Смерть Галини Гатчинс: що відомо про українку з Голлівуду, яку випадково застрелив Алекс Болдвін
Галину Гатчинс любили і добре знали у Голлівуді.
Загибель кінооператорки українського походження Галини Гатчинс на знімальному майданчику в американському штаті Нью-Мексико шокувала світову кіноіндустрію і пресу.
42-річна жінка померла 21 жовтня від вогнепальних поранень, отриманих під час зйомок фільму Rust. Фатальні постріли зробив актор і продюсер фільму Алек Болдвін, ймовірно, з реквізитної зброї.
Поліція з'ясовує обставини трагедії.
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