Народжувала вдома, бо в лікарні знущаються
Лікарка Аміра Черімагіч із Боснії і Герцеговини бореться за права жінок на домашні пологи.
Своїх перших трьох дітей вона, як і більшість матерів, народила в пологовому будинку.
Але грубе ставлення до породіль з боку медиків, жорстокі процедури і психологічне насильство змусили її задуматися над тим, щоб четверту дитину народжувати вдома. Для цього вона запросила до Боснії приватного британського акушера. І Аміра, і акушер добряче ризикують, адже в Боснії домашні пологи не врегульовані законодавством.
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