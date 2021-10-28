Кличко: Київ запроваджує червону зону

2 хвилин(и) тому

За його словами, червона зона передбачає, що відвідувати ресторани, кафе, розважальні заходи, ТРЦ та інші публічні об'єкти можна буде лише за наявності у всіх працівників та відвідувачів ПЛР-тесту чи сертифікату про вакцинацію.