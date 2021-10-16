Народжувала вдома, бо в лікарні знущаються

22 хвилин(и) тому

Але грубе ставлення до породіль з боку медиків, жорстокі процедури і психологічне насильство змусили її задуматися над тим, щоб четверту дитину народжувати вдома. Для цього вона запросила до Боснії приватного британського акушера. І Аміра, і акушер добряче ризикують, адже в Боснії домашні пологи не врегульовані законодавством.