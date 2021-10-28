"Ми не багаті": подробиці смертельної харківської ДТП з суду

Оксана Нечепоренко

для BBC News Україна, Харків

1 година тому

60 діб арешту без права на заставу отримав 16-річний Микола Харківський, якого підозрюють у скоєнні ДТП у Харкові. На суді захист просив про домашній арешт, а в разі утримання під вартою - заставу.

Захисниця підлітка запевняла: хлопець не пригадує моменту ДТП, отже давати покази не може. Та аргументи прокуратури виявилися сильнішими.

На червоне через перехрестя

Від самого ранку біля Київського районного суду Харкова був натовп журналістів та повен двір поліції. Тут розглядали запобіжний захід водію Infiniti. Йому 16 років. Підлітка підозрюють у скоєнні ДТП де загинула одна людина та ще троє постраждали.

Аварія за участю Миколи Харківського сталася у вівторок, 26 жовтня, близько дев'ятої вечора. На відео з камер відеоспостереження, які у той же вечір оприлюднила поліція, видно, як Infiniti на великій швидкості намагається подолати перехрестя на червоне світло. Та вдаряється у Chevrolet Aveo.

Після удару Infiniti виглядає як суцільний металобрухт. Відірвані колеса, зім'ятий салон. Посеред дороги - двигун автівки. Chevrolet Aveo ударом відкинуло на 200 метрів. Її водій, 58-річний чоловік, загинув на місці.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Смертельна ДТП у Харкові

Троє пасажирів Infiniti опинилися в лікарні. Це двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина. В хлопців забої, травми голови та переломи, у дівчини закритий перелом лівого стегна, забої голови та тулуба. Наступного дня у соцмережах вона розмістила прохання про допомогу. Гроші потрібні на лікування.

"Я зараз у лікарні з роздробленою кісткою та потребую операції, аби повноцінно ходити. Одна операція на животі вже відбулася вчора. Завтра мене переводять на Салтівку (один зі спальних районів Харкова - Ред.) І там вже буде операція на нозі", - розповіла дівчини у Instagram.

Два адмінпротоколи та умовне засудження

16-річний підліток, за словами медиків, не отримав серйозних травм. Медики його відпустили на амбулаторне лікування, а поліція згодом затримала. Нині на суді стало відомо, що у лікарні та під час затримання хлопець поводився непослідовно.

"Він телефонував (до поліції - Ред), заявляв про те, що автівку викрадено, він переховувався у туалеті. Під час затримання він представлявся іншим прізвищем. А коли минув деякий час, почав казати справжнє прізвище", - повідомляє прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Майже одразу телеграм-канали вибухнули інформацією про попередні правопорушення підлітка.

"В липні водій авто Інфініті притягувався до кримінальної відповідальності та зараз є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений до двох років позбавлення волі з умовним терміном покарання 1 рік", - повідомив на пресконференції щодо попереднього ДТП юнака представник ГУ НП в Харківській області Олександр Умніков.

А ще є два адмінпротоколи щодо водіння без водійських прав. Останній навіть ще не встигли розглянути в суді.

Пам'ятає лише удар

Ще до засідання до журналістів підійшла адвокатка Миколи Інна Данилова. Одразу каже: її підзахисний не виключає, що може визнати свою провину. За умови, якщо згадає, що саме він був за кермом.

Адвокатка наголошує: підліток отримав травму голови та не одержав належної меддопомоги. А нині може пригадати лише удар.

"Він у шоковому стані, він половину не пам'ятає. Він каже: "Якщо я дійсно був за кермом - я понесу повну відповідальність. Силу удару я пам'ятаю, я пам'ятаю, як був удар", - цитує юнака Інна Данилова.

Під час судового засідання Микола спокійний та навіть погоджується опісля трохи поспілкуватися із журналістами. Повторює - він шкодує щодо постраждалих, не хотів, аби так сталося. Стверджує - в усьому винні несправні гальма. Та тут же пригадує, як гальмував.

"На відео видно, навіть по камерах, що я гальмую. А воно не гальмує нічого. Я як червоний побачив, одразу почав гальмувати", - каже Микола Харківський.

"Ми не багаті люди, в мене немає роботи взагалі"

Серед присутніх на суді - батько Миколи. Він - офіційний представник свого сина.

У день суду Михайло Харківський розповідає: другу добу не має відпочинку. Займається справами сина. За словами адвокатки, він бере участь у слідчих діях, але перебуває на межі нервового зриву.

Підпис до фото, Батько затриманого каже, що йому постійно погрожують і обіцяє допомогти постраждалим

Після кількох звернень Микола таки погоджується трохи поговорити з журналістами. Каже - постійно отримує погрози щодо сина та сім'ї.

"Ми не багаті люди, в мене взагалі роботи немає", - каже батько підлітка. Та наполягає, що допомагатиме усім постраждалим у ДТП, щойно буде час.

"Ми через адвокатів будемо зустрічатися з людьми. Я розумію, яке горе в них, і особисто я з ними зустрітися не зможу. Це викличе неадекватну реакцію. Я хочу усім допомогти".

Як 16-річний міг опинитися за кермом

Адвокатка Інна Данилова стверджує, що власницею авто є мати Миколи. Вона перебуває у Німеччині і з собою забрала документи на автівку та ключі. Дублікат залишила повнолітньому другові сина. Infinitі залишили на СТО, аби підремонтувати.

"Він (друг - Ред.) дійсно приїхав з Миколою до СТО. І забрали у робітника СТО автівку. І за кермо сідав саме товариш з правами та з ключами. Можливо, десь вони помінялися, це моє припущення. Це вже слідство доводитиме", - пояснює адвокатка.

Та у прокуратурі впевнені - батьки знали про розваги сина та кермування без водійських прав.

"Йому на момент вчинення ДТП 16 років було. Особа не може керувати транспортним засобом у такому віці. Він не мав водійського посвідчення. Батьки мали, повинні були розуміти, скоріш за все це розуміли, але допускали підлітка до керування автомобілем та всіляко сприяли. Тобто купили цей автомобіль", - пояснює прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Він каже, що батьки можуть отримати адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Можливе покарання і в рамках кримінального провадження.

60 діб без права на заставу

У суді прокуратура прохала тримання під вартою протягом 60 діб без права на заставу. Ризики - можливість впливати на свідків, небезпека переховуватися від слідства.

Захист виступав за домашній арешт або заставу.

Суд дослухався аргументів прокуратури. 60 діб арешту без права на заставу. Після рішення адвокатка підозрюваного каже: апеляції, ймовірно, не буде.

За смертельну ДТП Миколі Харківському загрожує від трьох до восьми років. Ала строк може збільшитися, бо підліток нині відбуває умовне покарання.

"Якщо щодо ДТП буде доведена вина особи, що він є винуватцем цієї ДТП, то можливе часткове або повне додавання двох років позбавлення волі, яке в нього є за попереднім вироком до того вироку, який буде прийнятий щодо ДТП", - пояснює Дмитро Чубенко.

Чи будуть якісь вимоги до підозрюваного від постраждалих, поки що невідомо. А от рідні загиблого водія Shevrolet вже шукають адвокатів.

Про це в Instagram повідомила донька загиблого. Напередодні вона забирала тіло батька з моргу.

"Мій батько лежить тут тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який почувається безкарним. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації", - сказала дівчина у зверненні.