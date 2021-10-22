"Довелося бика зарядити". Як ексвокаліст гурту "Ляпис Трубецкой" Міхалок побив глядача на сцені
Сергій Міхалок, лідер музичних гуртів "Ляпіс-98" та Brutto, а також колишній учасник групи "Ляпис Трубецкой", під час виступу в Полтаві побив чоловіка, який вийшов на сцену.
Побитий, якого в соцмережах упізнали як "Юру з фонтана", відмовився писати заяву в поліцію. Але правоохоронці все одно порушили справу про "хуліганку".
Хто такий Сергій Міхалок та як на це реагують в Україні.
Що сталося
20 жовтня гурт "Ляпіс-98", який виконує старі хіти "Ляписа Трубецкого", виступав у Полтаві.
В якийсь момент у фронтмена "ляпісів" Сергія Міхалка виникла суперечка з глядачем у залі, він запросив того вийти на сцену. Чоловік Юрій піднявся з гітарою в руках.
Відео цього опублікував на Facebook український музикант Володимир Дорош. Але початку перепалки на ньому немає.
Однак на одному з інших відео є фрагмент, де сам Міхалок каже охороні сцени пропустити чоловіка з залу.
"Юра, заспіваєш? Життя даси тут всім, прос...ся (Покажеш клас. - Ред.)? Ну давай, чого ти", - звернувся до чоловіка Сергій Міхалок і запропонував тому підійти до мікрофона.
Також Міхалок нецензурно запитав, чи, мовляв, "Ляпіс-98" грає погану музику: "А хто дає життя, Саша Башлачов?"
Олександр Башлачов вважається культовою фігурою для "російського року", вчинив суїцид у 1988 році й увійшов у російську версію "Клубу 27" - музикантів, що померли у 27 років.
Далі на сцені мова зайшла про те, як Юрій потрапив на концерт, і Сергій Міхалок попросив того показати квиток. Той нічого пред'явити не зміг.
"Як ти сюди потрапив - на шару? Чи ти прийшов на неулюбленого артиста?" - запитав музикант.
Потім була перепалка з залом, Юрій крикнув комусь з глядачів: "Мені зараз п… дадуть (Поб'юь. - Ред.)".
На це Сергій Міхалок відповів: "Ні, тобі п… дам я". Далі схопив рукою Юрія, який вже збирався піти зі сцени, і вдарив головою в обличчя.
Чоловік упав.
Після цього Міхалок рушив у бік залу, звідки кричав інший чоловік, але музиканта зупинив учасник "Ляпіса-98".
Юрія тим часом разом з гітарою вивели зі сцени.
Як це пояснив Міхалок
На іншому відео з Telegram-каналів PavlovskyNews і "Труха" видно, що було на сцені далі і як Сергій Міхалок пояснив свої дії глядачам.
"Звичайно, коли приходить вуличний музикант, пропитий, який потрапив сюди, звичайно ж, не за гроші, який, напевно, в цьому ДК працює десь..." - почав співак.
"Довелося йому "бика" зарядити, тому що, якщо ти не готовий щось публіці показати, то нех… (Не треба. - Ред.) на сцену лізти зі своєю балалайкою. Я був довго артистом, що грав у переходах, я знаю правила гільдії - на цій сцені я сьогодні головний…, і щоб усій публіці було добре, я маю слідкувати за порядком", - додав Міхалок.
Він додав, що "вчинив чесно" і випустив на сцену того чоловіка, "хоча він на мене щось там казав".
"Просто він думав, що хтось там йому за мене дасть. Але за себе я можу і сам постояти", - додав музикант про бійку.
І звершив пояснення так: "Для високоповажної публіки я хочу сказати, що всього лише звичайний драматичний прийом під назвою "штучний конфлікт", без якого неможлива жодна п'єса".
Далі концерт "Ляпіса-98" продовжився.
Юра відмовився від заяви
Поліція Полтавщини написала, що у той вечір місцеві повідомили правоохоронцям про "конфлікт між артистом та глядачем".
На місце виїхала слідчо-оперативна група і знайшла чоловіка, якого вдарив Сергій Міхалок.
"Однак постраждалий полтавець категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування", - відзначають правоохоронці.
Проте у поліції почали слідство за статтею про хуліганство.
Сам Сергій Міхалок інцидент більше ніяк не коментував - вже кілька років співак відмовляється від спілкування з пресою.
Як реагують соцмережі
Українські соцмережі відреагували на вчинок Сергія Міхалка переважно негативно.
"Ну це вже занадто. Таке хамство і не повага не допустима. Ні поваги, ні честі до людини, а в першу чергу - до себе. Треба гнати таких гнилих артистів", - написала одна з коментаторок під відео Володимира Дороша.
"Музикант чи гопнік?? Заслужений артист України, лідер гурту "Ляпіс 98", Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві ударом головою "На Одєсу" відправив у нокаут місцевого шанувальника його творчості, якого сам же запросив вийти на сцену", - відреагував журналіст Єгор Чечеринда.
І додав, що музикант має відповісти перед законом: "Популяризувати насильство та гопнічество, тим більше - зі сцени - неприпустимо!"
"Зашквар, можна було просто попросити піти з концерту та й все, а вот ніт, треба показати при всіх фанах свою звірячу натуру", - вважає музикант українського фолк-метал гурту Motanka.
Але є й ті, хто підтримала Сергія Міхалка.
"Міхалок вдруге провчив помісне рагульйо в Полтаві", - написав полтавський журналіст Андрій Бортко в групі "Полтава рок".
У 2015 році під час виступу Brutto в тій же Полтаві Міхалок побився з іншим чоловіком у клубі - музикант стрибнув до того просто зі сцени.
Водночас зараз у групі "Полтава рок" один з коментаторів упізнав чоловіка, якого Міхалок вдарив 20 жовтня - "це наш Юрко з "фонтану".
Хто такий Сергій Міхалок
Сергію Міхалку 49 років, він народився у Дрездені, але потім жив у Білорусі.
Музикант є автором пісень "Грай", що є одним з гімнів білоруської опозиції, "Воины света", що стала символом українського "Майдану" та "Гарри", на честь українських футбольних фанатів-добровольців, що воюють на Донбасі.
Зараз він живе в Україні, в 2015 році отримав посвідку на проживання тут.
У Brutto є кілька пісень українською мовою, зокрема "Середні віки" на вірші Сергія Жадана та "Вечірнє сонце" Ліни Костенко.
На День Незалежності у 2020 році президент Володимир Зеленський дав Міхалку звання заслуженого артиста України.
Зараз він виступає переважно з концертами гурту "Ляпіс-98", чий репертуар складається переважно з пісень розпущеного в 2014 році "Ляписа Трубецкого".
Хоча самі музиканти характеризують свій стиль як "радикальний шансон".
Після виступу в Полтаві вони вже відіграли концерт у Черкасах й в них заплановані ще десять виступів до кінця року в різних українських містах.
Гурт Brutto перебуває на паузі, хоча й виступав у 2020 році в оновленому складі.
Ще один проєкт Сергія Міхалка - Drezden - є його експериментом з електронним звучанням.
Кліпи на пісні "Едельвейс" та "Ронін" вже набрали кілька мільйонів переглядів.
У 2020 році, з початком протестів у Білорусі після президентських виборів там, Сергія Міхалка критикували за пасивність.
Але згодом він записав відеозвернення, в якому розгорнуто висловився про своє ставлення до подій.
"Ми з хлопцями свій вибір зробили давно. Ми не визнавали офіційних результатів виборів у 2010 році. Ми не визнавали результатів у 2015 році. Про це ми говорили у своїх інтерв'ю, про це ми співали у своїх піснях. Звісно, ми не визнаємо і результатів виборів 2020 року", - заявив Міхалок.
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