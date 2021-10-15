"Свободу Міші!" У Тбілісі відбулася масштабна акція з вимогою звільнити Саакашвілі

Ніна Ахметелі

ВВС, Тбілісі

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency/Getty

Тисячі людей зібралися у четвер ввечері в центрі Тбілісі, вимагаючи звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Затриманий після повернення в Грузію Саакашвілі вважає себе політичним в'язнем і продовжує голодування в пенітенціарній установі у місті Руставі.

Мітинг організувала заснована Міхеілом Саакашвілі найбільша опозиційна партія - "Єдиний національний рух". Зранку для участі в акції з різних куточків Грузії до Тбілісі вирушили автомобільні колони опозиції.

У деяких районах їх зустріли групи агресивних контрдемонстрантів - противників колишньої влади. Деякі з них кидали в машини віники, що символізують тортури в тюрмах при попередній владі, та вигукували образи.

Попри це, до вечора учасники опозиційної акції заполонили площу Свободи в центрі Тбілісі та частину проспекту Руставелі.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Підпис до фото, Головна вимога мітингувальників - звільнити з ув'язнення Міхеіла Саакашвілі

З встановленої на площі сцени з фрагментами прапора ЄС - золотими зірками, грузинським прапором і написом: "Свободу Міші" виступали з промовами, співали і навіть читали вірші.

Звідси гендиректор телеканалу "Мтаварі архі" й один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав чергове послання Саакашвілі з в'язниці. Експрезидент закликав до участі у другому турі місцевих виборів, які мають відбутися 30 жовтня, та до примирення у суспільстві.

"Я не можу дивитися збоку на знищення нашої батьківщини. Цьому я волів би смерть. Тому я тут. Я тут і твердо вирішив залишитися, щоб цим зробити свій внесок у поразку режиму, боротьбу грузинського народу проти бідності, корупції, несправедливості й руйнування. Щоб разом з грузинським народом стати проти режиму Іванішвілі [Бідзіна Іванішвілі - ексголова і засновник владної партії "Грузинська мрія"], який тягне у путінську Росію нашу батьківщину. Ми, всі разом, не повинні цього допустити, і всі разом повинні повернути Грузію на шлях, що веде до Заходу", - йдеться у зверненні Саакашвілі.

"Хай ні в кого не буде найменшої надії на те, що хтось змириться з тим, що Міхеіл Саакашвілі, третій президент цієї країни, буде замкнений у в'язниці, і ми не продовжимо боротьбу, поки він не вийде", - пообіцяв, виступаючи на мітингу, Ніка Мелія, голова ЄНР і кандидат у мери Тбілісі, який також приділив велику частину свого виступу другому туру виборів 30 жовтня, назвавши його історичним днем.

Підпис до фото, На мітинг у центрі Тбілісі приїхали з різних регіонів Грузії

За даними Центральної виборчої комісії, владна партія "Грузинська мрія" набрала майже 47% пропорційних голосів, випередивши решту партій на місцевих виборах 2 жовтня. ЄНР, що була при владі до 2012 року, залишається найбільшою опозиційною силою в країні - вона отримала майже 31% голосів.

Попри це, кандидатам у мери від владної партії не вдалося набрати більш ніж половину голосів виборців, необхідних для перемоги у першому турі виборів мера, у 20 муніципалітетах, зокрема в п'яти самоврядних містах. Тут відбудуться другі тури між двома кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів виборців.

У більшості випадків у другому раунді виборчих перегонів суперниками владної партії стали представники "Єдиного національного руху".

Автор фото, TASS/Getty Підпис до фото, З встановленої на площі сцени гендиректор телеканалу "Мтаварі архі" та один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав послання Саакашвілі

Новий заряд

В ЄНР закликали приєднатися до акції 14 жовтня всіх громадян Грузії незалежно від політичних симпатій. Однак більша частина опозиційних партій, зокрема й тих, що називають Саакашвілі політичним в'язням, до акції не приєдналися, наголошуючи, що за бажання їхні політики можуть брати участь у мітингу в індивідуальному порядку.

Незважаючи на це, багато з присутніх на акції не приховували, що не очікували того, що опозиційний мітинг буде настільки масштабним, і пов'язували це з поверненням на батьківщину Саакашвілі, який залишається одним з найбільш вагомих і популярних опозиційних лідерів на політичній арені Грузії, хоч і не жив тут останні вісім років.

"Ви подивіться скільки людей, море людей. У людей з'явилася надія після того, як Міша повернувся!" - звернулася до мене жінка середнього віку, вказуючи в бік центрального проспекту, де тяглися колони протестувальників.

"Заряд, дуже сильний заряд відчувається. Були й інші опозиційні мітинги, але стільки людей на них не було. Для мене це теж несподівано, і я дуже радію. Здається, нарешті народ прокинувся", - каже ще одна з учасниць мітингу, мешканка Тбілісі Ірине Гіоргадзе.

Підпис до фото, Саакашвілі залишається одним з найпопулярніших опозиційних лідерів, незважаючи на те, що не жив у Грузії останні вісім років

За її словами, вона прийшла на акцію через відчуття несправедливості й погоджується з головною вимогою акції - звільненням Саакашвілі з ув'язнення: "Нехай спершу хтось зробить більше, ніж ця людина для Грузії, а потім вже його судить".

У владній партії, між тим, кажуть, що акція 14 жовтня вкотре показала, що очікування опозиції й самого Саакашвілі не виправдалися. В ефірі телекомпанії "Імеді" голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, коментуючи акцію опозиції, сказав, що наразі усі спостерігають за "початком кінця" Національного руху".

"Це дуже хороший процес для нашої країни, для грузинської демократії. Це те, чого наше суспільство чекає вже роками. Практично, вже два десятиліття "Національний рух" не дає спокою цій країні", - заявив він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Михаїл Саакашвілі продовжує голодування в пенітенціарній установі у місті Руставі

Саакашвілі залишив Грузію після закінчення свого третього президентського терміну у 2013 році. В Грузії проти нього висунули звинувачення за кількома гучними справами. За двома з них його засудили заочно і засудили до шести років позбавлення волі. Саакашвілі вважає звинувачення і судові вироки політично мотивованими. Він оголосив голодування незабаром після арешту 1 жовтня.

Всі останні роки Саакашвілі, що жив в Україні, казав про намір повернутися в Грузію. За день до місцевих виборів 2 жовтня в Грузії Саакашвілі повідомив про те, що повернувся на батьківщину. Він опублікував у соціальних мережах спочатку допис про те, що він у Грузії, а потім відеозвернення.

У владній партії спочатку називали поширені відео експрезидента фейком і стверджували, що насправді Саакашвілі не залишав територію України. Однак вже 1 жовтня ввечері прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив на брифінгу про затримання колишнього президента в Тбілісі.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Підпис до фото, Про затримання Саакашвілі 1 жовтня журналістам повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі

За словами представників влади, про пересування Саакашвілі з України в Грузію правоохоронцям було відомо заздалегідь, але цю інформацію навмисно приховували для успішного проведення спецоперації з затримання експрезидента.

Як кажуть у слідчих органах, триває розслідування за фактом незаконного перетину Саакашвілі державного кордону, а також незаконного перевезення мігрантів через держкордон і створення їм відповідних умов для незаконного перебування в країні.

У рамках слідства за статтею про приховування злочинів вже затримали власника квартири, у якій затримали Саакашвілі, та батька з сином, які, за версією слідства, відвезли Саакашвілі в одне з сіл у Західній Грузії після того, як він незаконно перетнув грузинський кордон.

Адвокати затриманих кажуть, що звинувачення є політично мотивованими і висунуті за відсутньою у Кримінальному кодексі статтею, оскільки мова у звинуваченні йде про приховування засудженого експрезидента, а не злочину.