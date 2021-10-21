"Мене попередили, що у російській тюрмі я помру дуже швидко"

Ольга Просвірова

BBC

34 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Саме він оприлюднив відео про катування в російських в'язницях

Сергій Савельєв не схожий на людину, яка провела вісім років у російській в'язниці і таємно збирала відео жахливих катуваннь в'язнів.

Невеликий на зріст, 31-річний білорус каже, що тепер він став спати спокійніше, - вперше за кілька тижнів.

Зараз він у Франції, попросив політичного притулку. З Росії він втік, боїться за свою безпеку.

Тепер Сергій визнає, що саме він став викривачем, який передав понад 1000 відеороликів російській правозахисній групі Gulagu.net.

Відеоролики, які він здобув під час свого ув'язнення, з'явилися в мережі у жовтні й викликали резонанс у Росії.

Після цього російська влада заявила, що відкрила кримінальне провадження про катування та зґвалтування у в'язницях та звільнила кількох високопосадовців.

Gulagu.net заявив, що відео не лише задокументували побиття, зґвалтування та приниження в'язнів, а й підтвердило вкоріненість зловживань у Росії.

Автор фото, Gulagu.net/YouTube Підпис до фото, В розпорядження Gulagu.net потрапило більше тисячі відеороликів

До тюремної служби журналісти звернулися за коментарями.

Вибір між життям і смертю

Савельєв почав ділитися відео з правозахисниками після свого звільнення у лютому цього року. Протягом кількох місяців він надав сотні файлів.

Минулого місяця його зупинили в аеропорту Санкт-Петербурга під час подорожі до Новосибірська. За стійкою реєстрації чоловіки в цивільному одязі почали його допитувати.

Вони сказали, що знають все про його листування з Володимиром Осечкіним, керівником Gulagu.net.

"Вони сказали, що стежать за мною пів року, - розповів Савельєв. - Вони погрожували посадити мене за зраду на 20 років".

Чоловіки попередили його, що він "дуже швидко помре" у в'язниці.

"Спочатку ви зізнаєтесь у всьому, а потім вас знайдуть мертвим у камері", - процитував він їхні слова.

Єдиний вихід, сказали Савельєву, - співпрацювати зі слідством і визнати, що "фінансований з-за кордону" Gulagu.net завербував його зібрати докази, аби "дискредитують російську в'язничну службу".

У такому разі йому дадуть лише чотири роки.

"Насправді тут вибір був між життям і смертю. Я вибрав життя", - каже пан Савельєв.

Підпис до фото, Каже, що його засудили за злочин, пов'язаний з наркотиками, у 2013 році

Савельєв каже, що він підписав документи про згоду на співпрацю з владою і його відпустили.

"Вони, напевно, думали, що я не наважуся втекти", - сказав він. Але він втік.

Він сів у маршрутне таксі з Росії до Білорусі, а потім вирушив через Туніс до Франції. Опинившись у транзитній зоні аеропорту Шарля де Голля в Парижі, він звернувся по допомогу до поліції.

"Їм просто треба тебе зламати"

2013 року Савельєва засудили за злочин, пов'язаний з наркотиками, до дев'яти років позбавлення волі.

Він уникає подробиць, але каже, що його випадок був "сумним і поширеним". Його відправили до в'язниці в російському місті Саратов, відомому через звинувачення у жорстокому поводженні з в'язнями.

Він стверджує, що його жорстоко побили, щойно він прибув.

"Вони просто повинні зламати тебе, щоб показати, хто начальник", - розповідає чоловік.

Пізніше йому пощастило, бо його помітили як людину, яка може користуватися ПК. Його привезли до в'язничного офісу для роботи на адміністративній посаді.

Одним із його завдань було переглядати відеозаписи з натільних камер охоронців. Незабаром він зрозумів, що хоча багато записів були стандартними і просто документували обходи охоронців, деякі показували жорстоке насильство над в'язнями.

"Ви навіть не уявляєте, що це"

Савельєв стверджує, що катування зазвичай чинили інші "спеціально навчені" в'язні та самі знімали на камери, які їм роздали охоронці. До його завдань входило видаляти деякі відео, а деякі, за його словами, "надсилали кудись іще, можливо, на вищі рівні".

Савельєв каже, що ніколи не бачив такого моторошного насильства. Ті відео його шокували.

Автор фото, Gulagu.net/YouTube Підпис до фото, На одному відео видно, як охоронець тримає оголеного чоловіка

"Ми всі знаємо, що там б'ють та ґвалтують, але ви не можете собі уявити, що це таке, поки не побачите на власні очі", - розповідає він.

Йому знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що відбувається, і вирішити, що робити далі.

"Я побачив одне відео, потім ще одне, потім третє і четверте, п'яте. Тоді я вирішив, що почну їх копіювати".

Спочатку він не мав чіткого плану, що робити з відео, але знав, що повинен їх зберегти. У 2019 році він вирішив зібрати відео, а пізніше передати їх правозахисній організації.

Під час роботи в тюремній канцелярії, каже Савельєв, він також бачив численні скарги на жорстоке поводження з ув'язненими і завдяки цьому зрозумів, наскільки широко розповсюджене насильство.

ВВС передала звинувачення пана Савельєва тюремному відомству, але на момент публікації відповіді ще не отримала.

На початку 2021 року Савельєв дізнався про Gulagu.net і почув, як Володимир Осечкін розповідав на своєму каналі YouTube про насильство у в'язниці, зокрема у в'язниці Савельєва.

Так він зрозумів, що можуть бути й інші люди, які працюють всередині системи і передають інформацію правозахисникам. Він знав, що його відеодокази теж послужать цій меті.

Що ж до фурору, який спричинила надана ним інформація, та реакції російської в'язничної служби, Савельєв каже, що недостатньо звільнити кількох охоронців чи перевести їх до інших в'язниць.

Він хоче, щоб вони "пояснили, чому вони зробили те, що зробили".

"Тільки тоді я почуватимуть краще", - підсумовує він.