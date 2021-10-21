Які древні фортеці, замки і палаци невдовзі відреставрують в Україні

1 година тому

Незабаром уряд почне реставрацію 26 старовинних замків, фортець та палаців.

Про розширення проєкту "Велика реставрація" повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, гроші виділятимуть з бюджету міністерства культури як субвенції місцевим бюджетам на пам'ятки, які належать не державі, а місцевій владі.

Раніше уряд оголосив про перелік пам'яток державної власності, які відреставрують у 2021 році.

Всього для ремонту зараз обрали 26 об'єктів у 15 областях України.

Серед них: замок Радзивілів у селищі Олика, Ужгородський замок-фортеця, об'єкти Острозького замку та ратуша в Бучачі.

Пригадаємо деякі з цих пам'яток

Палац Потоцьких у Тульчині (1757 рік, Вінниччина)

Автор фото, ЮРІЙ ЯКОБЕНЧУК Підпис до фото, Палац Потоцьких у Тульчині

Збудований у другій половині XVIII століття маєток роду Потоцьких - архітектурна пам'ятка епохи класицизму.

Був постійною резиденцією польських магнатів Потоцьких на Правобережній Україні (зараз це Вінницька область).

Автор фото, ЮРІЙ ЯКОБЕНЧУК

Поряд був великий парк, закладений за проєктом архітектора П'єра Ленро у 1782 році.

І хоча у 2020 році частину маєтку вже реставрували, зараз планують відновити головний корпус палацу.

Замок Радзивілів (XVI ст., Волинська область)

Автор фото, ОЛЕКСІЙ БУХАЛО Підпис до фото, Олицький замок

Закладений в 1564 році замок в селищі Олика.

Майже чотириста років був у власності Радзивіллів - одного з найстаріших родів Великого Князівська Литовського, а пізніше - Речі Посполитої.

Автор фото, ОЛЕКСІЙ БУХАЛО Підпис до фото, Донедавна тут була Волинська обласна психіатрична лікарня

Вважався неприступною фортецею з одними з перших зведених на території України бастіонів - фортифікацій, які дозволяли краще обороняти стіни фортеці.

У радянські часи тут облаштували Волинську обласну психіатричну лікарню.

В останні кілька років психлікарню почали "перетворювати" назад у замок, запрошувати туристів та навіть проводити фестивалі.

Олицький замок вже увійшов до складу Волинського краєзнавчого музею.

Ужгородський замок-фортеця (X-XVI століття, Закарпаття)

Автор фото, Falcon.org.ua

Одна з найстаріших та найвідоміших фортець України.

Розбудовувалась протягом семисот років правителями різних народів.

Зараз там заплановані протиаварійні роботи.

Палац Потоцьких (1824-1828 р., Одеса)

Автор фото, OFAM / Одеський художній музей Підпис до фото, Одеський художній музей донедавна очолював художник Олександр Ройтбурд

Будівля XIX століття, де зараз розташований Одеський художній музей.

Свого часу належала графині Ользі Наришкіній, у дівоцтві - Потоцькій.

"Данина епосі романтизму - облаштований під центральною частиною основного корпусу грот зі склепінчастим перекриттям, що імітує природну печеру зі штучним водоспадом", - йдеться в описі палацу на сайті музею.

Башта Луцька, барбакан (ХVІ ст., Острог, Рівненщина)

Частина комплексу споруд Острозького замку - башта, яка захищала місто з боку дороги на Луцьк.

Автор фото, ostrohcastle.com.ua

Виконувала одночасно і функції міських воріт та оборонної башти.

"Належить до самобутнього типу укріплень, який сформувався на Волині внаслідок злиття двох окремих оборонних споруд - замкових воріт і барбакану", - описує її сайт місцевого музею.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Луцька башта насправді в Острозі, такий її нинішній вигляд

Зараз у цій башті - Музей книги та друкарства.

Вежа мурована (ХІV ст. Острог, Рівненщина)

Автор фото, ostrohcastle.com.ua Підпис до фото, Вежа Мурована

Перша кам'яна оборонна споруда Острозького замку.

"В той період замок - тип однобаштової фортеці з дерев'яними фортечними стінами і одною житловою оборонною баштою-донжоном. Приміщення вежі були пристосовані для зберігання припасів, інших компонентів захисту в період облоги. В одній з кімнат була криниця", - повідомляють в Острозькому історико-культурному заповіднику.

Автор фото, Олена Павлова Підпис до фото, Поруч і баштою-замком розташований Богоявленський собор, зведений князями Острозькими

У XV-XVII ст. Муровану вежу укріпили контрфорсами.

Зовні вона може виглядати не дуже великою, але саме в ній жили мешканці замку. Зараз там розташований прекрасний замковий музей.

Тепер у ній планують відреставрувати ці контрформи та відремонтувати покрівлю.

Автор фото, Олена Павлова Підпис до фото, Один з головних символів Острога - Кругла башта, перебуває в аварійному стані і грошей на реставрацію поки що не отримала

Ратуша в Бучачі (ХVIII ст., Тернопільщина)

Автор фото, buchachmiskrada.gov.ua Підпис до фото, Бучацька ратуша

Бучацька ратуша, збудована близько 1750 року в стилі рококо (або пізнього бароко).

"Це унікальний шедевр легендарного майстра Пінзеля та архітектора Бернарда Меретина. Ратуша є справжнім витвором архітектурного мистецтва. Ця будівля унікальна тим, що тут так чудово та неперевершено поєднується скульптура з архітектурою", - описує ратушу сайт міської ради Бучача.

Різні реставрації будівлі тривають з 2000-х років.