Які древні фортеці, замки і палаци невдовзі відреставрують в Україні
Незабаром уряд почне реставрацію 26 старовинних замків, фортець та палаців.
Про розширення проєкту "Велика реставрація" повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
За його словами, гроші виділятимуть з бюджету міністерства культури як субвенції місцевим бюджетам на пам'ятки, які належать не державі, а місцевій владі.
Раніше уряд оголосив про перелік пам'яток державної власності, які відреставрують у 2021 році.
Всього для ремонту зараз обрали 26 об'єктів у 15 областях України.
Серед них: замок Радзивілів у селищі Олика, Ужгородський замок-фортеця, об'єкти Острозького замку та ратуша в Бучачі.
Пригадаємо деякі з цих пам'яток
Палац Потоцьких у Тульчині (1757 рік, Вінниччина)
Збудований у другій половині XVIII століття маєток роду Потоцьких - архітектурна пам'ятка епохи класицизму.
Був постійною резиденцією польських магнатів Потоцьких на Правобережній Україні (зараз це Вінницька область).
Поряд був великий парк, закладений за проєктом архітектора П'єра Ленро у 1782 році.
І хоча у 2020 році частину маєтку вже реставрували, зараз планують відновити головний корпус палацу.
Замок Радзивілів (XVI ст., Волинська область)
Закладений в 1564 році замок в селищі Олика.
Майже чотириста років був у власності Радзивіллів - одного з найстаріших родів Великого Князівська Литовського, а пізніше - Речі Посполитої.
Вважався неприступною фортецею з одними з перших зведених на території України бастіонів - фортифікацій, які дозволяли краще обороняти стіни фортеці.
У радянські часи тут облаштували Волинську обласну психіатричну лікарню.
В останні кілька років психлікарню почали "перетворювати" назад у замок, запрошувати туристів та навіть проводити фестивалі.
Олицький замок вже увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею.
Ужгородський замок-фортеця (X-XVI століття, Закарпаття)
Одна з найстаріших та найвідоміших фортець України.
Розбудовувалась протягом семисот років правителями різних народів.
Зараз там заплановані протиаварійні роботи.
Палац Потоцьких (1824-1828 р., Одеса)
Будівля XIX століття, де зараз розташований Одеський художній музей.
Свого часу належала графині Ользі Наришкіній, у дівоцтві - Потоцькій.
"Данина епосі романтизму - облаштований під центральною частиною основного корпусу грот зі склепінчастим перекриттям, що імітує природну печеру зі штучним водоспадом", - йдеться в описі палацу на сайті музею.
Башта Луцька, барбакан (ХVІ ст., Острог, Рівненщина)
Частина комплексу споруд Острозького замку - башта, яка захищала місто з боку дороги на Луцьк.
Виконувала одночасно і функції міських воріт та оборонної башти.
"Належить до самобутнього типу укріплень, який сформувався на Волині внаслідок злиття двох окремих оборонних споруд - замкових воріт і барбакану", - описує її сайт місцевого музею.
Зараз у цій башті - Музей книги та друкарства.
Вежа мурована (ХІV ст. Острог, Рівненщина)
Перша кам'яна оборонна споруда Острозького замку.
"В той період замок - тип однобаштової фортеці з дерев'яними фортечними стінами і одною житловою оборонною баштою-донжоном. Приміщення вежі були пристосовані для зберігання припасів, інших компонентів захисту в період облоги. В одній з кімнат була криниця", - повідомляють в Острозькому історико-культурному заповіднику.
У XV-XVII ст. Муровану вежу укріпили контрфорсами.
Зовні вона може виглядати не дуже великою, але саме в ній жили мешканці замку. Зараз там розташований прекрасний замковий музей.
Тепер у ній планують відреставрувати ці контрформи та відремонтувати покрівлю.
Ратуша в Бучачі (ХVIII ст., Тернопільщина)
Бучацька ратуша, збудована близько 1750 року в стилі рококо (або пізнього бароко).
"Це унікальний шедевр легендарного майстра Пінзеля та архітектора Бернарда Меретина. Ратуша є справжнім витвором архітектурного мистецтва. Ця будівля унікальна тим, що тут так чудово та неперевершено поєднується скульптура з архітектурою", - описує ратушу сайт міської ради Бучача.
Різні реставрації будівлі тривають з 2000-х років.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски