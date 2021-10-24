Що таке метавсесвіт? І чому навколо нього стільки ажіотажу

1 година тому

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Метавсесвіт наразі активно обговорюють технологічні компанії, маркетологи й аналітики, називаючи його майбутнім інтернету.

Марк Цукерберг оголосив про набір 10 тисяч працівників, які займатимуться розробкою нової технології у ЄС.

Концепція привертає увагу й гроші багатьох техгігантів, серед яких Facebook та Epic Games.

Що таке метавсесвіт?

Зовні це виглядає як дещо поглиблена версія віртуальної реальності (VR), але багато хто впевнений, що за метавсесвітом майбутнє.

Метавсесвіт і VR-технологія співвідносяться приблизно так, як сучасний смартфон і перші незграбні мобільні телефони 1980-х.

Замість комп'ютера метавсесвіт пропонує за допомогою VR-гарнітури поринути у віртуальний світ, який поєднуватиме цифрові середовища.

На відміну від теперішньої віртуальної реальності, яку використовують переважно для ігор, цей віртуальний світ можна застосовувати практично для будь-чого - робочих конференцій, ігор, концертів, перегляду кінофільмів - або просто для відпочинку.

Перебувати у цьому світі ви будете у вигляді свого 3D-аватара.

Але оскільки це наразі лише концепція, єдиного узгодженого визначення метавсесвіту поки що немає.

Чому такий ажіотаж?

Ажіотаж навколо цифрових світів та доповненої реальності з'являється кожні кілька років, але зазвичай згасає.

Однак цього разу ідея метавсесвіту сколихнула багатих інвесторів та великі технологічні компанії. Якщо це раптом виявиться майбутнім інтернету, ніхто не хоче залишитися позаду.

І вперше технологічна складова й досягнення у галузі VR-ігор здаються готовими для реалізації такого проєкту.

Роль Facebook

Компанія Facebook зробила створення метавсесвіту одним із своїх пріоритетів.

Технологічний гігант вкладає чималі кошти у розробку, увійти в яку можна за допомогою гарнітури Oculus. Хоча деякі аналітики вважають ці інвестиції збитковими.

Соціальна мережа також розробляє VR-програми для віртуальних зустрічей і для робочих конференцій, зокрема й такі, які взаємодіють із реальним світом.

Автор фото, Oculus Підпис до фото, Oculus Quest 2 - одна з останніх VR-гарнітур, розроблених Facebook

Facebook стверджує, що метавсесвіт "не буде створений однією компанією за одну ніч". Корпорація обіцяє співпрацювати.

Нещодавно вона інвестувала 50 млн доларів у фінансування неприбуткових груп, щоб "будувати метавсесвіт відповідально".

Однак на думку Facebook, реалізувати ідею метавсесвіту вдасться не раніше ніж через 10-15 років.

Хто ще зацікавлений у метавсесвіті?

Ідею метавсесвіту давно обговорює Тім Свіні, голова компанії Epic Games (яка займається виробництвом гри Fortnite).

Онлайн-ігри за участю багатьох гравців використовують інтерактивні світи вже багато десятиліть. Це не зовсім метавсесвіт, але деяка схожість є.

В останні роки Fortnite розширив свій продукт, проводячи концерти, події брендів та інше у власному цифровому світі. Можливості цього вразили багатьох й привернули увагу до концепції метавсесвіту, про яку говорив пан Свіні.

Інші ігри також наближаються до ідеї метавсесвіту. Наприклад, Roblox - платформа для тисяч окремих ігор, пов'язаних із більшою екосистемою.

Водночас платформа для розробки 3D-ігор Unity інвестує у "цифрових близнюків" - цифрові копії реального світу. А графічна компанія Nvidia будує свій Omniverse, який вона описує як платформу для з'єднання віртуальних 3D-світів.

Це лише про ігри?

Ні. Хоча існує чимало концепцій того, яким має бути метавсесвіт, більшість із них базується на людській взаємодії.

Facebook, приміром, експериментував із додатком для зустрічей у віртуальній реальності під назвою Workplace та соціальним простором Horizons.

В основі обох програм віртуальні системи аватарів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Додаток Workplace від Facebook поєднує віртуальну реальність і використання звичайних комп'ютерів

Інший додаток VRChat повністю зосереджений на спілкуванні в інтернеті та чаті, єдина мета якого - дослідження середовища та знайомство з людьми.

Нещодавно Тім Свіні заявив Washington Post, що він уявляє собі світ, в якому виробник автомобілів, рекламуючи свою нову модель, "запускає її у віртуальний всесвіт, і будь-хто може на ній покататися".

Або, наприклад, ви вирушаєте на онлайн шопінг і перш ніж щось замовити, приміряєте одяг у цифровому середовищі.

Технологія вже існує?

В останні роки технологія віртуальної реальності зробила великий крок уперед. З'явилися високоякісні гарнітури, які реалістично відтворюють рухи гравця у віртуальному просторі.

Технологія також стала більш поширеною, так, наприклад, ігрова VR-гарнітура Oculus Quest 2 була популярним різдвяним подарунком у 2020 році.

Вибух інтересу до NFT, яка здатна забезпечити надійне відстеження права власності на цифрові товари, вже показує, як розвиватиметься віртуальна економіка.

Більш розвинені цифрові світи потребуватимуть якіснішого та більш послідовного зв'язку, як-от технологія 5G.

Наразі це все - лише на ранніх стадіях.

Еволюція метавсесвіту - якщо це взагалі станеться - відбуватиметься серед техгігантів протягом наступного десятиліття, а може, навіть і довше.