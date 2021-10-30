"Я не знала про будову клітора". Популярність та небезпека секс-тренінгів в Україні

Галина Корба

ВВС News Україна

34 хвилин(и) тому

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Близько року тому завдяки подрузі 39-річна Оксана потрапила на тренінг, присвячений тонкощам сексуальності. Вже незабаром вона взяла приватну консультацію у секс-психолога, відвідала тренінг по секс-іграшках і зупинятися на цьому не збирається.

"Я піду ще, бо це працює, - запевняє вона. - Я стала більш розкутою, більш відкритою з чоловіком. Зрозуміла, що можна отримувати задоволення більш якісно".

Запит на сексуальну освіту серед дорослих українців в останні роки стабільно зростає, переконують експерти ринку.

За їхніми оцінками, щороку десятки тисяч українців намагаються так чи інакше заповнити прогалини в знаннях, а ринок секс-іграшок за останні п'ять років зріс щонайменше вдвічі.

До послуг спраглих знань численні курси, тренінги та вебінари, індивідуальні консультації зі спеціалістами та різноманітні секс-блогери в соцмережах.

"Є люди, які намагаються вирішити так особисті проблеми, хтось хоче розширити кругозір, для інших це наче вперше зазирнути в шпаринку після усіх табу нашого пострадянського суспільства", - каже психолог, що спеціалізується на сексології, Нінель Омельяненко.

"Це не я якась неосвічена"

Оксана каже, що до тренінгів якихось проблем в сексі в неї не було. Вона десять років у шлюбі, на інтимне життя не скаржилася, оргазми отримувала.

"З чоловіком було все нормально, але дуже традиційно, без всяких там вивертів, - каже вона. - В родині у нас не прийнято було говорити на цю тему, і, коли я вийшла заміж, теж прямо обговорень якихось не було".

На першому ж тренінгу вона розвіяла для себе купу міфів. За її словами, для неї стало відкриттям, як саме працюють та виглядають жіночі зони задоволення, а також що жіночий сквіртинг - лише фізіологічна особливість, а зовсім не вищий пілотаж в сексі, як це показують у порнофільмах.

"Я не знала про будову клітора, не знала, що це досить великий орган, що точка G - це просто частина клітора з іншої сторони", - ділиться жінка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Клітор зовсім не крихітний, його довжина може сягати дев'яти сантиметрів

Після першого тренінгу Оксана отримала практичну інструкцію на індивідуальній консультації, як розвивати різні зони задоволення, та зробила закупку у секс-шопі.

"Тепер у мене є невеличка тумбочка, в якій стоять масажні масла, вакуумний вібратор, ще деякі товари", - зі знанням справи перелічує вона.

"Чоловік спершу не дуже зрозумів, що це я роблю, вирішив, що я собі всякого накупила і буду сама розважатися, але тепер і він розуміє перспективи, - додає Оксана. - Ми стали набагато більше говорити про секс, я стала розкутішою і по-справжньому відкрила для себе прелюдію, сенсу якої раніше не розуміла".

За її словами, після тренінгів вона заради інтересу розпитувала знайомих про секс і була здивована, що ніхто з них не знав речей, які вона відкрила для себе ще на першій лекції.

"Тобто це не я якась неосвічена, що дожила майже до 40 років і не знаю. Вони теж в цьому не розбираються", - дивується Оксана.

36-річна Катя, яка також за останні три роки відвідала декілька секс-лекцій та майстер-класів, згадує, що єдина сексуальна освіта, яка в неї була, - лекції від виробників прокладок, які проводили в школі в рекламних цілях.

"І тут виявляється, що оргазм буває лише кліторальним, виявляється, що, як у порно, в житті не буває. Не тому, що з тобою щось не так чи з твоїм партнером. Насправді все у тебе ок", - ділиться жінка.

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За її словами, з подачі такого навчання вона стала додатково розвивати свою сексуальність, відкрила для себе вдалі секс-іграшки.

Шкодує лише, що чоловік поки що неохоче долучається до нових розваг. "Ось така він в мене ніжна орхідея, до нього потрібен акуратний підхід", - жартує Катя.

"Наче кокаїном торгую"

Говорити про сексуальну освіту частіше звикли в контексті дітей та підлітків, але для дорослих в Україні це не менш дражлива тема, переконаний психіатр та сексолог Олександр Іванов.

Україна в лідерах Європи за кількістю розлучень, і незадовільний секс - одна з причин. Експерти припускають, що загалом понад 40% українок мають проблеми з досягненням сексуального задоволення, але через сором, закритість і страх осуду залишаються зі своєю проблемою наодинці.

Водночас понад 70% дорослих українців вважають, що секс - дуже важлива частина життя людини, свідчить опитування групи Рейтинг за 2019 рік. Проблема в тому, що не всі можуть дати собі раду в цій сфері.

"Якість знань наших громадян про секс за десятибальною шкалою - один чи два. Не більше, - впевнений Іванов. - Дорослі, як і підлітки, досі мають досвід на рівні - хтось десь сказав або десь хтось на ютубчику чи на порнхабі побачив".

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Найбільше міфів, за словами експертів, досі вирує в області жіночого оргазму, порнографії та медичних питань.

"До мене на повному серйозі приходили люди, які вірили, що після незахищеного статевого акту треба обробляти статеві органи спиртом, мовляв, це захистить від хвороби. І такі перли видають не підлітки, не школярі, а дорослі люди", - приводить приклад Омельяненко.

Різниця в тому, що тепер люди все більше усвідомлюють, що їм бракує знань та шукають їх, каже Тарас Крупа, співзасновник компанії Love Space.

Love Space починався як секс-шоп, але став креативним простором з власним лекторієм, регулярними майстер-класами та просвітницьким контентом.

"Наша місія - нормалізувати секс в Україні, ми формуємо культуру сексу, бо без сексуальної еволюції не відбувається також еволюція соціальна", - пояснює Крупа.

За його словами, вони одними з перших почали продавати менструальні чаші, проводити освітні лекції про сексуальність, здоров'я простати, профілактику раку грудей. Відмовились від звичних для секс-шопів товарів-фейків на кшталт парфумів з феромонами, віагри для жінок, кремів для збільшення члена чи грудей.

"Ми бачимо, що люди змінюються, наші споживачі змінюються, але у мене на районі хлопці досі на мою роботу реагують так, наче я кокаїном торгую", - жартує Крупа.

Гарячий ринок

Ринок сексуального добробуту у світі - сюди входять і секс-освіта, і ринок інтимних товарів - зростає щороку. За прогнозом американської аналітичної компанії Allied Market Research, якщо у 2019 році цей ринок оцінювали в 74,7 млрд доларів, то до 2027 року він може зрости до 108,3 млрд.

Точно оцінити об'єми українського ринку секс-освіти не беруться навіть місцеві гравці, але вони визнають, що конкуренція зростає з кожним роком.

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Особливо стрімко попит на секс-освіту стрибнув останнім часом, відколи через пандемію навчання все частіше переходить в онлайн, каже засновниця платформи секс-освіти "Метелики в животі", а також сексолог та секс-тренер Лана Лісіна.

"Попит виріс в рази, йдеться про тисячі людей щомісяця", - підкреслює вона.

Цікавим до сексу пропонують тренінги на будь-який смак - класичні просвітницькі програми, конкретні техніки, наприклад, майстер-класи з орального сексу чи БДСМ.

Є й такі, які підходять до споживачів комплексно, обіцяючи окрім секс-лайфхаків допомогти розвинути вашу особистість, знайти сімейне щастя або й "відкрити внутрішню богиню".

Автор фото, Woman Insight Підпис до фото, Ажіотаж на лекції Світлани Керімової, засновниці платформи Woman Insight, звичайна справа

Ціни також різноманітні. Базова консультація у сексолога коштує від 600 гривень, середній тренінг обійдеться в 1500-3000 гривень.

Вебінари зазвичай коштують трохи дешевше.

У розкручених брендів та спеціалістів цінник солідніший. За одне заняття можна заплатити від $200, а ціна за індивідуальний курс з кількох занять може сягати $1000.

Жіноче питання

Водночас ринок секс-освіти сильно зміщений в бік жінок. Школа сексу для жінок, школа гейш, курси глибокого горла, як стати ідеальною дружиною, як вразити чоловіка в ліжку - саме такими пропозиціями рясніє мережа.

З такими запитами найчастіше жінки приходять навіть на тренінги, присвячені загальним просвітницьким питанням, каже Нінель Омельяненко.

Автор фото, Facebook Нінель Омельяненко Підпис до фото, У жінок після 35-ти посилюється запит не на те, як задовольнити чоловіка, а як отримати власне задоволення, каже секс-психолог Нінель Омельяненко

"Чоловіки теж шукають додаткові знання, особливо про жіноче задоволення, оргазм, але зізнатися в цьому їм набагато складніше, - каже експертка. - Є чоловічі коучинги, але вони часом більше нагадують пікаперські рухи".

"А от якщо справа доходить до майстер-класу з кунілінгусу, тут ажіотажу я не бачила", - додає вона.

Світлана Керімова, засновниця популярної платформи Woman Insight, націленої на особистісний розвиток жінок, вже 13 років навчає, як "стати царицею", привабити чоловіка та збудувати гармонійні щасливі стосунки. Одним з аспектів такого зростання є також сексуальна освіта та різноманітні майстер-класи.

Через її освітні програми пройшли понад 70 тисяч жінок, але вона сподівається, що колись зможе залучити також чоловіків.

"Освіта чоловіків в сфері стосунків - моя таємна мрія. Я ще 13 років тому робила програми та продукти для чоловіків, але попит недостатній, щоб це стало бізнесом. Для мене це просто місія. Тому що у 95% випадків в особисте та духовне зростання, розвиток стосунків йдуть жінки", - каже Керімова.

Автор фото, Woman Insight Підпис до фото, Світлана Керімова називає себе "улюбленою царицею" та каже, що кожна жінка може відкрити в собі королівську особу

Водночас вона додає, що, на її думку, "саме жінка має бути професіоналом в стосунках та погоді в домі", а для чоловіка "найголовніше - його реалізація, цілі, гроші та досягнення".

Щоправда останнім часом запити жінок змінюються, визнає Керімова. Вони стають більш сильними та незалежними і частіше шукають не вигідного шлюбу, а гармонійних стосунків.

"Вони хочуть партнера, однодумця, хочуть мати потяг на рівні тіла, насолоду разом, щоб тілесної близькості було більше і вона не закінчувалася в тривалих стосунках", - додає Керімова.

Якщо раніше найпопулярнішим запитом було, як здивувати чоловіка в ліжку, то тепер на перше місце виходить жіночий оргазм, погоджується Лана Лісіна.

"Це тема підвищеного інтересу, - каже сексолог. - Ми радіємо, коли в нас тренінги з жіночого оргазму лідирують у порівнянні з тренінгами про глибоке горло. У нас в цей день свято".

Це видно і на ринку секс-іграшок, стверджує Тарас Крупа з Love Space. Якщо раніше найбільш типове прохання дівчини в секс-шопі було - хочу щось, щоб хлопцю сподобалось, то в останні 2-3 роки хітом продажів став вакуумний вібратор, призначений виключно для стимуляції клітора.

"Нам пишуть жінки старшого віку, декому близько 60 років, вони дякують, кажуть, що це змінило їхнє життя. У мене від цього самого сльози на очах", - розповідає він.

Небезпечна територія

Активний попит на секс-інформацію та розвиток соцмереж створює нову проблему - у засиллі коучів, секс-тренінгів, вебінарів та блогерів простому користувачу все важче визначити, хто справді пропонує фахові знання.

"В останні роки те, що я бачу в інтернеті, це просто якесь сміття, потік свідомості, до мене приходять люди після сумнівних тренінгів, і я просто жахаюсь", - каже Олександр Іванов.

За його словами, в останні роки практично щодня він стикається з порнозалежністю.

"Величезна кількість ресурсів просуває меседж - мастурбувати корисно і скеровує до порно, - приводить приклад лікар. - Це одружені або самотні чоловіки, які з екраном комп'ютера можуть 3-12 разів за добу, а з живою жінкою - нуль. Це жахливо. Люди втрачають своє здоров'я, своє життя і місце в суспільстві".

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"Ринок великий, але він схожий на джунглі, - погоджується Омельяненко. - Розвиток соцмереж дозволяє будь-кому вийти в онлайн, випустити вебінар, влаштувати сумнівний секс-марафон, навчати 18-річних дівчат спокушати дорослих чоловіків і розводити їх на гроші та не нести за це ніякої відповідальності".

Цей же ринок досить агресивно просуває модель, в якій жінка має постійно опановувати нові практики, щоб втримати або завоювати чоловіка.

"До мене на тренінг приходила дівчина, яка просила навчити її оральних пестощів, бо вона дуже соромилася це робити", - пригадує експертка.

І додає, що вже під час консультації з'ясували, що в неї глибока дитяча травма, яку завдав вітчим.

"Тобто вона просто не може задовольнити запит свого партнера. Їй потрібно на терапію, про який оральний секс може йтися?" - розповіла Омельяненко.

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Схожа помилка - думати, що стосунки, які переживають кризу, можуть врятувати секс-експерименти та якісь нові практики. Для такої пари також корисніше буде відвідати щонайменше психолога, а не секс-коуча, застерігають фахівці.

"Тренінги та майстер-класи - це модель збагачення та зростання, але якщо у вас на базовому рівні проблема, вони не працюють. В цьому підступність тренінгів", - додає Нінель Омельяненко.

У будь-якому випадку, перш ніж вирушати за новими знаннями про секс, фахівці закликають переконатись, що людина, яка буде вас навчати, справді має відповідну освіту, кваліфікацію та досвід.

"Ніхто ж не буде пити з калюжі, навіть якщо дуже хоче пити. Все-таки шукають якісну воду, так само з інформацією, - каже Олександр Іванов. - Серйозно сприймати інформацію, яку ви десь знайшли в мережі, це напрочуд легковажно".