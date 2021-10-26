Чи відпускатимуть роботи гріхи?

33 хвилин(и) тому

Штучний інтелект змінює наше життя у багатьох сферах - охороні здоров'я, харчуванні, подорожах, а також - в релігії.

Експерти кажуть, що представники світових конфесій обговорюють свої відносини з роботами, а дехто вже долучив технології до богослужінь.

На що здатні роботи-священники і чи є тут якісь перестороги?