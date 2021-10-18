Ковід в Україні: червона зона стає більшою, але пік ще попереду

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Україну накриває третя хвиля коронавірусу. Лікарі і МОЗ б'ють на сполох, закликають вакцинуватися, бо лікарні у кількох регіонах вже переповнені. Утворюються навіть черги до реанімацій.

Україна подолала позначку у 16 тисяч нових випадків за день, по кілька тисяч людей щодня потрапляють до лікарень, а по кілька сотень помирають.

І це ще не пік, кажуть лікарі. Найтяжче - попереду.

"Дельта" лютує

Коронавірус поширюється в Україні дуже стрімко. Лише за минулий тиждень захворіло 105 тисяч людей, що на 11% більше, ніж тижнем раніше. Хвороба за сім днів забрала життя 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж за тиждень до цього, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Смертей від Covid-19 в Україні зараз більше, ніж у першу хвилю. І однією з причин цього є поширення штаму Дельта.

"Більшість випадків коронавірусу зараз спричинені саме цим новим штамом. Він вже є у кожній області. Він більш заразний, швидше поширюється, люди важче хворіють", - говорить Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України.

Попри те, що у МОЗ ситуацію з ковідом називають контрольованою, лікарі у Харкові, Одесі, Чернівцях говорять про переповнені медичні заклади.

Автор фото, Reuters

"Виписали п'ятьох, поступили п'ять, померли три. На СРАР апаратах (неінвазивна вентиляція легень - Ред.) - 18 людей. У роботі всі СРАР апарати, які є. Скоро канапа в коридорі за щастя буде ", - говорить Іван Черненко, лікар з Роздільної, що на Одещині.

Він розповідає про жорстке сорутвання при госпіталізації. У лікарню кладуть лише справді тяжкі випадки, з низькою сатурацією і то лише за умови, якщо будуть місця.

Волонтерка Леся Литвинова, яка очолює благодійний фонд "Свої", минулої зими допомагала хворим на ковід з киснем. Під час цієї хвилі її телефон знову не замовкає.

"Три дзвінки з чотирьох - з Харкова. Місць немає. Швидкі не встигають приїжджати. Сатурація 30, сатурація 20. Ніхто не може допомогти. Жодні гроші, жодні зв'язки. Система не впоралася. Помирати доведеться вдома", - пише у соцмережах волонтерка і закликає бути обережними.

За її спостереженнями, в інших регіонах ситуація не краща - люди шукають і кисень, і місця в реанімаціях.

Автор фото, УНІАН

Тим часом у МОЗ кажуть, що все під контролем і завантаженість ліжок у ковідних лікарнях коливається на рівні 50-60%.

"Перевантаженості ліжок у нас не спостерігається. Але є дійсно точкові проблеми, коли у нас руйнуються маршрути госпіталізації пацієнтів, і ми бачимо точкові перевантаження лікарень, які або охоплюють велику частину області, або туди одночасно було госпіталізовано велику кількість людей", - говорить головний санлікар Ігор Кузін.

Україна червоніє

З понеділка, 18 жовтня, в Україні стали червоними Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеські області. Тут мають закрити все, окрім продуктових магазинів, аптек та заправок. Не працюватимуть торгові центри, кафе, кінотеатри, не відбуватимуться концерти та інші масові заходи.

Проте для вакцинованих відвідувачів будуть винятки. Тобто, якщо всі працівники, наприклад, ресторану і всі гості вакциновані, такий ресторан може працювати.

Нові карантинні обмеження почали діяти й у Львові та області. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. Ще раніше червоною стала Херсонська область.

Але червоних зон в Україні найближчим часом може стати ще більше, говорить Ігор Кузін.

За його словами, це сталося через легковажне ставлення людей до щеплень.

"Ця ситуація не залишила жодного виходу, аніж як посилити обмежувальні заходи. Не виключено, що червоний рівень епіднебезпеки можуть встановити також й в інших областях, тому саме зараз у кожного регіону України є вибір: зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил", - підкреслив головний санлікар.

З 21 жовтня жителі "червоних зон" не зможуть подорожувати до інших регіонів громадським транспортом без документів про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту на Covid-19.

Як у потягах та автобусах перевірятимуть ці документи, неясно. У МОЗ говорять, що будуть працювати сотні мобільних груп з правоохоронців. Вони мають вибірково перевіряти пасажирів.

Як це буде відбуватися, чи будуть висаджувати людей, якщо, наприклад, відсутній сертифікат про вакцинацію, поки що не відомо.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Для міжрегіональних перевезень автобусами також буде потрібен сертифікат про вакцинацію

Пандемія невакцинованих

Те, що відбувається зараз в Україні називають пандемією невакцинованих. Більшість людей у лікарнях - це ті, хто не отримав щеплення. Їх 97%.

"Фразою дня стали слова - як випишусь, обов'язково вакцинуюсь", - говорить про роботу у ковідному відділенні лікар Черненко.

Проте процес щеплення в Україні відбувається повільно.

За словами лікаря Дуброва, ризик отримати серйозне ускладнення після щеплення проти Covid-19 менший, ніж ризик потрапити під машину. З початку вакцинальної кампанії в Україні зареєстрували 113 серйозних ускладнень у людей, які щепилися.

Людей, які померли від ковіду, - понад 60 тисяч.

Щеплення від ковіду в Україні отримали лише 6,4 млн людей. Попри те, що вакцин в Україні достатньо - наразі є 14 млн доз. Працюють тисячі пунктів щеплення і мобільних бригад.

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За словами Михайла Радуцького, голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, запровадження червоних зон стало для багатьох людей стимулом пройти щеплення.

Темпи вакцинації у цих регіонах зросли у кілька разів. Якщо тиждень тому у Дніпропетровській області тиждень робили за день 1,3 тис. щеплень, то 17 жовтня - 3,9 тис. У Запорізькій області тиждень тому зробили щеплення 970 людей, 17 жовтня - 1,5 тис. На Херсонщині за 10 жовтня вакцинували 811 людей, 17 жовтня - 1,8 тис.

Пік попереду

Попри таку велику кількість нових хворих, 13-16 тисяч щодня, і величезні обсяги госпіталізацій, лікарі побоюються, що кількість хворих і далі буде зростати.

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"Це ще не пік", - говорить лікар Дубров і закликає українців вакцинуватися.

Наприкінці жовтня - на початку листопада очікують ще більшу кількість хворих і пікове навантаження на лікарні, прогнозують у МОЗ.

А от спад хвороби прогнозують наприкінці року, можливо, перший квартал 2022-го, каже пан Кузін.

Лікарі закликають бути обережними, носити маски, уникати скупчень людей і обов'язково вакцинуватися.