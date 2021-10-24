"Французький Трамп" Ерік Земмур. Чи стане борець з ісламом і фемінізмом загрозою для Макрона?

Грігор Атанесян

BBC

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Публіцист Ерік Земмур пророкує занепад Франції через наплив мігрантів, вимагає заборонити іноземні імена, відстоює право чоловіків на маскулінність та захищає режим Віші, який співпрацював з нацистами під час Другої світової війни. І 17% виборців готові підтримати його на президентських виборах у квітні 2022 року.

Це більше, ніж рейтинг усіх інших кандидатів - окрім чинного президента Емманюеля Макрона, як показало нещодавнє опитування.

"Французький Трамп - це ви!" - наводить Земмур слова анонімної співрозмовниці в своїй новій книзі, явно пишаючись цим порівнянням.

Як і американський експрезидент, французький автор не має політичного досвіду, каже вголос обурливі речі і захоплює публіку, яка розчарувалася в професійних політиках і партіях.

Також, як і Трампа, кілька жінок публічно звинувачують його в домаганнях. Він не збирається вибачатися - як і за свої провокаційні висловлювання на адресу мусульман і чорношкірих французів, за які його вже двічі покарав суд.

Захист колабораціоністів і боротьба з халялем

63-річний Земмур вже три десятиліття займається публіцистикою, загальний пафос якої зводиться до пророкувань кінця "французької цивілізації".

Книга "Французький суїцид", яка вийшла 2014 року, найвідоміша з його робіт. У ній автор таврує "халялізацію" та "фемінізацію" своєї країни і закликає повернути колишні цінності та ієрархії - сім'ю, роботу, націю, державу та школу.

Як ідеал Земмур згадує минуле без лівих ідей, рівноправності та боротьби з расизмом. Минуле, в якому "молодий водій автобуса міг провести хтивою рукою по чарівних жіночих сідницях, і жінка не скаржилася на сексуальний харасмент".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Французи, перш за все, знають Земмура як телеведучого та публіциста

Але найскандальніша позиція публіциста - спроба виправдати французьких колабораціоністів, режим Віші маршала Анрі Петена, який співпрацював з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Земмур стверджує, що режим Віші видавав нацистам євреїв, колишніх громадян інших країн, щоб захистити французьких євреїв. Це суперечить фактам - історики з'ясували, що хоча прихильники Віші охочіше депортували іноземців, серед виданих ними євреїв були і тисячі французів.

До речі, сам Земмур походить із родини емігрантів, алжирських євреїв, і називає себе "французом берберського походження".

"Карл IX насправді намагався захистити протестантів", - написав у Twitter французький політолог Бенжамен Аддад, пародіюючи Земмура. Саме за правління цього короля в 1572 році відбулося масове вбивство протестантів-гугенотів, відоме як Варфоломіївська ніч.

Але якщо суперечки про колонки та книги Земмура припали на інтелектуальні кола, то всенародну популярність йому принесло власне телешоу на каналі CNews, який часто називають французьким Fox News. Створений мільярдером-консерватором Венсаном Боллоре, він робить ставку на авторські шоу, в яких ведучі висловлюють в основному праві та ультраправі ідеї.

Шоу Земмура виходило увечері в суботу і мало великі рейтинги. У ньому він постійно повертався до трьох тем: міграції, ісламу та французької ідентичності. Про популярність шоу каже той факт, що його гостями - і опонентами Земмура в дискусії - за останній рік були сім міністрів чинного уряду.

"Чим більше він ставав публічною персоною, тим більше він зміцнювався в своїх правих поглядах. Здається, що слава надає йому сміливості ", - сказав у розмові з Російською службою Бі-бі-сі Філіп Марльєр, професор французької та європейської політики в Університетському коледжі Лондона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У жовтні Земмур виступив на зібранні організації "Молодь з Земмуром" у місті Лілль, на якому були присутні 1500 людей. Він пообіцяв покласти край нелегальній та легальній міграції

У вересні публіцисту довелося закрити своє шоу - французький регулятор зажадав від каналу вважати його не журналістом, а політиком. За французькими законами, це вимагало б давати аналогічний ефірний час і іншим політикам, його опонентам.

Але в Парижі до того моменту вже встигли розклеїти постери з гаслом "Земмур - президент", а виборчий штаб Земмура вже орендував приміщення в центрі Парижа площею майже 400 кв. метрів.

За межами Франції на нього звернули увагу на початку жовтня, коли авторитетне соцопитування показало 17% підтримку кандидатури Земмура, якщо він буде брати участь у виборах президента республіки в квітні 2022 року. У цьому опитуванні він поступається лише президенту Макрона, який лідирує з 24% підтримки.

Водночас публіцист поки не відповідає на питання про те, коли він офіційно висуне свою кандидатуру для участі в президентських виборах.

"17% [його підтримки] в нещодавньому опитуванні - ознака значного зсуву вправо всієї сфери медіа та політики у Франції за останній рік, - каже професор Марльєр. - Земмур - дійсно важлива фігура у французьких культурних баталіях. Він насолоджується моментом, увагою, славою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Офіційно Земмур ще не висунув власну кандидатуру, але вже є французи, які готові його підтримати

"Джина випустили з пляшки"

Марін Ле Пен, яку традиційно вважали лідером французьких ультраправих, в жовтневому опитуванні отримала симпатії лише 15% виборців.

Ле Пен ще нещодавно здавалася головною суперницею Макрона - вона отримала 34% у другому турі президентських виборів 2017 року. Але її позиції відтоді ослабли, і на місцевих виборах цього літа її партія не отримала більшості в жодному з регіонів, поступившись навіть у своєму форпості, регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег.

А незабаром після жовтневого опитування готовність підтримати Земмура висловив і її батько, Жан-Марі Ле Пен. "Марін залишила свої укріплені позиції, і Ерік зайняв залишену нею землю", - сказав засновник головної французької ультраправої партії, якого вигнала з неї власна донька.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Земмур є загрозою для політичних позицій Марін Ле Пен

Це відсилання до спроби Марін Ле Пен відвести партію від її неофашистських та антисемітських коренів до більш респектабельної та поміркованої ідеології.

Земмур, на відміну від Ле Пен, не намагається зробити свої погляди прийнятними для помірного електорату. Він, наприклад, нещодавно зажадав запровадити заборону на іноземні імена - такі як Мухаммед, Джордан або Кевін. Це викликало хвилю мемів в соцмережах - хтось навіть створив сайт, який допомагає знайти французький аналог для іноземного імені, зі слоганом "Ваше нове ім'я для 2022: швидко і просто".

Раніше подібні неординарні погляди Земмур озвучував і в області зовнішньої політики.

"Коли він запускає свої літаки в сирійське небо, він спирається на принципи, яких в XIX столітті дотримувалися всі держави: війна - це нормальний засіб ведення політики. Легітимний засіб для захисту інтересів великої держави, - писав Земмур про президента Росії. - Інші ховаються за приводами, щоб ми повірили в туманні концепції міжнародної спільноти і міжнародного права. А Путін захищає своїх союзників".

У чому секрет популярності Земмура?

"Традиційні партії, ліві і праві, дискредитували себе, і людям вони все одно набридли. Єдиний виняток - це Макрон. Він не дуже популярний, але інші кандидати - ще менш популярні", - вважає Марльєр з Університетського коледжу Лондона.

Він додає, що Земмур - як злий джин, якого випустили з пляшки: "Він - скринька Пандори французької історії. Він каже речі, які всі інші політики говорили протягом останніх сорока років, але говорили завуальовано, через напівнатяки. На тему ісламу, міграції, французьких цінностей, він каже те, що казав Саркозі, навіть Олланд, почасти навіть Ширак, - з тією лише різницею, що він каже це голосно і без церемоній".

"І на медіа також лежить відповідальність за його популярність. Його запрошують в ефір, тому що він дає високі рейтинги, - пояснює Марльєр. - Це порочне коло, як і у випадку Трампа. Чим більше його запрошують, тим більше людей починають цікавитися ним, не тому що він їм подобається як людина, а тому що все настільки хаотично, і їх приваблює людина, яка навіть не політик, ніколи не брав участі в жодних виборах".

Популярність Земмура відображає запит на жорстку антиімміграційну риторику, пише оглядачка Анн-Елізабет Муті. Вона зазначає, що навіть один з найбільш обережних і нудних кандидатів на майбутніх виборах, колишній парламентер ЄС щодо брекзиту Мішель Барньє пропонує п'ятирічний мораторій на імміграцію до Франції.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Втім, Макрон залишається лідером усіх опитувань

Звинувачення в домаганнях і вироки за провокації

Навесні кілька жінок звинуватили Земмура в домаганнях. Першою виступила Гаель Ланфан, депутатка муніципальної ради регіону Екс-ан-Прованс. Вона розповіла, що публіцист поцілував її проти її волі на початку 2000-х. Незабаром після цього подібними історіями з його участю поділилися ще сім жінок.

"Тоді я почекаю, коли ви запросите мене до себе, щоб зґвалтувати вас", - йдеться в СМС, яку Земмур відправив одній з жінок.

Земмур не відповів на питання журналістів про конкретні звинувачення, але з його публічних виступів випливає, що він вважає домагання безневинним фліртом, природним правом чоловіків, яке у них віроломно відібрали феміністки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Як і Трамп, Земмур приваблює тих, хто розчарувався у політиці

Жодне з цих звинувачень не дійшло до суду. А ось провокаційні висловлювання Земмура принесли йому серйозні проблеми.

У 2011 році він був засуджений за розпалювання ворожнечі після того, як заявив, що "більшість наркоторговців - чорношкірі та араби". У 2019 його засудили знову - за те, що назвав французьких мусульман колонізаторами.