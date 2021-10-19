Дефіцит товарів поглинає світ. Що відбувається у найбільших країнах

18 хвилин(и) тому

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У всьому світі споживачі та підприємства стикаються з нестачею різноманітних товарів - від кави до вугілля.

В основному причиною є порушення ланцюгів постачання, спричинені пандемією Covid.

Але є багато інших факторів, і наслідки відчуваються по-різному, повідомляє кореспондент BBC Деніел Кремер.

Кутай: вугілля, папір

Складна ситуація у Китаї завдала удару по споживачах та компаніях як у самій країні, так і за кордоном.

"Це впливає на все, від паперу, харчових продуктів, текстилю та іграшок до чіпів для iPhone", - розповідає докторка Мічел Мейдан з Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Вона каже, що на Різдво може виникнути дефіцит цих товарів.

Проблема головним чином є наслідком енергетичної кризи, під час якої понад 20 провінцій зазнали відключення електроенергії.

Понад половину потреб в електроенергії країна забезпечує завдяки вугіллю, яке подорожчало у всьому світі.

Ці витрати не можуть перекласти на китайських споживачів через жорстке обмеження цін, тому енергетичні компанії скорочують виробництво.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вугілля забезпечує значну частину енергетичних потреб Китаю

Докторка Мейдан каже, що видобуток вугілля також постраждав від нових перевірок безпеки на шахтах, посилення екологічних правил та нещодавніх повеней.

Це означає, що навіть у міру зростання попиту на китайські товари, фабрики просять скоротити споживання енергії або закрити на кілька днів.

США: іграшки, туалетний папір, корм для тварин

На Різдво "будуть речі, які люди не зможуть отримати", - попередив чиновник Білого дому.

Йдеться про запаси іграшок, а також предметів першої необхідності, таких як туалетний папір і вода в пляшках, новий одяг і корм для домашніх тварин.

Частково проблема пов'язана з проблемами в портах США. Чотири з 10 морських контейнерів, які надходять в США, проходять через два порти - в Лос-Анджелесі і Лонг-Біч, штат Каліфорнія.

В один з вересневих днів рекордні 73 кораблі мусили стояти в черзі у порту Лос-Анджелеса. До Covid було незвичним, якщо чекав більш ніж один.

Обидва порти тепер працюють цілодобово і без вихідних, щоб знизити тиск.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напередодні Різдва може виникнути дефіцит іграшок

У деяких випадках нестача також викликана постійними проблемами, пов'язаними з Covid в інших країнах.

Американський гігант спортивного одягу Nike, наприклад, виробляє багато своєї продукції в країнах Південно-Східної Азії, таких як В'єтнам, де заводи закрили.

Навіть коли товари виробляють, роздрібним торговцям стало складніше їх доставляти, каже професор Віллі Ши з Гарвардської бізнес-школи.

Споживання у США відзначається різким зростанням, але перебої на заводах, портах та "перевантажені" автошляхи та залізниці створили перепону, каже він.

Індія: автомобілі та чіпи, вугілля

Виробництво автомобілів найбільшого індійського виробника автомобілів Maruti Suzuki різко впало, почасти через глобальну нестачу комп'ютерних мікросхем.

Ці мікросхеми керують такими функціями, як живлення двигуна та екстрене гальмування.

Дефіцит викликаний порушеннями ланцюгів постачання, пов'язаними з пандемією, в таких країнах, як Японія та Південна Корея.

Світовий попит на чіпи, які також використовують в телефонах і комп'ютерах, вже ріс до пандемії через впровадження технології 5G. Перехід до роботи вдома привів до чергового зростання попиту, оскільки людям потрібні робочі ноутбуки або вебкамери.

Брак компонентів, які надходять до Індії, посилюється збоями в енергопостачанні самої країни.

Запаси вугілля опинилися на небезпечно низькому рівні. Економіка відновилася після другої смертоносної хвилі COVID-19 в Індії, що призвело до збільшення попиту на енергію. Але світові ціни на вугілля зросли, а імпорт Індії впав.

За словами Зохра Чаттерджі, колишнього керівника Coal India Limited, удар відчує вся країна.

"Весь виробничий сектор - цемент, сталь, будівництво - все постраждає від нестачі вугілля", - каже він.

На думку експертів, зростання цін на електроенергію також завдасть удар по бюджету родин в Індії. Висока інфляція означає, що ціни на товари першої необхідності, такі як харчові продукти, вже збільшилися.

Бразилія: кава та вода

Найсуворіша посуха в Бразилії майже за століття частково є причиною невтішного врожаю кави в цьому році.

У поєднанні з морозами і природним циклом врожаю це призвело до значного падіння виробництва кави.

Проблеми для виробників кави поглиблюються високими транспортними витратами і нестачею контейнерів.

Їхні зростаючі витрати позначаться по всьому світу, оскільки Бразилія є найбільшим виробником і експортером кави.

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Оскільки велика частина електроенергії в країні надходить від гідроелектростанцій, які використовують водосховища, нестача води має прямий вплив на енергопостачання країни.

В міру зростання цін на енергоносії влада просить людей обмежити споживання електроенергії, щоб уникнути відімкнень.

За повідомленням Washington Post, міністр енергетики повідомив, що урядовим установам запропонують скоротити споживання електроенергії на 20%.