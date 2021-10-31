День виборів в Україні: обирають мера Харкова і ще двох депутатів Ради

9 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

31 жовтня відбудуться проміжні вибори депутатів парламенту у двох виборчих округах Херсонської та Черкаської областей. Також у цей день харків'яни обирають мера замість Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року.

Окрім того, у низці місцевих громад обирають сільських, селищних і міських голів.

ВВС News Україна зібрала інформацію про головних учасників виборчих перегонів.

Херсонська область. Кадрові перестановки заради перемоги

В округу №184 обиратимуть депутата Верховної Ради замість Ігоря Колихаєва, який у 2019 році виграв парламентські вибори, а у 2020-му його обрали мером Херсона.

Округ охоплює Нову Каховку, Бериславський район, а також частини Каховського і Херсонського районів.

У 2019 році на парламентських виборах цей округ виявився єдиним у Херсонській області, на якому програв представник "Слуги народу", тож для президентської партії принципово важливо отримати тут перемогу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, На останніх парламентських виборах у Херсонській області перемогли партії "Слуга народу" та ОПЗЖ

Керівник торгового дому "Продексім" і колишній депутат облради від блоку Петра Порошенка Ігор Колихаєв тоді виграв як самовисуванець, залишивши "слугу народу" на другому місці.

Одним із найактивніших кандидатів у депутати парламенту на цих виборах був соратник Колихаєва по партії "Нам тут жити", заступник голови облради Геннадій Лагута.

Ще одного претендента на мандат - голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря - підтримує президентська партія "Слуга народу".

За кілька днів до дня виборів президент Володимир Зеленський несподівано звільнив Сергія Козиря з посади і призначив на його місце Геннадія Лагуту.

Місцеві ЗМІ, спостерігачі і блогери у соцмережах писали, що таке рішення Зеленського мало на меті усунути головного суперника провладного кандидата Сергія Козиря.

Хоч і довелось пожертвувати губернаторським постом для його суперника.

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко і вже екскандидат у депутати Геннадій Лагута

До цих подій серед зареєстрованих кандидатів було три Геннадія Лагути, два Сергія Козиря і ще один кандидат із прізвищем Колихаєв.

За усіма ознаками, це була технологія "двійників" з метою відбирати голоси у суперників. За два тижні до виборів усі вони свої кандидатури зняли, окрім одного Геннадія Лагути - безробітного з Івано-Франківська.

Хоча "Опозиційна платформа - За життя!" на позачергових парламентських виборах у 2019 році посіла друге місце після президентської партії, на проміжних виборах свого кандидата ОПЗЖ не висувала.

Від "Європейської солідарності" балотується один із керівників сільгосппідприємства "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.

Свого кандидата висунула партія "Свобода" - Володимира Бериславського.

У виборчому бюлетені є донька колишнього депутата від "Батьківщини" кількох скликань Юрія Одарченка - киянка Катерина Одарченко, яка очолює партію "Національна платформа".

Серед кандидатів також є представники місцевих політичних проєктів, проте вони не вели активної виборчої кампанії.

Черкаська область. Технологію "клона" досліджує поліція

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Президент Володимир Зеленський на Черкащині. Праворуч - колишній депутат і губернатор області Олександр Скічко, ліворуч - кандидат у депутати від "Слуг народу" Віталій Войцехівський

Виборці округу №197 знову обирають депутата парламенту, бо телеведучий Олександр Скічко, який виграв на дострокових виборах у 2019 році, був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.

До округу входять Канів, Золотоноша та прилеглі райони.

Серед 25 кандидатів лише двоє представляють партії, котрі мають фракції у Верховній Раді: "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Від "Слуг народу" балотується багаторічний мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Раніше на посаду міського голови він обирався від різних політичних сил, у тому числі від Блоку Петра Порошенка, але у 2019-му став мером від партії "Слуга народу".

Висуванець "Європейської солідарності" - колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко, який зараз працює заступником голови Черкаської облради.

Ще один кандидат - Владислав Голуб - був депутатом попереднього, восьмого скликання парламенту від БПП, але у 2017 році вийшов із фракції. Балотувався і в 2019-му як самовисуванець, але програв нинішньому главі Черкаської ОДА. Він є лідером громадської організації "Разом ми потужна сила".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Двійники у виборчому бюлетені можуть вплинути на результати голосування

У бюлетені є ще два Голуба - Владислав і В'ячеслав. Обидва кандидати подали мінімум інформації про себе, тимчасово не працюють, із чого "Опора" робить висновок про технологію "клонів".

Був двійник і у висуванця влади, Віталія Войцехівського. Проте зараз мер Золотоноші може не хвилюватися - другого такого прізвища у бюлетені не буде.

Правоохоронці порушили кримінальну справу і відправили кандидата-двійника під нічний домашній арешт, з'ясувавши, що він незадовго до виборів повністю змінив своє ім'я і також став Віталієм Войцехівським. З ким він вступив у змову, з'ясовує слідство.

У списку кандидатів є заступник голови партії "Свобода" і колишній депутат парламенту Андрій Іллєнко, а також колишній член цієї партії, фронтмен музичної групи "Тінь Сонця" Сергій Василюк, вже як представник партії екссвободівця Юрія Левченка "Народовладдя".

Від "Національного корпусу" балотується Дмитро Кухарчук.

Значна частина інших кандидатів не проводила виборчої кампанії взагалі, кажуть в "Опорі".

Вже після старту виборчого процесу ЦВК змінила центр округу з Канева на Золотоношу, де керує кандидат від "Слуги народу".

У цей округ перед виборами приїздив Володимир Зеленський.

Харків. Два кандидати називають себе наступниками Кернеса

У Харкові цього дня обирають мера міста.

Колишній міський голова Геннадій Кернес помер у грудні 2020 року у німецькій клініці, тобто, через кілька місяців після того, як його обрали керівником Харкова.

На момент виборів він вже довго був у реанімації, спочатку лікувався в Україні, потім у німецькій клініці "Шаріте", проте це не завадило йому втретє стати мером.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Харківська міська рада вже 10 місяців без мера

У виборчих перегонах бере участь 10 кандидатів. Більшість із них - самовисуванці, і лише троє представляють партії: "Блок Кернеса - успішний Харків", "Європейська солідарність" і "Партія Шарія".

Двоє кандидатів були близькими до Геннадія Кернеса і усіляко використовують цей факт в агітації.

Перший - колишній мер Харкова та колишній голова Харківської облдержадміністрації, один із найпомітніших членів Партії регіонів часів Віктора Януковича Михайло Добкін. Його на цих виборах підтримує партія ОПЗЖ, проте балотується Михайло Добкін як самовисуванець.

В інтерв'ю ВВС News Україна навесні цього року Добкін заявляв, що вважає своїм обов'язком продовжувати справу покійного мера, з яким у нього були дружні стосунки.

Щоправда, в останні роки перед смертю Кернеса їхні відносини були прохолодними.

Другий кандидат, що вважає себе наступником покійного мера, - секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Він виконує обов'язки міського голови ще з того часу, як Геннадій Кернес тяжко захворів.

Ігор Терехов, який балотується від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" заявляв, що саме його Кернес бачив майбутнім наступником.

Про підтримку Терехова публічно заявляли відомі місцеві бізнесмени Павло Фукс і Олександр Ярославський.

Натомість Михайло Добкін запевняв, що Терехов є людиною колишнього очільника МВС, харків'янина Арсена Авакова, хоча останній ніяк не виявляв своїх симпатій.

Активістка партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва бере участь у виборах як самовисуванець. За фахом вона лікар, працювала на швидкій допомозі, проте в останні роки займається бізнесом і є заступницею директора компанії "Автоінтерпрайз".

Від "Партії Шарія" балотується депутат міськради від цієї політичної сили Володимир Плетньов, хоча на виборах у 2019 році він йшов за списком ОПЗЖ до Верховної Ради.

"Європейську солідарність" представляє депутат Харківської облради Олександр Скорик. Він є генеральним директором м'ясокомбінату і, як зазначають місцеві спостерігачі, не проводив активної виборчої кампанії.

Його кандидатуру підтримала партія "Голос".

Костянтин Немічев, який служив у полку "Азов" на Донбасі, є активістом "Національного корпусу" і позиціює себе як "єдиний кандидат від проукраїнських сил". Його підтримало кілька партій, проте у виборчому бюлетені він - самовисуванець.

Балотується на міського голову Сергій Ряполов, який був визнаний потерпілим у справі про викрадення двох харків'ян під час Євромайдану, у січні 2014 року. Справа про викрадення досі слухається у судах.

Обвинуваченими у справі є покійний Геннадій Кернес і два його охоронці, але родина Кернеса наполягає на виправдальному вироку.

У разі, якщо жоден із кандидатів у мери не набере 50% голосів на свою підтримку, буде призначений другий тур голосування за участі двох кандидатів, що посіли перше і друге місця.