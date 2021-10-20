Убив дружину коброю. Як змія стала знаряддям вбивства

37 хвилин(и) тому

Минулого тижня індійця засудили до рідкісного подвійного довічного ув'язнення за те, що він вбив дружину, змусивши кобру її вкусити. Сутік Бісвас та Ашраф Паданна досліджують події, що призвели до вбивства.

У квітні минулого року 28-річний Сурадж Кумар заплатив 7000 рупій (92 долари) за кобру, одну з найотруйніших змій у світі. Торгівля зміями в Індії є незаконною, тому Сурадж таємно купив її у ловця змій Суреша Кумара в південному штаті Керала.

Сурадж просвердлив отвір у пластиковому контейнері, щоб туди потрапляло повітря, поклав кобру та привіз додому.

Через тринадцять днів він поклав контейнер до сумки і попрямував до будинку свекрів, приблизно за 44 км, де його дружина Утра одужала від загадкового укусу змії.

Сурадж та Утра зустрілися двома роками раніше за допомогою шлюбної агенції. Батько Сураджа був водієм авторикші, а мати - домогосподаркою. Утра, яка була на три роки молодшою ​​за Сураджа і мала труднощі із навчання, походила із значно заможнішої родини - її батько був торговцем гумою, а мати - директоркою школи на пенсії.

Коли пара одружилася, Сурадж отримав від батьків Утри придане - 768 грамів золота (вартістю близько 32 000 доларів США за чинним курсом), седан Suzuki та 400 000 рупій готівкою. За словами слідчих, він отримував 8000 рупій на місяць від її батьків "для догляду за їхньою донькою".

Саме до будинку батьків Утра повернулася після виписки з лікарні, де вона лікувалася після укусу змії. Вона провела там на 52 дні й перенесла три болючих операції, щоб врятувати її уражену ногу. Її вкусила гадюка Рассела - дуже отруйна змія землистого кольору, яка щорічно спричиняє тисячі смертей в Індії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очкова кобра - одна з найотруйніших змій у світі

У ніч проти 6 травня, за словами слідчих, поки Утра ще одужувала, Сурадж дав їй склянку соку, в який підмішав заспокійливих засобів.

Коли суміш подіяла, Сурадж дістав контейнер з коброю і скинув змію на свою сплячу дружину.

Але замість того, щоб напасти на неї, змія поповзла геть. Сурадж підняв її та кинув на Утру, але вона знову зісковзнула.

Сурадж спробував втретє - він тримав рептилію й притискав її голову до лівої руки Утри. Збуджена кобра двічі вкусила її своїми іклами. Потім вона заповзла на полицю в кімнаті й пробула там всю ніч.

"Кобра не кусає, якщо ви її не спровокуєте, Сурадж мав упіймати її та змусити вкусити дружину", - каже герпетолог Мавіш Кумар.

Сурадж помив склянку від соку, знищив палицю, яку він використовував, щоб упоратися зі змією, й видалив записи дзвінків на своєму мобільному телефоні, кажуть слідчі.

Коли наступного ранку мати Утри увійшла до кімнати, вона повідомила поліції, що побачила свою доньку, яка лежала на ліжку з "відкритим ротом, а ліва рука бовталася збоку".

За її словами, Сурадж також був у кімнаті.

"Чому ти не перевірив, чи вона не спить?" - запитала Манімехала Віджаян у свого зятя.

"Я не хотів турбувати її сон", - відповів їй Сурадж.

Автор фото, Sreedhar Lal Підпис до фото, Утра спала у цій кімнаті, коли її вбив власний чоловік

Сім'я відвезла Утру до лікарні, де констатували її смерть від отруєння та викликали поліцію.

У протоколі розтину зазначено, що на її тілі виявили дві пари колотих ран на лівому передпліччі.

У зразках крові та нутрощів виявили сліди отрути кобри та заспокійливих препаратів. Отрута кобри може вбивати кілька годин, паралізуючи дихальні м'язи.

У відповідь на скаргу батьків Утри поліція заарештувала Суража 24 травня у зв'язку з незвичною смертю його дружини. Після 78-денного розслідування та обвинувачень, що містять понад 1000 сторінок, почався суд.

Свідчення давали понад 90 осіб, зокрема герпетологи та лікарі. Прокуратура побудувала свою справу, використовуючи записи дзвінків Суража, його інтернет-історію, мертву кобру, яку викопали на задньому дворі, запас заспокійливих засобів у сімейному автомобілі та докази того, що він купив не одну, а двох змій.

Слідчі виявили, що Сурадж також придбав гадюку Рассела, яка вкусила Утру за кілька місяців до її смерті.

Ловець змій Суреш зізнався, що продав йому обох змій. Герпетолог сказав суду, що малоймовірно, що кобра могла потрапити до спальні подружжя через відчинене вікно. Відтворили навіть місце злочину - за допомогою живої кобри, дресувальника змій та манекена жертви на ліжку.

Автор фото, Sreedhar Lal Підпис до фото, Поліція знайшла пластиковий контейнер, в якому Сурадж тримав кобру, яка вбила його дружину

"Кобри вночі не дуже активні. Щоразу, коли ми кидали кобру на манекен, вона зісковзувала на підлогу і відповзала до темного кута кімнати, - сказав Мавіш Кумар. - Навіть коли ми провокували кобру, вона не намагалася вкусити".

Потім він схопив кобру за шию і "навів" укус на шматок курки, прив'язаний до пластикової руки манекена. Відстань між укусами була такою ж, як і на руці Утри.

"Це випадок диявольського та жахливого жінковбивства", - сказав суддя Манодж, маючи на увазі вбивство дружини.

Сураджа засудили до довічного ув'язнення, заявивши, що він планував вбити Утру і "замаскував це як смерть від випадкового укусу кобри".

За словами слідчих, смертельний укус кобри став третьою, а не другою спробою Сураджа вбити свою дружину всього за чотири місяці.

Сурадж, який працював колектором у місцевому банку, зустрівся з ловцем змій Сурешем у лютому минулого року і купив у нього гадюку Рассела за 10 000 рупій. Він забрав змію додому в пластиковому контейнері і сховав її під купою дров у сараї.

Потім 27 лютого Сурадж випустив змію на сходах свого будинку й попросив дружину піднятися наверх, щоб забрати його мобільний телефон.

Утра побачила гадюку, що згорнулася на мармуровій підлозі, й забила на сполох, розповіла поліції її мати. Тоді підійшов Сурадж, підхопив змію палицею і вийшов з дому. Він поклав її назад у контейнер.

У ніч проти 2 березня Сурадж здійснив це одну спробу. Він додав заспокійливих до їжі дружини й випустив гадюку в спальню, поки вона спала.

Автор фото, Sreedhar lal Підпис до фото, Будинок, у якому відбулося вбивство

Цього разу, за словами слідчих, змія напала. Утра прокинулася з криком від болю та укусами на нозі, і Сурадж викинув змію з вікна.

"Випадки укусів змій поширені в Кералі, тому ми не підозрювали злого умислу", - сказав Віджаясенан Відхадхаран, батько Утри. Щороку в Індії від укусів змій гине близько 60 000 людей.

Тієї ночі знадобилося понад дві години, щоб знайти лікарню, яка надавала невідкладну допомогу. Утра страждала від набряку та крововиливу. Після трьох операцій з пересадки шкіри вона повернулася додому до батьків у квітучому селі в Колламі, щоб відновитися після хвороби.

Сурадж залишився із сином та батьками у своєму будинку в Патанамтітті. Але він уже готував новий злочин.

"Поки його дружина була в лікарні, Сурадж шукав в інтернеті інформацію про поводження зі зміями та зміїну отруту", - сказав Ануп Крішна, один із слідчих.

Автор фото, Sreedhar Lal Підпис до фото, Зловмисник планував убивство дружини понад рік, кажуть поліцейські

Слідчі кажуть, що Сурадж готував убивство від народження свого сина, Дхрува, у 2019 році.

Його історія в інтернеті показала, що він шукав інформацію про отруйних змій і дивився відео зі зміями на YouTube, зокрема канал відомого місцевого дресувальника змій. Одне з найпопулярніших відеороликів на цьому каналі - про "небезпечну та агресивну гадюку Рассела".

За повідомленнями, Сурадж сказав своїм друзям, що його дружину уві сні "переслідувало прокляття змії", згідно з яким їй "судилося померти від укусу змії".

Насправді Сурадж мав намір вбити свою дружину, вкрасти її гроші та одружитися з іншою жінкою, заявили слідчі.

"Він ретельно все спланував і досяг успіху з третьої спроби", - сказав Апукутан Ашок, провідний слідчий поліції. Прокурор Мохандрадж Гопалакришнан назвав цю справу "віхою в поліцейських розслідуваннях в Індії, коли прокуратура змогла переконливо довести, що тварину використали як зброю вбивства".

Сурадж отримав рідкісний подвійний довічний термін за цей злочин.

За словами пана Гопалакришнана, він не виявив докорів сумління.