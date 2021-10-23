Алек Болдвін: Як з реквізитного пістолета могли вбити людину

55 хвилин(и) тому

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Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, громадянку України, на знімальному майданчику фільму "Раст", поранивши також режисера Джоела Соузу. У поліції заявили, що актор стріляв із реквізитного пістолета. Як це могло статися?

Про те, що Болдвін стріляв з реквізитної зброї, заявили представники актора і поліція. За їхніми словами, це був пістолет, заряджений холостими патронами.

Нові подробиці поліцейського розслідування стали відомі у п'ятницю, коли у суду Санта-Фе, штат Нью-Мексико, було офіційно запрошено дозвіл на проведення обшуку.

Помічник режисера взяв один із трьох реквізитних пістолетів, які підготував спеціаліст зі зброї, і передав його Алеку Болдвіну. Згідно із зібраними свідченнями, він оголосив, що пістолет не заряджений.

Помічник режисера також не знав, що в зброї були бойові патрони, зазначено у документі.

У матеріалах поліції також зазначено, що забруднений кров'ю одяг Болдвіна вилучили як доказ разом із пістолетом. Іншу реквізитну зброю також забрала поліція.

63-річного актора допитали поліцейські, проте нікому не було пред'явлено звинувачення з приводу того, що сталося.

Автор фото, JIM WEBER/THE NEW MEXICAN Підпис до фото, Актор зазначив, що активно співпрацює зі слідчими

Напередодні Болдвін прокоментував подію і розповів, що вбитий горем.

Відразу після трагедії, ввечері у четвер за місцевим часом, профспілка працівників шоу-бізнесу США і Канади IATSE Local 44 розіслала своїм членам лист, в якому говорилося: "Провідний актор випадково вистрілив одним бойовим патроном".

Працівники американського кінематографа кажуть, що поводження зі зброєю на американських знімальних майданчиках суворо регламентовано. Такі події трапляються, але вкрай рідко й щоразу шокують кіноіндустрію.

"Я нещодавно працював над фільмом, і навіть пластмасові пістолети потрібно було кожен день виписувати і повертати під розписку, - розповідає австралійський актор Різ Малдун. - Саме тому цей випадок так шокував нас".

Реквізитна зброя й холості патрони, хоча й вважаються безпечними, у деяких умовах цілком можуть вбити людину.

Що таке холостий патрон

Холості патрони в кіноіндустрії використовуються для імітації справжньої вогнепальної зброї. Вони переконливі саме тому що по суті є модифікованими справжніми.

Патрон - це гільза, в якій міститься легкозаймиста речовина, найчастіше порох. Коли порох вибухає, вибуховою силою він виштовхує кулю.

Холостий патрон - це патрон без кулі. Замість неї передній край патрона часто затикають папером або ватою.

Сам термін "реквізитна зброя" може позначати все що завгодно - від іграшкових пістолетів до деактивованої стрілецької. Однак часто йдеться саме про бойову зброю, перероблену під холосту.

Холоста зброя виглядає дуже реалістично у кіно - порох вибухає по-справжньому зі спалахом і гуркотом.

Утім, іноді актори вбивають холостою зброєю партнерів по знімальному майданчику або себе.

Найвідоміший смертельний випадок стався з Брендоном Лі на майданчику знімального фільму "Ворон" у 1993 році, але він не єдиний.

У 1984 році на зйомках телешоу випадково застрелився актор Джон-Ерік Гексум.

Зйомки затримувалися, Гексум втомився чекати і почав грати з іграшковим пістолетом. Граючи, він приставив його до скроні й вистрілив холостим патроном.

Гексум помер не відразу, а в лікарні, від перелому кісток черепа.

Правильне поводження з холостими патронами

Смерть Гексума свідчить про те, що з холостими патронами теж потрібно поводитися обережно.

Навіть без кулі хвилі від вибуху пороху цілком достатньо, щоб поранити людей, які стоять близько до зброї.

До того ж у кіно часто використовують холості патрони зі збільшеною кількістю пороху, щоб спалах був більш видовищним на екрані.

Зазвичай на знімальних майданчиках діють найсуворіші правила. Реквізитну зброю надають фахівці, які потім спостерігають за її правильним застосуванням.

"На кожному майданчику діють суворі правила", - каже зброяр Майк Трістано, який у минулому працював з Болдвіном.

"Якщо ви на лінії вогню, то на вас буде маска, окуляри. Ви стоятимете за спеціальним екраном, а у камери буде мінімум людей", - пояснює він.

"Чого я не розумію, так це як у цьому випадку можна було поранити двох людей, один з яких помер", - додає він.

Інші кінопрацівники, наприклад, телесценарист Девід Слек, висловилися за повну заборону використання холостих патронів на майданчику. Він наголосив, що збройовий вогонь у 100% випадків можна замінити комп'ютерною графікою.