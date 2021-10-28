Кличко: Київ запроваджує червону зону
У Києві з 1 листопада запровадять локдаун через поширення коронавірусу, заявив мер Віталій Кличко.
За його словами, червона зона передбачає, що відвідувати ресторани, кафе, розважальні заходи, ТРЦ та інші публічні об'єкти можна буде лише за наявності у всіх працівників та відвідувачів ПЛР-тесту чи сертифікату про вакцинацію.
Які ще обмеження запроваджують?
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