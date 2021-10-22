"Довелося бика зарядити". Як ексвокаліст гурту "Ляпис Трубецкой" Міхалок побив глядача на сцені

1 година тому

Автор фото, Instagram lyapis98

Сергій Міхалок, лідер музичних гуртів "Ляпіс-98" та Brutto, а також колишній учасник групи "Ляпис Трубецкой", під час виступу в Полтаві побив чоловіка, який вийшов на сцену.

Побитий, якого в соцмережах упізнали як "Юру з фонтана", відмовився писати заяву в поліцію. Але правоохоронці все одно порушили справу про "хуліганку".

Хто такий Сергій Міхалок та як на це реагують в Україні.

Що сталося

Автор фото, Труха Підпис до фото, Музикант сам викликав чоловіка з гітарою, а потім виявилося, що в того немає квитка на концерт

20 жовтня гурт "Ляпіс-98", який виконує старі хіти "Ляписа Трубецкого", виступав у Полтаві.

В якийсь момент у фронтмена "ляпісів" Сергія Міхалка виникла суперечка з глядачем у залі, він запросив того вийти на сцену. Чоловік Юрій піднявся з гітарою в руках.

Відео цього опублікував на Facebook український музикант Володимир Дорош. Але початку перепалки на ньому немає.

Однак на одному з інших відео є фрагмент, де сам Міхалок каже охороні сцени пропустити чоловіка з залу.

"Юра, заспіваєш? Життя даси тут всім, прос...ся (Покажеш клас. - Ред.)? Ну давай, чого ти", - звернувся до чоловіка Сергій Міхалок і запропонував тому підійти до мікрофона.

Також Міхалок нецензурно запитав, чи, мовляв, "Ляпіс-98" грає погану музику: "А хто дає життя, Саша Башлачов?"

Олександр Башлачов вважається культовою фігурою для "російського року", вчинив суїцид у 1988 році й увійшов у російську версію "Клубу 27" - музикантів, що померли у 27 років.

Далі на сцені мова зайшла про те, як Юрій потрапив на концерт, і Сергій Міхалок попросив того показати квиток. Той нічого пред'явити не зміг.

"Як ти сюди потрапив - на шару? Чи ти прийшов на неулюбленого артиста?" - запитав музикант.

Потім була перепалка з залом, Юрій крикнув комусь з глядачів: "Мені зараз п… дадуть (Поб'юь. - Ред.)".

На це Сергій Міхалок відповів: "Ні, тобі п… дам я". Далі схопив рукою Юрія, який вже збирався піти зі сцени, і вдарив головою в обличчя.

Чоловік упав.

Автор фото, Труха Підпис до фото, Міхалок потягнув чоловіка за куртку, а потім вдарив того в обличчя головою - "взяв на Одесу"

Після цього Міхалок рушив у бік залу, звідки кричав інший чоловік, але музиканта зупинив учасник "Ляпіса-98".

Юрія тим часом разом з гітарою вивели зі сцени.

Як це пояснив Міхалок

На іншому відео з Telegram-каналів PavlovskyNews і "Труха" видно, що було на сцені далі і як Сергій Міхалок пояснив свої дії глядачам.

"Звичайно, коли приходить вуличний музикант, пропитий, який потрапив сюди, звичайно ж, не за гроші, який, напевно, в цьому ДК працює десь..." - почав співак.

Автор фото, Ляпис 98 Підпис до фото, У соцмережах "Ляпіса-98" про інцидент в Полтаві ніяк не згадують

"Довелося йому "бика" зарядити, тому що, якщо ти не готовий щось публіці показати, то нех… (Не треба. - Ред.) на сцену лізти зі своєю балалайкою. Я був довго артистом, що грав у переходах, я знаю правила гільдії - на цій сцені я сьогодні головний…, і щоб усій публіці було добре, я маю слідкувати за порядком", - додав Міхалок.

Він додав, що "вчинив чесно" і випустив на сцену того чоловіка, "хоча він на мене щось там казав".

"Просто він думав, що хтось там йому за мене дасть. Але за себе я можу і сам постояти", - додав музикант про бійку.

І звершив пояснення так: "Для високоповажної публіки я хочу сказати, що всього лише звичайний драматичний прийом під назвою "штучний конфлікт", без якого неможлива жодна п'єса".

Далі концерт "Ляпіса-98" продовжився.

Юра відмовився від заяви

Автор фото, Instagram lyapis98 Підпис до фото, Сергій Міхалок події в Полтаві не коментує. А чоловік, якого полтавчани упізнали як вуличного музиканта "Юру з фонтана", відмовився писати заяву в поліцію

Поліція Полтавщини написала, що у той вечір місцеві повідомили правоохоронцям про "конфлікт між артистом та глядачем".

На місце виїхала слідчо-оперативна група і знайшла чоловіка, якого вдарив Сергій Міхалок.

"Однак постраждалий полтавець категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування", - відзначають правоохоронці.

Проте у поліції почали слідство за статтею про хуліганство.

Сам Сергій Міхалок інцидент більше ніяк не коментував - вже кілька років співак відмовляється від спілкування з пресою.

Як реагують соцмережі

Українські соцмережі відреагували на вчинок Сергія Міхалка переважно негативно.

Автор фото, Олександр Доній Підпис до фото, Олександр Доній - колишній депутат та активіст, згадав, як Сергій Міхалок виступав на українському Майдані

"Ну це вже занадто. Таке хамство і не повага не допустима. Ні поваги, ні честі до людини, а в першу чергу - до себе. Треба гнати таких гнилих артистів", - написала одна з коментаторок під відео Володимира Дороша.

"Музикант чи гопнік?? Заслужений артист України, лідер гурту "Ляпіс 98", Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві ударом головою "На Одєсу" відправив у нокаут місцевого шанувальника його творчості, якого сам же запросив вийти на сцену", - відреагував журналіст Єгор Чечеринда.

Автор фото, Єгор Чечеринда

І додав, що музикант має відповісти перед законом: "Популяризувати насильство та гопнічество, тим більше - зі сцени - неприпустимо!"

"Зашквар, можна було просто попросити піти з концерту та й все, а вот ніт, треба показати при всіх фанах свою звірячу натуру", - вважає музикант українського фолк-метал гурту Motanka.

Автор фото, Anatolii Motanka

Але є й ті, хто підтримала Сергія Міхалка.

"Міхалок вдруге провчив помісне рагульйо в Полтаві", - написав полтавський журналіст Андрій Бортко в групі "Полтава рок".

Автор фото, YouTube Dmitry Pasko Підпис до фото, У 2015 році в Полтаві Міхалок стрибнув зі сцени до "хейтера", який показував середній палець під час пісні Brutto "Гарри", присвяченої українським добровольцям

У 2015 році під час виступу Brutto в тій же Полтаві Міхалок побився з іншим чоловіком у клубі - музикант стрибнув до того просто зі сцени.

Водночас зараз у групі "Полтава рок" один з коментаторів упізнав чоловіка, якого Міхалок вдарив 20 жовтня - "це наш Юрко з "фонтану".

Хто такий Сергій Міхалок

Автор фото, Brutto Підпис до фото, Сергій Міхалок та "Ляпис Трубецкой" довго були головною опозиційною групою в Білорусі, через що їм забороняли там виступи. В 2014 співак виріших розпустити "ляпісів" та свтори гурт Brutto

Сергію Міхалку 49 років, він народився у Дрездені, але потім жив у Білорусі.

Музикант є автором пісень "Грай", що є одним з гімнів білоруської опозиції, "Воины света", що стала символом українського "Майдану" та "Гарри", на честь українських футбольних фанатів-добровольців, що воюють на Донбасі.

Зараз він живе в Україні, в 2015 році отримав посвідку на проживання тут.

У Brutto є кілька пісень українською мовою, зокрема "Середні віки" на вірші Сергія Жадана та "Вечірнє сонце" Ліни Костенко.

На День Незалежності у 2020 році президент Володимир Зеленський дав Міхалку звання заслуженого артиста України.

Зараз він виступає переважно з концертами гурту "Ляпіс-98", чий репертуар складається переважно з пісень розпущеного в 2014 році "Ляписа Трубецкого".

Хоча самі музиканти характеризують свій стиль як "радикальний шансон".

Після виступу в Полтаві вони вже відіграли концерт у Черкасах й в них заплановані ще десять виступів до кінця року в різних українських містах.

Автор фото, Drezden Підпис до фото, Ще один проєкт Міхалка - гурт Drezden, де музикант вдався до більш електронного звучання

Гурт Brutto перебуває на паузі, хоча й виступав у 2020 році в оновленому складі.

Ще один проєкт Сергія Міхалка - Drezden - є його експериментом з електронним звучанням.

Кліпи на пісні "Едельвейс" та "Ронін" вже набрали кілька мільйонів переглядів.

У 2020 році, з початком протестів у Білорусі після президентських виборів там, Сергія Міхалка критикували за пасивність.

Автор фото, Відеозвернення Міхалка

Але згодом він записав відеозвернення, в якому розгорнуто висловився про своє ставлення до подій.

"Ми з хлопцями свій вибір зробили давно. Ми не визнавали офіційних результатів виборів у 2010 році. Ми не визнавали результатів у 2015 році. Про це ми говорили у своїх інтерв'ю, про це ми співали у своїх піснях. Звісно, ми не визнаємо і результатів виборів 2020 року", - заявив Міхалок.