Чи відпускатимуть роботи гріхи?
Штучний інтелект змінює наше життя у багатьох сферах - охороні здоров'я, харчуванні, подорожах, а також - в релігії.
Експерти кажуть, що представники світових конфесій обговорюють свої відносини з роботами, а дехто вже долучив технології до богослужінь.
На що здатні роботи-священники і чи є тут якісь перестороги?
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