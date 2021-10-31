Екологічний секс. Все, що треба знати про це

Гаррієт Оррел

BBC World Service

15 хвилин(и) тому

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Коли ми думаємо про різні способи зменшення вуглецевого сліду, наше сексуальне життя зазвичай не стоїть на першому місці у переліку.

Однак мірою того, як уряди зобов'язуються вносити зміни, щоб зупинити зміни клімату, люди також прагнуть жити більш екологічно - і це включає секс.

Останніми роками постійно зростає вебпошук екологічних продуктів, таких як веганські презервативи, виготовлені лише з натурального каучуку без інших добавок, і безвідходні методи контрацепції, наприклад, метод природної фертильності, який популяризують такі додатки, як Natural Cycles.

Що таке екологічний секс?

"Термін екологічний секс не має універсального визначення, - пояснює докторка Аденіке Акімсемолу, науковиця, що займається екологічною стійкістю, з Нігерії. - Але є кілька підходів".

"Для одних бути екологічним у сексуальному плані означає вибирати лубриканти, іграшки, простирадла та презервативи, які мають менший вплив на планету, для інших - це зменшення шкоди від створення порно для працівників та довкілля".

"Обидва ці приклади є важливими й мають право на існування", - додає вона.

Автор фото, Courtesy of Dr Adenike Akinsemolu Підпис до фото, Докторка Аденіке Акімсемолу закликає до екологічного способу життя

Більшість презервативів виготовляють із синтетичного латексу, вони містять добавки та хімічні речовини, які запобігають біологічному розкладанню, тому їх не можна переробляти.

За оцінками Фонду ООН у сфері народонаселення, щороку виробляють близько 10 мільярдів чоловічих латексних презервативів, більшість утилізують на звалищах.

Презервативи з ягнячої шкіри, які використовували з часів Стародавнього Риму, є єдиним варіантом, який повністю біологічно розкладається. Однак, оскільки вони виготовлені з кишечника вівці, вони не запобігають передачі ІПСШ через пористість мембрани.

Багато лубрикантів виготовляють на основі нафти, тому містять викопне паливо. Це призвело до зростання виробництва продуктів на водній основі або органічних продуктів.

Однак з цими екологічними продуктами слід бути обережними, оскільки їх не можна використовувати з більшістю презервативів, бо вони можуть спричинити їхнє пошкодження.

Водночас дедалі більш популярними стають саморобні варіанти.

Докторка Тесса Коммерс, відома як @AskDoctorT на TikTok, має більше мільйона підписників, які дивляться її відео про сексуальне здоров'я, орієнтоване на молодшу аудиторію, а її найпопулярніше відео - з майже 8 мільйонами переглядів - це рецепт домашнього лубриканту з кукурудзяного крохмалю та води.

"Лубриканти на водній основі, органічні та веганські презервативи - гарний вибір для того, щоб весело провести час і вести екологічне статеве життя", - каже докторка Акінсемолу.

Втім, перш ніж приймати будь-які рішення щодо контрацепції, радимо проконсультуватися з лікарем або фахівцем з планування сім'ї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість презервативів не розкладаються

Секс-іграшки - це ще одна сфера, яка залежить від пластику.

Проте можна використовувати вироби зі сталі або скла. Можливість покупки акумуляторних іграшок також допомагає зменшити кількість відходів, і на ринку є навіть секс-іграшки на сонячній енергії.

Такі компанії, як LoveHoney, також допомагають переробляти старі та зламані іграшки, які не можуть йти типовими маршрутами переробки.

Як ще можна зменшити кількість відходів?

Крім того, є менш очевидні сфери нашого сексуального життя, які можна змінити, щоб зменшити кількість відходів.

Купівля екологічно виготовленої спідньої білизни та одягу, відмова від сексу під душем, використання меншої кількості гарячої води, вимкнення світла та вибір багаторазових мочалок - усе це дозволить зменшити наш вплив на планету.

Як і з більшістю речей, які ми купуємо, часто до відходів потрапляє пакування. Лорен Сінгер, підприємиця і блогерка з Нью-Йорка, яка закликає до безвідходного життя, каже, що саме в цій сфері більшість компаній можуть змінити ситуацію.

Презервативи, лубриканти та щоденні протизаплідні таблетки - це продукти, пакування від яких потрапляє на сміттєзвалища. Внутрішньоматкові спіралі та імплантати — це довгострокові засоби контрацепції, які створюють менше відходів, але мають свої ризики.

Лорен живе майже повністю без відходів і з 2012 року збирає все, що не змогла переробити, у банку.

Автор фото, Lauren Singer Підпис до фото, Лорен Сінгер живе практично без відходів

"Це лише питання часу, коли компанії винайдуть способи бути екологічнішими у цій сфері, - каже вона. - Як людина, яка до глибини душі проти використання пластику, я шукаю пакування, яке можна переробити".

У баночці Лорен ви не знайдете презервативів, а оскільки вони є єдиною ефективною контрацепцією проти ІПСШ, вона просить усіх своїх сексуальних партнерів пройти тестування перед тим, як спати з ними.

"Тепер у мене є моногамний партнер, але якщо вам не зручно просити партнера пройти тестування перед сексом, то вам, мабуть, не варто спати з ним взагалі", - каже вона.

"Найекологічніше, що ми можемо зробити - це бути відкритими для спілкування про своє сексуальне здоров'я", - додає Лорен.

Однак варто пам'ятати, що рішення щодо сексу та контрацепції є особистими та унікальними для кожної людини, і безпека завжди має бути пріоритетом.

Чи може безпечний секс дійсно бути екологічним?

"Перше, що я говорю під час цих розмов, це те, що немає нічого більш неекологічного, ніж небажана вагітність або захворювання, що передається статевим шляхом", - каже Лорен.

"Ми маємо розглянути, які відходи варто виробляти, а які ні. Люди не повинні не використовувати презервативи або не приймати протизаплідні засоби через аспект відходів - важливіше захистити вас і вашого партнера".

Докторка Акінсемолу погоджується.

"Безпечний секс, чи то з використанням екологічних продуктів, чи ні, є найбільш екологічним для людей і планети в довгостроковій перспективі", - каже вона.

Водночас вона зазначає, що ми все ж маємо прагнути виробляти якомога менше відходів у нашому повсякденному житті.

Автор фото, Kate Hall Підпис до фото, Кейт Голл каже, що пріоритетом у сексі повинні бути особиста безпека і здоров'я

Кейт Холл, еко-інфлюенсерка і прихильниця екологічного сексу з Окленда, Нова Зеландія, рекомендує людям "жити без відходів, якщо це корисно для їхнього тіла та здоров'я".

"Коли ми говоримо про екологічний секс, ми також говоримо про життя і смерть", - каже вона.

У 2019 році Кейт написала блог про екологічний секс, який вона оновила цього року, побачивши величезний розвиток екологічних продуктів для сексуального здоров'я за останні два роки.

"Мені подобається розмовляти про це, і все так сильно змінилося відтоді, як я вперше про це написала", - каже вона.

Автор фото, Isaac Gumbrell

"Багато людей у моїй екологічній бульбашці на 100% безвідходні, й іноді ставлять фактори довкілля вище свого здоров'я. Треба робити те, що ти можеш, і те, що тобі комфортно", - додає вона..

"Також є багато людей, які кажуть, що відходи від презервативів протягом багатьох років - це не те саме, що відходи, що утворюються завдяки народженню дитини, і я думаю, що ці розмови дуже токсичні - ви ставите під сумнів філософію людського існування, і це не корисно для батьків, які вже мають дітей".

Як на клімат впливає розмноження

У дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі Environmental Research Letters, визначили кількість викидів вуглецю, яку можна заощадити, уникаючи різних речей.

Життя без автомобіля заощаджує 2,4 тонни еквіваленту CO2 (тCO2e) на рік. Уникнення авіаперельотів дозволяє заощадити 1,6 тонни за один зворотний трансатлантичний рейс, а дотримання рослинної дієти економить 0,8 тонни на рік.

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Водночас відсутність дитини в розвинених країнах заощаджує 58,6 тонни на рік. Вуглецевий слід у менш розвинених країнах набагато нижчий, а дитина в Малаві, за оцінками, виробляє не більше 0,1 тонни.

У звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) ідеться, людство перебуває у "надзвичайній ситуації" через підвищення температури, екстремальні погодні явища та підвищення рівня моря.

IPCC також оприлюднила прогнози щодо того, як може виглядати планета для майбутніх поколінь, внаслідок чого для деяких людей перспективи мати дітей виглядають похмуро.

Впливові особи також публічно обговорювали свої думки з цього приводу, зокрема принц Гаррі, який у 2019 році сказав Vogue, що він і Меган будуть мати "максимум" двох дітей, посилаючись на довкілля як ключовий фактор у цьому рішенні.

Так само конгресменка США Александрія Окасіо-Кортес сказала на Всесвітньому саміті мерів C40 у 2019 році, що вона - "жінка, чиї мрії про материнство тепер мають гіркий присмак через те, що я знаю про майбутнє наших дітей".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Александрія Окасіо-Кортес на саміті в Копенгагені у 2019 році

Рівень народжуваності вже скорочується в багатьох країнах протягом кількох десятиліть - і цю тенденцію не можна пояснити лише зміною клімату.

У статті, опублікованій минулого року в Lancet, передбачали, що чисельність населення у світі досягне піку в 9,73 мільярда людей у 2064 році, тоді як до кінця століття населення 23 країн, зокрема Японії, Таїланду та Іспанії, може скоротитися удвічі.

Перенаселення сприяє глобальному потеплінню, однак, за даними британської благодійної організації Population Matters, менша кількість людей сама по собі не вирішить кліматичну кризу.

Тож чи повинні ми мати дітей?

Опитування, проведене цього року британськими вченими, показало, що три чверті з 10 000 опитаних молодих людей погодилися з тим, що "майбутнє лякає", тоді як 41% респондентів "вагаються, чи мати дітей", називаючи причиною зміну клімату.

Це дослідження стало найбільшим щодо кліматичної тривоги й охопило Австралію, Бразилію, Фінляндію, Францію, Індію, Нігерію, Філіппіни, Португалію, Британію та США.

Танмай Шінде живе в Мумбаї в Індії та вирішив, що не буде мати дітей заради охорони довкілля, тим більше, що IPCC передбачила, що його рідне місто може бути затопленим через підвищення рівня моря вже в 2050 році.

"Усі ці застереження вчених про приречене майбутнє цієї планети змусили мене задуматися про те, яке майбутнє ми створюємо для майбутніх поколінь", - каже він.

"Я прийняв рішення не плодити потомство після багатьох років вивчення інформації про кліматичну кризу та руйнування довкілля, враховуючи невизначене майбутнє цієї планети", - каже він.

Його родині було важко зрозуміти це рішення, хоча він визнає, що як чоловік може мати більше привілеїв, ніж мають в Індії жінки щодо таких переконань.

"Сім'ї в Індії дуже традиційні та мають культуру дотримання вікових звичаїв і ритуалів, - каже він. - Наявність дітей є однією з найважливіших речей у житті після шлюбу, й існує дуже сильний суспільний тиск, щоб продовжувати цю культуру".

Автор фото, Tunmay Shinde Підпис до фото, Тунмай Шінде вирішив не мати дітей

Чи передумає він?

"Безпека планети та екологічний спосіб життя є передумовами для народження дітей, тому я не думаю, що буду мати дітей, якщо не ухвалять серйозні рішення та серйозні зміни для скорочення викидів вуглекислого газу та припинення глобального потепління".

Зосередитися на тому, що справді має значення

У загальному масштабі окремі люди можуть зробити свій внесок, але постають більш масштабні та нагальні проблеми, які стоять перед всім людством.

Професорка Кімберлі Ніколас, доцентка кафедри сталої науки в Лундському університеті в Швеції, була співавторкою дослідження, яке припускає, що діти в розвинених країнах світу мають величезний негативний вплив на викиди вуглецю.

Однак вона не виступає за те, щоб відмовитися від розмноження взагалі.

Автор фото, Simon Charles Florian Rose Підпис до фото, Професорка Кімберлі Ніколас

"Моя роль - не схвалювати чи ставити під сумнів особистий вибір людей", - каже вона. - Це право людини вільно вирішувати, чи хоче вона мати дитину. Я працюю над тим, щоб у світі, де вже є діти, була безпечна планета та суспільство".

Дослідження професорки Ніколас зосереджено на зменшенні викидів вуглецю, і вона закликає людей відмовлятися від літаків, автомобілів і м'яса.

"Відходи, що утворюються в результаті перельоту між Лондоном і Нью-Йорком, еквівалентні приблизно 10 000 одноразових пластикових пляшок - приблизно 27 років щоденного використання", - каже вона.

"Я пропоную приділяти більше уваги перегляду звичок щодо подорожей, а не бідкатися щодо пакування і відходів від контрацепції, - радить вчена. - Ми повинні зосередити наші зусилля на тому, що справді має значення".

Як людина, яка провела третину свого життя, живучи без відходів, Лорен не визначилася з питанням дітей.

"Я думала про усиновлення, що, на мою думку, було б чудово, але щодо фактичного фізичного процесу народження дитини - я не впевнена", - каже вона.

"Іноді це дуже страшно як для довкілля, так і для мого особистого тіла, але водночас моє тіло буквально запрограмовано хотіти дітей", - додає вона.

"Коли я приймаю будь-яке рішення, яке може бути неекологічним, я запитую - чи буде воно позитивним загалом? Чи матиме користь для планети в цілому?"

"Чи можу я наділити цінністю цю дитину, яка буде жити довше за мене і продовжуватиме намагатися створити кращий світ?"