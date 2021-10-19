Які вакцини від COVID-19 є в Україні та чим вони відрізняються

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Станом на середину жовтня в Україні для широкого загалу є три вакцини - AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відповідно до інтерактивної мапи Ради національної безпеки та оборони, ці вакцини здебільшого є в усіх регіонах України, але розподілені неоднорідно - в одних регіонах більше AstraZeneca, в інших - CoronaVac.

Pfizer зазвичай найменше, хоча є винятки. До прикладу, на Харківщині найбільше саме цієї вакцини - понад 25 тис. доз станом на 19 жовтня. Це 90% від всіх вакцин в регіоні.

AstraZeneca

Це розробка шведсько-британської компанії AstraZeneca та Оксфордського університету.

Вакцина є векторною. Тобто йдеться про давно відому технологію, коли у безпечний вірус - у цьому випадку це модифікований аденовірус - вмонтовують специфічний білок коронавірусу. Таким чином імунна система людини навчається розпізнавати хворобу та захищатися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Залежно від виробника торговельна марка вакцини може мати різні назви - вироблена в ЄС називається Vaxzevria, в Південній Кореї - AstraZeneca-SKBio, а в Індії - Covishield.

Повний курс вакцинації включає дві дози, які треба отримати з інтервалом у 4-12 тижнів.

Щепилися цією вакциною вже десятки мільйонів людей у всьому світі. Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Крім того, вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом та майже у два рази зменшує ризик інфікувати інших, якщо все ж таки захворієте.

Відповідно до даних сайту МОЗ, ця вакцина схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного використання. Застосовується для всіх людей, старше 18 років.

Водночас зверніть увагу, що окремі країни ЄС дозволяють в'їзд лише для вакцинованих препаратом з торговою маркою Vaxzevria.

CoronaVac від Sinovac

CoronaVac - вакцина від ковіду, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Вакцина виготовлена за технологією, якій вже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. За таким же принципом працює, зокрема, вакцина від поліомієліту.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз з інтервалом в 14-28 днів.

Відповідно до останніх досліджень, вакцина захищає від зараження ковідом на 65,9%, а її ефективність у попередженні госпіталізації та смерті від ковіду перевищує 85%.

CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання, її застосовують у 40 країнах світу, наголошує український МОЗ. Водночас цю вакцину визнають не всі європейські країни, тож уважно перевіряйте умови в'їзду перед ймовірною мандрівкою.

Comirnaty від Pfizer

Американсько-німецька вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech розроблена інноваційним методом. Це мРНК вакцина, тобто вона створена на основі матричної рибонуклеїнової кислоти, яка імітує білок коронавірусу та навчає організм боротися зі справжнім вірусом.

"Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу", - наголошують у МОЗ.

Саме цю вакцину МОЗ рекомендує передусім для вагітних та людей похилого віку.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз з інтервалом у 21-28 днів.

Дослідження показують, що ефективність вакцини до "дикого" штаму вірусу, який вперше виявили у Вухані, складає 95%. Ефективність до штаму Альфа - 93,7%, до штаму Дельта - 88%.

ВООЗ дозволяє використовувати цю вакцину для людей від 12 років. Її застосовують у понад 100 країнах світу, в тому числі вона повністю схвалена в ЄС, США, Великій Британії та Канаді.