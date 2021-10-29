Надсучасний британський криголам став на заміну судну, яке продали Україні

21 хвилин(и) тому

Британці завершили випробування свого нового судна для полярних досліджень, яке замінить проданий Україні криголам.

Королівське дослідницьке судно "Сер Девід Аттенборо", назване на честь британського натураліста, готове до своєї першої експедиції в Антарктику.

Його попередник "Джеймс Кларк Росс" уже кілька тижнів перебуває в Одесі під українським прапором.