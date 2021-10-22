Смерть Галини Гатчинс: що відомо про українку з Голлівуду, яку випадково застрелив Алекс Болдвін

1 година тому

Галину Гатчинс любили і добре знали у Голлівуді.

Загибель кінооператорки українського походження Галини Гатчинс на знімальному майданчику в американському штаті Нью-Мексико шокувала світову кіноіндустрію і пресу.

42-річна жінка померла 21 жовтня від вогнепальних поранень, отриманих під час зйомок фільму Rust. Фатальні постріли зробив актор і продюсер фільму Алек Болдвін, ймовірно, з реквізитної зброї.

Поліція з'ясовує обставини трагедії.