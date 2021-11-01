Зміни листопада: заборони невакцинованим, нові правила для велосипедів та кінець євроблях

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Нові правила дорожнього руху, заборона працювати невакцинованим бюджетникам, штрафи за євробляхи та нові послуги в мобільному застосунку "Дія". У листопаді українців чекає чимало змін.

Нові ПДР: полегшення для велосипедистів

З 1 листопада в Україні почнуть діяти нові правила дорожнього руху. Найпомітніші зміни стосуються велосипедистів, проте загалом новацій у ПДР доволі багато.

Це нові види розміток, нові дорожні знаки, правила зупинки і стоянки автомобілів.

Зміни до ПДР передбачають, зокрема, нове визначення велосипедної доріжки та запроваджують поняття "велосипедної смуги" і "велосипедного переїзду".

Також діятимуть детальні правила щодо того, як повинні переміщатися велосипедисти, уточнюються їхні права та обов'язки.

На дорогах з'являться діагональні пішохідні переходи, які дозволяють перетинати проїжджу частину навскоси.

Окрім того, до чорно-білої розмітки переходів додасться жовто-червона, яка означатиме аварійно небезпечну ділянку.

Важливим для водіїв стане обмеження швидкості за межами населених пунктів. Воно регулюватиметься шириною розмітки.

Окрім того, до трьох типів державних доріг, які визначені у ПДР, - міжнародні, національні та регіональні - додається четвертий тип: територіальні дороги.

Невакцинованих освітян і держслужбовців відсторонять від роботи

Автор фото, UNIAN

З восьмого листопада невакциновані працівники освітніх закладів та державних бюджетних установ, для яких щеплення є обов'язковим, не будуть допущені до роботи.

Відповідальними за виконання постанови кабінету міністрів будуть керівники таких працівників.

Обов'язковою є вакцинація для працівників освіти всіх форм власності, центральних та місцевих органів влади та їхніх підрозділів, соціальних закладів, а також державних підприємств і організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

У постанові уряду передбачається, що за такими працівниками зберігається місце роботи, а зарплата виплачуватиметься за відпрацьований час.

"Листи щастя" для власників нерозмитнених "євроблях"

Автор фото, UNIAN

У листопаді завершується термін пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах.

Тому після 10 листопада водіїв і власників авто почнуть штрафувати, якщо вони не розмитнили свій автомобіль.

Штрафи сягатимуть 170 тис гривень, порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки і майно.

Спочатку, якщо патрульний зупинить нерозмитнений автомобіль, він випише штраф 8,5 тис гривень і передасть інформацію про порушника митникам, які й оформлять штраф 170 тис гривень.

Власник автомобіля отримає відповідну інформацію поштою, за адресою реєстрації.

Державна митна служба України нагадує, що учасники бойових дій, які перебувають в зоні ООС, мають право на пільгове розмитнення до 8 лютого 2022 року.

Електроенергія з Білорусі та Росії знову в Україні?

Автор фото, Ukrinform

У листопаді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, може відновити імпортування електроенергії з Білорусі та Росії.

Таким чином, буде скасована заборона на імпорт білоруської та російської електроенергії, що була запроваджена у травні цього року.

Тоді парламент законодавчо надав комісії повноваження обмежувати імпорт з країн, що не є членами Енергетичного співтовариства.

ЗМІ називають причиною відновлення імпорту електроенергії недостатні запаси вугілля в країні і загрозу дефіциту електроенергії у зимовий період.

Нещодавно в уряді твердили, що для "планового проходження опалювального сезону в міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються". Там заявляли про рекомендацію НКРЕКП і надалі заборонити імпорт від північних сусідів.

Проте, як виглядає, імпорт електрики може відновитися не на урядовому рівні, а через компанії, які беруть участь в аукціонах на перетік електроенергії з інших країн.

За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад дозвіл отримали 10 компаній: вісім на імпорт із Росії та дві - на імпорт із Білорусі.

Загалом у торгах 27 жовтня брали участь 26 компаній.

Разом із тим голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус повідомив у Telegram, що "імпорту електроенергії з 1 листопада не буде" оскільки "відповідні аукціони" з боку Росії та Білорусі не відбулися.

У коментарі УНІАН Герус пояснив, що проведений державним "Укренерго" аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів дозволив українським компаніям викупити тільки шлях транспортування електроенергії, але не саму енергію як товар.

"Перетин - це лінії електропередач (транспорт), але ще треба купити товар, щоб його транспортувати через той перетин. Без товару нічого не буде", - зазначив депутат.

Водночас він підтвердив, що вугілля на складах ТЕС не вистачає.

Менші ціни на газ. Для кого?

Автор фото, UNIAN

Вперше за пів року постачальники газу знизили ціну на паливо для побутових споживачів, які мають річний контракт. Проте зробили це не всі газопостачальні компанії, а лише сім.

Ці компанії входять до так званої "балансуючої групи" "Нафтогазу", і можуть отримувати газ за однаковою ціною у 7,42 грн за куб. Після того, як усунули можливість перепродажу "дешевого" газу для потреб промисловості, деякі компанії з групи вирішили знизити свої ціни.

Найменшу ціну запропонувала компанія ETG: 7,79 грн за кубічний метр газу.

По 7,8 грн пропонує паливо компанія Neogas, 7,88 грн - "Евода трейд", по 7,89 грн за метр кубічний - "Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут".

Сам "Нафтогаз" не змінив ціну у річному контракті, вона і надалі становить 7,96 грн за куб м.

Найбільші ціни - у Житомирській та Херсонській обласних енергокомпаніях. Вони пропонують річний тариф по 13,50 грн на кубічний метр газу.

Споживачам, які платять за газ щомісяця, у листопаді паливо пропонуватимуть за ціною від 7,79 грн на кубічний метр до 38,35 грн за кубічний метр, залежно від постачальника.

В "Дії" - нові послуги

Автор фото, UNIAN

У мобільному застосунку "Дія" наприкінці листопада з'являться нові послуги. Як анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, ідеться про отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Для отримання субсидії не потрібно буде приходити в центри надання адміністративних послуг, щоб довести право на субсидію - тепер це буде автоматизовано. А для того, щоб отримувати пенсію, достатньо буде зареєструватися в "Дії".

Щодо переселенців, то ідеться про те, що тепер вони можуть не підтверджувати особисто кожні пів року інформацію про свій статус, щоб отримувати допомогу від держави, а зробити це онлайн.