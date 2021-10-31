Екзит-пол на замовлення КВУ: Терехов перемагає на виборах мера Харкова у першому турі

1 година тому

Автор фото, UNIAN

31 жовтня у Харкові пройшли вибори мера замість померлого Геннадія Кернеса.

За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов перемагає на виборах мера Харкова у першому турі.

За їхніми даними результати такі:

Ігор Терехов - 53,8%

Михайло Добкін - 24,5%

Олександр Скорик - 6,7%

Костянтин Немічев - 5,3%

Аліна Мустафаєва - 3,4%

Володимир Плетньов - 3,3%

Денис Ярославський - 1,5%

Опитування провели компанії New Image Marketing Group та Human Research, які входять до Харківської соціологічної мережі, на 70 дільницях у Харкові.

Статистична похибка з ймовірністю 95% не буде більшою за такі значення: для даних близьких до 50% - 1,5, для даних близьких до 25% - 1,3. Такі дані наводять компанії, які проводили екзит-пол.

Якщо за офіційними результатами ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, то в Харкові відбудеться другий тур виборів мера, у якому обиратимуть між двома кандидатами, за яких зараз проголосувало найбільше виборців.

Офіційні результати оголосять пізніше.

Кандидати

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Ігор Терехов виконує обов'язки мера Харкова вже понад 10 місяців

Головними претендентами на перемогу в Харкові вважали секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова та колишнього мера міста і губернатора Харківщини Михайла Добкіна.

Ігор Терехов, що балотувався від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", виконує обов'язки міського голови з часів, коли Геннадій Кернес потрапив у лікарню.

Терехов називає себе соратником Кернеса і заявляє, що саме його той бачив майбутнім наступником.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Михайла Добкіна пов'язувала із померлим мером Геннадієм Кернесом багаторічна дружба

Натомість Михайло Добкін запевняє, що Терехов є людиною колишнього очільника МВС, харків'янина Арсена Авакова, хоча він публічно не проявляв своїх симпатій.

Михайло Добкін - колишній мер Харкова (саме під час своєї виборчої кампанії у мери Добкін та Кернес записали легендарний ролик про "тобі грошей ніхто не дасть") та колишній голова Харківської облдержадміністрації.

Його на цих виборах підтримує партія ОПЗЖ, хоча балотувався Добкін як самовисуванець.

Добкін колись товаришував з Геннадієм Кернесом, хоча в останні роки вони не були надто близькими.

Від провладної партії "Слуга народу" кандидатів у мери Харкова не було, хоча тут балотувалася активістка "ЗеКоманди" Аліна Мустафаєва. Але вона йшла як самовисуванець.