"Галина Гатчинс могла зняти власну смерть" - колега вбитої у США українки-операторки

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Галина Гатчинс досягла успіху в Голівуді, кінопреса визнала її "зіркою, що сходить".

"Галина Гатчинс була світлою людиною. Її всі дуже любили. В неї був прекрасний творчий підхід. Але насамперед вона була чудовою мамою", - пригадує режисер Олексій Федосов, колега операторки-українки, що загинула на зйомках в Голівуді.

42-річна Галина Гатчинс померла від кульового поранення, яке отримала на зйомках фільму Rust. Його співпродюсером та виконавцем головної ролі є Алек Болдвін.

За попередніми даними слідства, саме він вистрелив із реквізитної зброї під час зйомки, поранивши режисера Джоела Соуза та операторку Галину Гатчинс.

"Це відбулося під час зйомки кадру. Скоріше за все Галина могла зняти власну смерть", - каже режисер Олексій Федосов, що вже сім років працює в Голівуді. З них п'ять він знає Галину.

Тобто камера мала зняти все, що відбувалося з моменту фатального пострілу аж до того, як її вимкнули після поранення операторки.

У США в 42-річної кінематографістки залишилися чоловік та маленький син. До того, як почати кар'єру за кордоном, Галина жила та навчалася в Україні.

Олексій Федосов розповів ВВС News Україна про те, як вони працювали разом у Каліфорнії, а також про умови роботи на голівудських майданчиках.

На зйомках одного з короткометражних фільмів Галина Гатчинс була операторкою-постановницею, а він другим режисером.

Про спільну роботу в Голівуді

"На знімальному майданчику я був дуже суворим із нею. Іноді, певно, надміру. Але, попри це, вона завжди посміхалася. Галина була дивовижною людиною, світлою душею, яка пішла від нас, на жаль", - каже Олексій.

Режисер додає, що вона була нестандартним оператором: завжди прагнула знайти найкращий ракурс, як би її не підганяли. "Галина просто посміхалася й без поспіху, дуже добре далі виконувала свою роботу. В неї було своє чітке бачення. Її неможливо було підганяти", - пригадує Олексій Федосов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Галина Гатчинс навчалась кіномистецтву в Каліфорнії. Впродовж останніх п'яти років активно працювала на голівудських проєктах.

Вона також входила в американську гільдію операторів. За словами її колег, Галина Гатчинс швидко просувалася вгору кар'єрними сходинками, її також добре знали в російськомовній громаді Голівуду.

"Її талант та її людські якості допомагали їй рухатися вперед", - каже режисер. Жінка-оператор - це все ще рідкість у Голівуді.

Про умови роботи

За словами Олексія Федосова, в Голівуді працюють дуже багато українців: це оператори, їхні помічники, асистенти режисерів. Крім того, величезна кількість акторів, переважно другого плану, - це українці.

Про їхні голівудські досягнення й успіхи на батьківщині знають не так і багато.

"Приміром, на майданчику фільму "Ford проти Ferrari" з 500 людей масовки близько сотні були українці", - каже режисер.

Олексій Федосов відзначає, що в Голівуді на зйомках таких фільмів, як Rust, діють суворі правила безпеки. На майданчику має бути людина, що добре володіє зброєю та відповідає за зброярський реквізит.

Перед зйомкою сцен із револьверами чи гвинтівками роблять пробний постріл. На них має бути присутня поліція.

"Для краси кадру використовують холості патрони. Вони дають яскравий спалах при пострілі. Не більш того. Ми їх використовували на зйомках. Я не бачив у тому нічого страшного", - ділиться досвідом Олексій Федосов.

Також, на його думку, навряд чи таку трагедію можна пояснити перевтомою через занадто тривалі знімальні зміни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Галина Гатчинс в Україні вивчала журналістику, в США - кінематограф.

"Для українців умови роботи в Голівуді - це рай після того, до чого вони звикли на батьківщині. Там моя зміна на зйомках реклами, кліпів, кіно могла тривати 24-26 годин. У Голівуді зміна актора - вісім годин, групи - 10-12 годин", - розповідає кінематографіст.

Понаднормова робота оплачується за подвійним чи й вищим тарифом. Робота понад 16 годин поспіль - це умовно "золотий час", настільки дорого обійдеться кінокомпанії оплата занадто довгої зміни. Тому продюсери стараються уникати таких переробітків.

За словами режисера, "вся кіноіндустрія шокована тим, що сталося".