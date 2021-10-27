Афганістан: дитину продали за $500, щоб вижити й поїсти
Афганістан опинився перед найбільшою гуманітарною кризою сучасності.
Країна і до приходу Талібану була на межі виживання. Однак після того, як угруповання захопило владу, міжнародну допомогу, на яку спиралася країна, заморозили.
Тепер мільйону дітей загрожує смерть.
Кореспондентка ВВС Йогіта Лімає також стала свідком ще одного моторошного явища - батьки продають своїх маленьких дітей, аби отримати гроші на їжу для інших.
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