаку можна обрати в системі на сайті orenda.gov.ua, наче в інтернет-магазині.

Підпис до фото, Через зростання туризму в зоні відчуження все більше атракцій, зокрема, концептуальних сувенірів

Скільки саме приміщень винаймають в Чорнобильській зоні просто зараз, у Фонді держмайна не змогли уточнити. В електронній системі поки що не видно договори оренди, які уклали до реформи 2020 року і термін яких ще не сплив.

Проте ні раніше, ні зараз немає мови про те, щоб у Чорнобильській зоні здавати в оренду постійне житло, каже Ярослав Римар.

"За законом, жити там не можна, - пояснює співрозмовник. - Там справді є колишні старі двоповерхові будинки, де колись жили і були прописані люди, але зараз там не можна буде купити квартиру, зареєструватися та жити".

За його словами, закон дозволяє туристам перебувати в зоні до п'яти днів, тож такі будинки цілком можуть стати майбутніми готелями та хостелами, які не вважаються житловою забудовою.

Таку перспективу представники локального туризму вітають. Тієї туристичної інфраструктури, що зараз є в зоні, не вистачає катастрофічно, каже Олена Фоміна, керівниця туристичної компанії Gamma Travel, яка проводить тури в Чорнобильську зону.

"У Чорнобилі дійсно здані в оренду декілька будівель, активно працює кафе і готель "Десятка", є хостел "Полісся". Але, на жаль, якщо ми говоримо про якість, про якийсь преміум сегмент, то цього в Чорнобильській зоні немає", - каже вона.

Все це розташоване у місті Чорнобиль, а у Прип'яті ночувати не можна - зона із суворими обмеженнями.

Підпис до фото, Поки що в Чорнобильській зоні бракує інфраструктури для вибагливих мандрівників. Готель "Прип'ять", колишнє місто Чорнобиль

З харчуванням справа також не краща. За її словами, у туристів, які приїжджають сюди, є небагато варіантів поїсти. Це, зокрема, їдальня №19 при Чорнобильській АЕС та кафе "Десятка".

"Попит перевищує пропозицію, доводиться чекати в чергах і все одно - це таки їдальня, це не ресторан, - каже Фоміна. - Якби там з'явився заклад, де за адекватну ціну надавали б якісне, класне харчування, або з'явився готель в нормальному розумінні, я думаю, що це було б чудово і мало б великий попит".

"90% відвідувачів - це іноземці, і ресторан української кухні в Чорнобилі - це було б дуже круто, бо ми б знайомили не лише з нашою трагічною історією, але також з нашим сьогоденням і нашою культурою", - додає вона.

Що здають та скільки просять

Відповідно до електронної системи, зараз у зоні відчуження фігурують 13 об'єктів - чотири в Прип'яті та дев'ять в Чорнобилі.

У Чорнобилі три об'єкти вже здали в оренду, два - виставили на торги. Решта - вже в системі та ось-ось стануть доступними потенційним винаймачам.

До прикладу, у вересні там успішно здали в оренду на п'ять років приміщення магазину по вулиці Кірова площею 152.68 кв. м за майже 5 тис. гривень в місяць.

Автор фото, orenda.gov.ua

Є в системі також більш "елітні" об'єкти.

Автор фото, orenda.gov.ua Підпис до фото, Судячи з усього, це - майбутнє кафе

"У нас нещодавно орендували кафе, на нашому сайті це вже є, там понад 16 тис. гривень на місяць орендна плата", - розповідає Ярослав Римар.

Автор фото, orenda.gov.ua

Судячи з даних в системі, йдеться про приміщення площею 80.82 кв. м в самісінькому центрі Чорнобиля - по вул. Полупанова.

Інша будівля по вулиці Кірова саме чекає на орендаря. Це колишній житловий двоповерховий будинок площею 698.4 кв. м. Саме такий, за оцінками Фонду держмайна, цілком може стати в майбутньому готелем чи хостелом.

Автор фото, orenda.gov.ua

Серед іншого в Чорнобилі ось-ось стане доступним для орендарів бетонований майданчик площею 42 тис. кв. м, який, відповідно до мапи, межує з місцевим гелікоптерним майданчиком.

Великі майданчики та будівлі вже включили в перелік об'єктів під оренду також в Прип'яті. Їхніх фото в системі немає, але йдеться про серйозні метражі - від 200 до 9,9 тис. квадратних метрів.

Щоправда, використати їх для туристичної інфраструктури, як кафе чи ресторанів, малоймовірно.

"Це десятикілометрова зона (від ЧАЕС - ред.), там не може бути таких об'єктів (туристичних - ред. ) за законом", - наголошує Олена Фоміна.