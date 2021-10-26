Тест: як ви можете зменшити свій вуглецевий слід?
Світові лідери та учасники переговорів зустрінуться наприкінці цього місяця на саміті Cop26 у Глазго, щоб викласти останні плани щодо стримування зміни клімату.
Ці масштабні рішення можуть вплинути на мільйони життів, але ви теж можете зіграти свою роль. Тож що саме ви можете зробити, і які дії матимуть найбільший вплив?
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