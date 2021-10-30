Інтернет-залежність - чи справді це велика проблема

Нік Даук

Бізнес-кореспондент

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Deepak Kanda

Кем Адейр нарешті зрозумів, що його залежність від відеоігор вийшла з-під контролю, коли це змусило його задуматися про те, щоб вкоротити собі віку.

"Я боровся з цим протягом 10 років, - каже він. - Я кинув середню школу, ніколи не навчався в коледжі і вдавав, що маю роботу, щоб обдурити свою сім'ю".

"Зрештою я написав передсмертну записку, і саме тієї ночі я зрозумів, що мені потрібна допомога. Тепер я вільний від своєї ігрової залежності 3860 днів", - розповідає 32-річний канадієць.

Пан Адейр став засновником Game Quitters - онлайн-групи для підтримки людей, які борються з ігровою залежністю. Зараз вона налічує понад 75 000 членів по всьому світу.

Хоча технології, зокрема інтернет, допомагали світу під час запроваджених через коронавірус локдаунів, він каже, що таким людям, як він, було важко.

"Пандемія призвела до того, що я проводив більше часу, ніж зазвичай, дивлячись Twitch (сервіс прямих трансляцій для людей, які грають у комп'ютерні ігри. - Ред.) і YouTube", — каже Адейр.

"Велика частина цього контенту (YouTube. - Ред.) також були ігрові стріми та ігри, що можуть бути сильними тригерами для того, щоб зірватися і знову почати грати. На щастя, мені вдалося уникнути рецидиву, але я знаю багатьох людей із спільноти Game Quitters, які, на жаль, таки зірвалися під час пандемії ковіду".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Молоді люди можуть годинами грати у відеоігри

Національна бібліотека медицини США тепер класифікує ігрову залежність як частину більш широкої інтернет-залежності. Вона визначає її як "надмірні або погано контрольовані нахили, прагнення чи поведінка щодо використання комп'ютера та доступу до інтернету, які призводять до проблем зі здоров'ям або страждань".

Хоча багато хто стверджує, що це не так серйозно, як алкоголізм або наркоманія, така залежність все одно може бути виснажливою для тих, хто на неї страждає. І доктор Ендрю Доан, нейробіолог і експерт з цифрової залежності, погоджується, що карантинні заходи посилили проблему.

"Стреси в житті призводять до пошуку механізмів втечі, - каже він. - Пандемія посилила стрес у житті людей, і зручним способом втекти є використання розважальних цифрових медіа, таких як ігри та соціальні мережі".

"Надмірне використання задля уникнення стресу є фактором ризику розвитку залежної поведінки, - додає експерт.

Щоб допомогти боротися з інтернет-залежністю, низка технологічних компаній випустили інструменти, які можна використовувати для блокування або обмеження доступу до інтернету або ігрових вебсайтів.

Linewize є одним із таких продуктів, орієнтованим на дітей або, точніше, на їхніх батьків.

Вебсайт і додаток дозволяють батькам і опікунам дистанційно обмежувати та контролювати час, який діти можуть проводити на ігрових сайтах або в інтернеті загалом, чи то за допомогою смартфонів чи ноутбуків.

Linewize також містить звичайні "батьківські замки", які перешкоджають доступу до порнографії або матеріалів з насильством.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для більшості людей з дітьми це - знайома картина

Теодора Павквіч, кваліфікована психологиня і експертка з цифрового здоров'я компанії Linewise з Сан-Дієго, каже, що молоді люди особливо схильні проводити занадто багато часу в інтернеті. З цим поспішають погодитися батьки підлітків.

"Управління часом, який ми проводимо онлайн, у здоровий і збалансований спосіб вимагає дуже складних когнітивних навичок, які не розвиваються повністю, поки ми не досягнемо 25 років, - каже вона.

"Онлайн-платформи створені для того, щоб привертати та максимізувати наш час, увагу та дані, тому - у поєднанні з багатьма прихованими небезпеками, які чатують в інтернеті - дітям надзвичайно важко користуватись онлайн-світом у розміреному, відповідальному та безпечному режимі", - додає експертка.

Для дорослих інтернет-залежність також може розмиватися в залежність від азартних ігор, а додатки та вебсайти для ставок лише підливають оливи до вогню.

BetBlocker - це програма, яка дозволяє людям блокувати собі доступ до десятків тисяч вебсайтів та програм для азартних ігор протягом самостійно визначеного часу.

Після того, як обмеження буде активоване, людина не зможе отримати доступ до ігрових майданчиків, поки обмеження не закінчиться.

Безкоштовним додатком BetBlocker також можуть керувати партнери, друзі чи батьки залежних.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Betblocker блокує доступ до сайтів азартних ігор

"Простота онлайн-доступу до азартних ігор, безсумнівно, є найбільшою проблемою, з якою сьогодні стикається будь-хто з ігровою залежністю", - каже засновник BetBlocker Дункан Гарві.

"Кожен ходить з казино чи букмекером у кишені, і дуже легко грати непомітно", - додає він.

Користувачі можуть блокувати сайти азартних ігор на години, дні або тижні. Люди також можуть використовувати додаток для блокування інших вебсайтів, наприклад, з відеоіграми.

"Це має на меті допомогти користувачам, створюючи обмеження під час відомих періодів уразливості", — додає пан Гарві, який живе в Единбурзі.

GamBlock — це ще одна програма, яку можна використовувати подібним чином для запобігання доступу до вебсайтів азартних ігор. Виконавчий директор цієї австралійської фірми Девід Ворр каже, що вони - "не проти азартних ігор". Натомість компанія зосереджує увагу на допомозі азартним гравцям, які мають проблеми.

Досвід доктора Доана у сфері залежності від відеоігор дався йому непросто - він сам був таким залежним.

"Під час навчання в медичній школі Університету Джона Хопкінса (у Балтиморі. - Ред.) і під час навчання в ординатурі я грав у відеоігри від 80 до 100 годин на тиждень протягом приблизно 10 років", - каже він.

Доктор Доан є автором книги під назвою Hooked On Games: The Lure And Cost Of Video Games And Internet Addiction і каже, що інтернет слід розглядати як дві окремі частини.

"Я розбиваю цифрові медіа на дві великі категорії - цифрові цукри та цифрові овочі. Цифрові овочі, такі як онлайн-терапія, можна використовувати, щоб допомогти людям впоратися зі стресом і зменшити ризик розвитку залежності.

"А от надмірне використання цифрових цукрів, таких як ігри, порнографія та не пов'язані з роботою соціальні мережі, може збільшити ризик звикання, зокрема, коли їх використовують для того, щоб уникнути щоденних стресових факторів", - пояснює науковець.

Доктор Доан побоюється, що з огляду на кількість часу, який ми всі зараз проводимо в інтернеті, кількість ігрової та інтернет-залежності буде рости.

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Однак Кем Адейр сподівається, що такі технологічні фірми як Linewize, BetBlocker та GamBlock можуть зіграти важливу роль і допомогти пом'якшити проблему. І важливо пам'ятати, що кожен, кого турбує будь-яка форма залежності, повинен звернутися до лікаря.

Робота пана Адейра була опублікована в журналі Psychiatry Research, і зараз він є міжнародним спікером, який розповідає про залежність.

"Прохання про допомогу врятувало мені життя, - каже він. - Я був брехливим, замкнутим, ізольованим, ворожим і недоступним під час своєї залежності. Тепер я щасливий, задоволений і можу впоратися зі звичайними життєвими стресами".