У лікарнях закінчується кисень для хворих на ковід. Чому так сталось і що робить влада

25 хвилин(и) тому

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Інформація про брак кисню надходить з багатьох міст України. В одній з одеських лікарень він закінчився взагалі, і пацієнтів довелося евакуювати з однієї лікарні до іншої.

"Враховуючи ситуацію з киснем в Одесі, нам довелося вжити ці заходи, аби забезпечити пацієнтів киснем". Так пояснює в інтерв'ю "Думская" лікарка Катерина Лотощенко рішення перевозити.

Десятки хворих у різних станах - від легкого до вкрай важкого, в тому числі підключених до ШВЛ, - довелося переправляти з відділення одеського обласного центру соціально значущих хвороб до іншого стаціонару.

"Я не знаю, чому так відбувається, це не до мене питання. Він (кисень - Ред.) закінчується через великий розхід", - каже Катерина Лотощенко, яка завідує реанімаційним відділенням.

Схожа інформація про брак кисню надходить і з лікарень інших міст.

Що ж відбувається з постачанням кисню в Україні?

Чому в Україні бракує кисню?

Автор фото, dumskaya.net Підпис до фото, В Одесі через брак кисню довелося перевозити з однієї лікарні в іншу пацієнтів

Проблеми з киснем виникли з двох причин.

По-перше, зараз на підйомі нової хвилі епідемії розхід його в лікарнях зріс у кілька разів.

Дельта-варіант коронавірусу, за словами лікарів, є агресивнішим, і інфіковані ним пацієнти частіше потребують кисневої підтримки.

По-друге, два основних виробники кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Про це тиждень тому повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він додав, що МОЗ терміново шукає альтернативні джерела.

Ще один завод, на Заході України, закривався через технічні несправності, але його роботу вже відновили.

Через усе це компанії-постачальники кисню в лікарні просто не можуть виконати контракти.

Ще один бік проблеми - за час між хвилями пандемії коронавірусу в Україні так і не змогли забезпечити основні ковідні лікарні власними кисневими станціями. Такі установки самі продукують кисень, який підводять напряму до ліжок.

Є випадки, коли навіть гроші на такі станції виділялись, але освоїти з різних причин їх не змогли.

Автор фото, Оксана Нечипоренко Підпис до фото, Киснева станція, яка забезпечує лікарню без необхідності підвозити кисень

Хвилювання з приводу ситуації вилилося в соцмережі.

"Пів року тому відомо було і про нову хвилю, і про підвищену потребу в кисні заражених "дельтою". Влада готувалася? Як бачимо", - риторично запитує зокрема Олександр Михельсон у фейсбуку.

"Економимо"

Про нестачу кисню 25 жовтня офіційно повідомила і пресслужба Чернігівської міськради.

"Намагаємося економити кисень, щоб зберегти для тих, хто у важкому стані", - заявив директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Ситуація в лікарнях міста - критична, застеріг він.

"Чому два заводи зупинились на профілактичний ремонт саме в розпал епідемії, коли це можна було зробити влітку, я не розумію", - зауважив Кухар.

Дефіцит кисню відчутний і в Житомирі. У місцевій опорній лікарні кажуть, що іноді на весь медзаклад залишається кілька балонів, й одного разу його довелося позичати в сусідній дитячій лікарні.

"Ми мали запас раніше на два-три дні вперед, сьогодні ми працюємо з коліс. І це найбільше нас турбує, тому що це вкрай небезпечно", - цитує "5 канал" директора Житомирської опорної лікарні Тараса Собка.

Нестача кисню загрожує й іншим регіонам. Про критичну ситуацію повідомляють також з Миколаєва та Херсона.

Що у Києві

Автор фото, Reuters

Тим часом у Києві скоро можуть закінчитися обладнані подачею кисню лікарняні ліжка, застеріг мер Віталій Кличко.

Причина - стрімке зростання кількості випадків госпіталізації.

Зараз у місті заповнено 66% ліжок з подачею кисню, і з такими темпами госпіталізацій їх може скоро не вистачати.

"Від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей", - написав Кличко у фейсбуку.

Багато з них, додав він, наполегливо радять запровадити у місті локдаун.

Що каже МОЗ

Ще минулого тижня, 22 жовтня, в МОЗ заявили, що Україна домовилась про постачання медичного кисню з Польщі.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко у виступі у Верховній Раді запевнив: планові роботи на українських заводах триватимуть 10-15 днів, Україна до цього готувалася, і всі пацієнти отримують необхідну кисневу терапію.

"До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.

Втім, ситуація в Одесі та інших містах свідчить, що криза з киснем таки є.

"Але ковід теж готується, - сказав Віктор Ляшко згодом в інтерв'ю "Українській Правді". - Щоденне споживання кисню на одного пацієнта виросло у 2, 3, а то й у 4 рази. І кількість людей, які потрапляють до лікарні і потрапляють на кисневу терапію, також збільшилася".

Ситуацію ж із плановою зупинкою заводів на ремонт він пояснює так:

"Ми розуміли, що ось тут будуть регламентні роботи, і ми до цього готувались - пішли до тих, хто виробляє технічний кисень як побічний продукт і перезакрили всі потреби. Але все завжди трапляється не тоді, коли треба: якраз у період регламентних робіт інший завод зупинився через технічну поломку".