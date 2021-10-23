Чи можуть фекалії з літака впасти на людину? З одним британцем це сталося

1 година тому

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Англійці часто переймаються погодою, але один чоловік із графства Беркшир, що на захід від Лондона, мав серйозніші причини непокоїтися через опади.

Він відпочивав у своєму саду, коли з неба на нього впав "неприємний сюрприз" - людські екскременти з літака, який йшов на посадку.

Інцидент стався ще у середині липня, але набув розголосу щойно через засідання місцевої ради.

Виступаючи на авіаційному форумі Королівського округу Віндзор і Мейденхед, радниця Карен Девіс розповіла, що про випадок їй повідомив виборець і що вона шокована "жахливим" інцидентом.

Вона зазначила, що "весь сад, садові парасольки й сам чоловік були вкриті" фекаліями.

Отже, як це сталося, і чи значить це, що нам всім потрібно стежити за небом?

Що сталося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літаки, які приземляються у Хітроу, пролітають над Віндзором

Чоловік живе у Віндзорі, містечку, відомому королівським замком, а також тим, що воно розташоване біля Хітроу, найбільшого з п'яти аеропортів Лондона.

"Щороку трапляються інциденти із замерзлими стічними водами з літаків, - зазначила пані Девіс, - але цього разу відходи не були у рідкому стані й забризкали весь його сад".

"Чоловік у цей момент перебував у саду, й це справді жахливий досвід. Сподіваюся, це більше ніколи не повториться з кимось із наших мешканців", - додала вона.

Інший член ради, Джон Бовден, назвав випадок "шансом на мільярд".

Він припустив, що через теплу погоду екскременти були рідкими.

Як таке можливо?

Туалети у літаках зберігають людські відходи у спеціальних резервуарах, які зазвичай випорожнюють після приземлення літака.

Але міжнародні авіаційні органи визнають, що у повітрі з туалету літака може відбутися витік.

Радіо ВВС Беркшир поговорило з експертом авіації Джуліаном Бреєм про те, як таке може статися.

"Унітази в сучасних літаках вакуумні, тому вони досить безпечні й герметичні. Проблема полягає у вакуумному з'єднанні між механізмом унітазу та накопичувальною місткістю", - зазначив Брей.

"Там ніколи не буває 100% герметичності - механізм повинен бути гнучким, тому що літак проходить через різні рівні тиску".

"Здається, що у цьому випадку літак був на висоті близько 1800 метрів, і тиск змінився. На жаль, стався витік, і чоловік у саду, а також його обидві парасольки зазнали його неприємних наслідків".

Як часто таке стається?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Заморожені людські екскременти, які потрапляють у повітря, називають "блакитним льодом" через колір дезінфектора

"На щастя, це дуже рідкісне явище. Раніше це траплялося досить часто, а відходи з літака називали "блакитним льодом", - каже пан Брей.

Назва походить від кольору дезінфекційного засобу, який змішується із сечею, додає фахівець.

Свідок падіння такої грудочки блакитного льоду, Пол з Івера, розказав про свій досвід BBC Radio Berkshire.

"Я виходив з лікарні принцеси Маргарет, коли літак компанії Air Canada наближався до Хітроу", - розповів Пол.

"Він пролетів дуже низько, і шматок туалетного льоду просто впав з шасі літака і розрізав дві або три гілки ялинки за декілька метрів від мене".

Пол вважає, що йому пощастило, що він залишився живим, і вважає, що його колега по нещастю з Беркширу також повинен радіти, що лишився неушкодженим.

"Я думаю, що чоловікові дійсно пощастило, тому що якби це був блакитний лід, він би його вбив", - додав Пол.

Британське управління цивільної авіації повідомило ВВС у 2016 році, що щороку їм повідомляють про 25 падінь "блакитного льоду" з 2,5 млн польотів над повітряним простором Великої Британії протягом року.

Втім, такі випадки трапляються скрізь.

Випадки у світі

Серед тих, хто став свідками падіння туалетних відходів з літака, є кілька нещасливчиків з американського штату Пенсильванія.

Джо Кембрей з Левіттауна розповів місцевій телестанції, що святкування 16-річчя його улюбленої доньки зіпсували "огидні опади".

На щастя, балдахін, який вони встановили для свята, захистив більшість гостей від неприємності.

Вважають, що й крижана куля, яка впала на село у північноіндійському штаті Харьяна у січні 2018 року, також була замороженими людськими відходами з літака.

10-12-кілограмовий шматок льоду приземлився на село Фазілпур Бадлі з "гучним ударом".

Автор фото, GURGAON POLICE Підпис до фото, 10-13-кілограмова брила льоду, яка ледь не вбила мешканку села на півночі Індії

Місцевий посадовець сказав BBC, що деякі жителі села вважали, що це "позаземний" об'єкт. "Я чув, що вони взяли зразки додому", - зазначив він.

The Times of India повідомляла, що у грудні 2015 року 60-річну жінку вдарила брила блакитного льоду розміром із футбольний м'яч.

В Індії, як і в багатьох інших країнах світу, вважається вдачею, якщо на вас потрапить пташиний послід, однак, як виявила нещасна індійка, немає нічого вдалого у тому, якщо на вас впадуть інші види падаючих екскрементів.

Вона отримала серйозну травму плеча, й очевидці кажуть, що й вдалося вижити тільки тому, що крижана куля спочатку влучила у дах будинку, а потім відскочила на неї.

Ризик зростає

У пана Брея хороші новини для жертви туалетного витоку з Віндзора, але усім нам, можливо, доведеться нервово вдивлятися у небеса.

Органи авіації змінюють те, як літаки наближатимуться до аеропортів.

"Нововведення називають системою воронки. Наразі це лінійна система, й всі літаки слідують один за одним", - пояснює Брей.

"Уявіть собі воронку у небі - кожен літак у цій воронці буде на більшій відстані один від одного".

Тепер, пояснює Брей, оскільки літаки не рухатимуться за одним вузьким маршрутом, зона ризику стає набагато ширшою". Ті, хто живуть близько від аеропортів, можуть очікувати менше таких інцидентів.

Але для тих, хто живе дещо далі, ризик потрапити у небезпечну зону збільшиться.

Пан Брей також додає, що мешканець Віндзора обов'язково повинен вимагати компенсації.

Назву авіакомпанії, з літака якої стався виток, ВВС не повідомили.

Однак пані Девіс зазначила, що постраждалий звернувся до авіакомпанії, яка спочатку заперечила, що її літак перебував у цьому районі. Але коли пізніше чоловік виявив літак за допомогою програми відстеження польотів, авіалінії підтвердили інцидент.

"Стійко переніс удар долі

Інший мешканець району Ендрю Голл, який був присутній на віртуальному засіданні ради, сказав, що постраждалий має повне право вимагати значної компенсації.

"Водопровідні компанії виплачують мільйонні штрафи, якщо стічні води потраплять у річки, - зазначив він. - А коли літак спрямовує каналізацію прямо в голови людей, це ще огидніше".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час зниження на посадку літаки зазвичай летять один за одним

За словами пані Девіс, чоловік вирішив не вимагати страхової компенсації.

"Вочевидь, він вирішив, що пара садових парасольок не варті такого, й стійко зустрів удар долі", - пояснила чиновниця.

ВВС звернулася за коментарем до Управління цивільної авіації Великої Британії, але протягом кількох днів відповіді не отримала.

Інше джерело, яке неохоче обговорює цю сумну справу, - це чоловік, який опинився буквально в центрі цієї фекальної бурі.

Попри величезний інтерес британських таблоїдів, він рішуче відмовляється обговорювати деталі.

Схоже, схильність британців обговорювати те, що може впасти з неба, таки має свої межі.