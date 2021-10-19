"Батько наш - Бандера". Що це за мем та звідки він узявся

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Смолоскипна хода, присвячена до 111-річчя від дня народження голови ОУН Степана Бандери в Києві 1 січня 2020 року

Український сегмент соцмереж цими днями заполонили ролики, на яких люди різного віку, в основному школярі, масово співають самостійно або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".

Галасу пісня наробила напередодні 14 жовтня, коли у мережі почали поширювати відео з TikTok, на якому група школярок співає слова, а фонограмою звучить стрункий хор чоловічих голосів.

Згодом низка ЗМІ, в тому числі телеграм-канал видання "Вести", яке називають проросійським, повідомив, що це "учні київської школи вирішили провчити вчительку, яка здалася їм "ватною".

Канал зазначив, що вчителька начебто "відмовляється виходити на роботу", та підписав повідомлення про флешмоб "Гітлер'югенд 2.0".

Згодом з дівчатами з ролика зв'язався львівський телеканал NTA. Дівчата повідомили, що насправді вони з львівської школи і з вчителькою в них жодних конфліктів не було.

"Ми хочемо сказати, що ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нашу вчительку з історії, яка, навпаки, нас підтримувала і допомагала здійснити цю ідею", - розповіла дівчинка.

Втім хвиля роликів "Батько наш - Бандера" у виконанні дорослих та дітей досить швидко заповнила соцмережі - Twitter, TikTok та Instagram. Діти співають у класах, роздягальнях та туалетах.

Деякі досить жартівливі, наприклад, в одному з роликів фонограму наклали на один з виступів російського президента Володимира Путіна перед виборцями.

Сама пісня "Батько наш Бандера" у мережі з'явилася давно. Згадки про неї є ще в 2019 році.

Зокрема у YouTube багато роликів з виконанням пісні чоловічим ансамблем "Пентархія". Саме це виконання найчастіше звучить як фонограма до численних роликів, які наповнили мережу.