Тест: як ви можете зменшити свій вуглецевий слід?

4 хвилин(и) тому

Світові лідери та учасники переговорів зустрінуться наприкінці цього місяця на саміті Cop26 у Глазго, щоб викласти останні плани щодо стримування зміни клімату.

Ці масштабні рішення можуть вплинути на мільйони життів, але ви теж можете зіграти свою роль. Тож що саме ви можете зробити, і які дії матимуть найбільший вплив?