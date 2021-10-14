"Ми з дружиною так плакали". Власники 12 собак обурені їхнім вбивством через Covid

Буй Тху

В'єтнамська служба BBC

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Pham Minh Hung Підпис до фото, Videos of the trip with dogs and belongings all piled on went viral on the TikTok social media app

Під час чергової хвилі Covid-19 в'єтнамське подружжя залишилось без роботи. Вони зібрали речі, сіли на мотоцикл і разом з домашніми улюбленцями вирушили до іншої провінції.

Пізніше вони самі стали жертвами коронавірусу. У лікарні пара дізналась, що місцева влада вбила 12 їхніх домашніх улюбленців через побоювання, що тварини можуть поширити вірус.

"Ми з дружиною так плакали, що не могли заснути", - розповів BBC 49-річний муляр Фам Мінь Хунг.

"Я не хотів вірити у те, що це сталося ... Я нічого не міг вдіяти, щоб захистити своїх дітей", - сказав він, маючи на увазі собак.

Їхня історія з'явилася у TikTok і викликала бурхливу реакцію у В'єтнамі, а петиція із закликом покласти край такій практиці зібрала понад 150 тисяч підписів.

Завоювання сердець

Остання хвиля Covid-19 стала найгіршою для В'єтнаму з початку пандемії.

Через жорсткий локдаун багато людей втратили роботу, щонайменше мільйон робітників-мігрантів залишили великі міста.

Серед них були й 35-річні Фам Мінь Хунг і Нгуєн Тхі Чиєм.

8 жовтня вони вирушили до комуни Хан Хонг у провінції Камау, оскільки там ситуація з коронавірусом була не такою критичною.

У подорож взяли 15 своїх собак і трьох родичів, які також мали трьох собак і одну кішку.

Автор фото, Pham Minh Hung Підпис до фото, Любов подружжя до домашніх улюбленців зворушила соцмережі

Люди викладали в мережу відеоролики, де цей туристичний кортеж їде на мотоциклі, набитому собаками і речами. Пара стала популярною у соцмережах, їх підбадьорювали і бажали безпечної подорожі.

Деякі користувачі казали, що розчулились, коли побачили, як подружжя вкрило собак дощовиками, щоб захистити їх від негоди. Дехто навіть привозив їм воду і їжу.

Але не всі тварини доїхали до місця призначення. В дорозі одна собака померла, ще двох власники віддали волонтеру.

Коли мандрівники, нарешті, дісталися до Хан Хонга і здали обов'язковий тест на коронавірус, виявилось, що у всіх позитивний результат.

Їх поклали до лікарні, а тварин залишили у карантинному центрі.

Далі місцева влада без попередження вбила 12 їхніх собак і домашніх тварин родичів. Про це написали державні ЗМІ, однак пізніше статтю видалили.

Незрозуміло, як саме вбили тварин. Однак офіційне видання поліції оприлюднило фото, яке свідчить, що їх спалили.

"Наразі головну увагу приділяють боротьбі з хворобою, і рішення негайно вбити тварин було необхідним превентивним заходом", - сказав місцевий посадовець Тран Тан Конг на пресконференції у неділю.

"Варварський вчинок"

Інцидент сколихнув соцмережі, багато хто назвав це рішення "жорстоким" і "жахливим".

Акторка Хун Ань, що є членом міжнародної благодійної організації із захисту тварин "Чотири лапи", назвала це "варварством" і заявила, що надішле петицію до організації.

Автор фото, UGC Підпис до фото, Подружжя досі у лікарні

Вбивство було "неетичним" і "безглуздим", адже немає жодних правил, що приписують вбивати домашніх тварин, якщо їхні власники інфіковані, сказав Нгуєн Хонг Ву, науковий співробітник Національного медичного центру "Місто надії" в США.

"Немає жодних наукових доказів того, що собаки й коти можуть передавати вірус людині. А от люди з Covid іноді можуть їх заразити", - сказав доктор Нгуєн.

Техаські вчені протестували 76 собак і котів, чиї господарі хворіли на коронавірус, і виявили, що лише три кішки і одна собака були інфіковані. У тварин не було симптомів або були легкі ознаки хвороби. Всі вони швидко одужали.

"Є кілька способів розв'язати цю проблему - наприклад, помістити їх на карантин, зв'язатися з родичами власників або залучити громадську організацію, яка подбає про них до тих пір, поки власники не одужають", - сказав доктор Нгуєн.

"Менталітет, як у часи війни"

Приклад В'єтнаму у боротьбі з коронавірусом був визнаний успішним на початку пандемії, країна завоювала похвалу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) своєю швидкою реакцією та широким відстеженням контактів. Але штам Дельта поставив країну на коліна.

Загалом у країні з населенням 100 мільйонів виявили понад 850 тисяч випадків захворювання, майже 21 тисяча померла. Більшість випадків виявили під час останньої хвилі.

В'єтнам наполегливо намагався контролювати поширення вірусу - хоча прем'єр-міністр Фам Мінь Тінь заявив минулого місяця, що потрібно ухвалити план як "жити з вірусом".

Багатьох людей звинуватили та засудили за поширення вірусу, деякі з них ув'язнені на п'ять років.

Минулого місяця стало вірусним відео, на якому видно, як кілька поліцейських проникають у квартиру в південній провінції Біньзионг. Вони витягли жінку, яка, як вважають, захворіла на коронавірус, щоб зробити тест. У цей час її маленький син плакав. Це призвело до масового обурення громадськості.

Рішення влади позбавити життя домашніх тварин не викликало подиву, каже оглядач Ле Ан.

"Уряд В'єтнаму надає найвищий пріоритет боротьбі з коронавірусом. Існує таке гасло: "Боротьба з цією пандемією - це як боротьба з ворогом". Це означає, що країна перебуває у стані війни. Не можна очікувати раціональної та гуманної поведінки під час війни".

Фам Мінь Хунг, власник вбитих тварин, має намір притягнути владу до відповідальності.

"Я виховував своїх дітей близько шести років, я однозначно хочу справедливості для своїх дітей", - сказав він, перебуваючи у лікарні.