Що підлітки дійсно хочуть знати про секс і як з ними про це поговорити

Вікторія Приседська

BBC News Україна

1 година тому

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Табу з теми сексу зняте, в інтернеті є відповіді, здається, на будь-яке питання, а соцмережі рясніють рекламою секс-тренінгів. Утім, як і раніше, підліткам бракує важливої інформації про інтимні стосунки, вони почуваються невпевнено у багатьох питаннях і потребують довірливих розмов із дорослим.

Але більшість батьків з ними на цю тему не розмовляє.

Багато хто вважає, якщо діти не запитують, вони вже все знають. Або навпаки - ще не готові для такої інформації.

Однак дослідження Дитячого фонду ЮНІСЕФ, проведене 2019 року, показало, що середній вік початку статевого життя в українських підлітків - 14 років у хлопців і 15 років у дівчат. Кожен третій підліток, який мав досвід сексуальних стосунків, не використовував презерватив під час першого статевого акту.

Як розпочати непросту розмову й про що обов'язково треба поговорити з донькою й сином?

"Сумнівні цінності"

"Мама впевнена, що зі мною ще зарано про це говорити", - скаржиться 16-річна Ангеліна. Вона додає, що їй бракує спілкування з батьками на цю тему.

"В інтернеті багато інформації, але як дізнатися, чи можна їй довіряти, а з друзями про це теж не завжди поговориш, насамперед коли тобі потрібна порада", - каже дівчина.

Молоді люди 16-18 років, з якими поговорила BBC News Україна, зазначили, що не уявляють розмови про інтимні стосунки зі своїми батьками.

"Батькам незручно про це говорити, вони намагаються обійти цю тему, а я й не питаю", - ділиться 17-річна Саша.

"Я взагалі не впевнена, що у батьків нормальна база знань про секс, сексуальне здоров'я і фізіологію. Я не впевнена, що у розмові вони не почнуть апелювати до сумнівних цінностей типу "ніякого сексу до весілля", - додає Аріна.

За словами дівчат, про безпечний секс і засоби контрацепції з ними не розмовляють і гінекологи. "Мабуть, вважають, що нам ще зарано про це знати", - припускає Саша, вона каже, що від гінеколога часто можна почути пораду взагалі не займатися сексом.

На питання, що найбільше дратує у спробах дорослих поговорити на тему близькості, співрозмовники BBC News Україна одностайно кажуть - засудження й нотації.

"Як у них щось запитати, якщо вони одразу починають "виховувати" або припускати, що ти вже зробив щось погане", - зазначає 16-річний Антон.

Про що вони хочуть знати?

Потребу поговорити про сексуальність і стосунки відчуває багато молодих людей.

Як розповідає Велена Клюєва, координаторка консультантів сайту Teenergizer, який надає психологічну підтримку підліткам, організація отримує близько 2000 запитів щомісяця.

"Найбільше питань - про стосунки з батьками, друзями й партнером, пригнічений стан, домашнє насильство й секс", - зазначає пані Клюєва.

За її словами, підлітки вже мають достатньо інформації про сам процес і запитують зазвичай про емоції й про те, що нормально у сексуальних стосунках.

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Дуже багато зараз питань про сексуальну орієнтацію. Найбільше таких запитів від дівчат, які закохані в інших дівчат і намагаються розібратися зі своєю сексуальністю.

Поширене запитання, як зрозуміти, що я хочу сексу й що я готова чи готовий до сексу? Як мені розказати хлопцю чи дівчині, що я хочу з ним/нею близьких стосунків?

"У них дуже багато страхів через те, як відреагують батьки, що буде, якщо дізнається хтось з однокласників, чи не почнуть їх за це шеймити", - розповідає консультантка Teenergizer.

Вона додає, що підліткам дуже важливо, щоби їх вислухали й прийняли, їм потрібно розділити з кимось свої емоції.

"Я би дуже хотіла мати можливість поговорити про це з близькою мені людиною", - каже 17-річна Саша.

На її думку, такі розмови важливі насамперед тому, що вони допомагають збудувати довіру між батьками і дитиною, й якщо дитина раптом потрапить у неприємну ситуацію, вона не буде соромитися розповісти про це батькам.

Саша, як й інші молоді люди, з якими поговорила BBC News Україна, наголошує, що предмет сексуальна освіта дуже потрібен й у школі.

"У восьмому класі наша вчителька пропустила розділ про народження дитини й не пояснила чому", - дивується дівчина.

За словами Аріни, на уроках сексуальної освіти мають розповідати не лише про фізіологію й контрацепцію, а й "про права на своє тіло, про те, як розмовляти з партнером або партнеркою про секс, взагалі про взаємодію і взаємоповагу".

Згода й власні кордони

Основою здорових сексуальних стосунків є безпека й психологічний комфорт. Фахівці наголошують, що одним з найважливіших моментів, про який потрібно розмовляти з підлітками, це згода й власні кордони.

"Топ хибних переконань у них, це віра у те, що ти не можеш відмовити своєму хлопцеві, що твоя дівчина не має права відмовити тобі в сексі", - розповідає консультантка Teenergizer Велена Клюєва.

В Україні вік свідомої інформованої згоди на секс - 16 років. За сексуальні дії з людиною молодшою цього віку передбачена кримінальна відповідальність, навіть якщо сама вона не проти стосунків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Топ хибних переконань серед підлітків - це віра у те, що дівчина не можеш відмовити своєму хлопцеві

За словами пані Клюєвої, дуже багато дівчат і хлопців не знають, що це має бути чітке "так", що партнери не можуть бути під впливом алкогольних або наркотичних речовин.

Вона зазначає, що підлітки часто не знають, як сказати "ні", як настояти на тому, щоби використовувався презерватив.

Допомогти їм в цьому дозволяє поступове вибудовування особистих кордонів, яке відбувається саме в родині, пояснює сексолог-психолог і секс-педагог Роксолана Левицька.

Такі речі починають пояснювати ще з раннього дитинства, наголошує експертка. Вже у 3-4 роки батьки повинні пояснити малюку "правило трусиків", що ніхто не має права торкатися його інтимних органів, крім питань здоров'я.

Батьки мають насамперед самі усвідомлювати кордони й дотримуватися їх, наприклад, розуміти, що не можна без дозволу вриватися у кімнату дитини або брати її особисті речі.

Якщо ви хочете торкнутися своєї дитини, спитайте "можна тебе обійняти?", "можна я тебе поцілую?"

Коли в родині є така культура спілкування, дітям буде легше самим ставити такі питання й відповідати на них. Вони краще вмітимуть прислухатися до себе й допомагати іншій людині прислухатися.

Реалії нашої культури поки що такі, що дівчатам зазвичай складніше позначати свої кордони, їх і досі вчать бути слухняними, поступливими. А тому батьки хлопчика мають насамперед звернути його увагу на важливість питання про згоду, пояснити, що це його відповідальність.

І якщо "так" не однозначне, якщо є сумніви, "наче й цікаво, але я не впевнена", треба зупинитися. Експерти наголошують, що й хлопцям, й дівчатам потрібно нагадувати, що вони мають право сказати "ні" на будь-якому етапі.

Небезпечні міфи

На думку секс-педагога Роксолани Левицької, сексуальна освіта має обов'язково торкатися й теми стереотипів у суспільстві.

За її словами, батьки мають розуміти, що діти багато експериментують і приміряють різні ролі. Важливо ставитися до цього спокійно, приймати це.

"Сексуальність формується й суспільством, і культурою, й часом, а тому батьки повинні усвідомлювати, що сексуальність їхніх дітей вже інша", - каже сексолог.

Одним із небезпечних міфів, нав'язаних масовою культурою, є ідея про те, що перший секс - це завжди боляче, що має бути кров і що дівчина повинна терпіти, розповідає секс-педагог Юлія Ярмоленко.

"Дуже важливо пояснити підліткам, що при жодному виді сексу терпіти біль не можна. А кров є часто результатом необережних дій або поспіху", - пояснює педагог.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підліток може відчувати тиск оточення, що всі навколо вже мали сексуальний досвід, а він чи вона ще ні

Секс часто має елемент статусу у підлітковому середовищі, й молоді люди можуть досить гостро відчувати тиск оточення. Але спитайте у дітей, чи дійсно варто вступати у статеві стосунки тільки для того, щоби справити враження на друзів.

Підлітковий вік - це вік бунтарства й, можливо, це бунтарство й треба виявити у тому, щоби розвінчувати стереотипи суспільства, радить Юлія Ярмоленко.

Секс-педагоги наголошують, що інтимні стосунки - це насамперед про задоволення й психологічний комфорт, а досягти цього можна, тільки якщо йдеш своїм шляхом і прислухаєшся до себе й партнера.

Про порно й кібербезпеку

Сексологи попереджають, що перегляд порнографії впливає на формування сексуальності підлітка й може мати негативні наслідки у дорослому віці.

Порно нав'язує нереалістичні стереотипи про те, як мають виглядати статеві органи. Сексуальні сцени часто містять елементи насильства або домінування одного з партнерів.

Порно не вчить, якою має бути безпечна комунікація, не несе інформації про згоду й про контрацепцію.

За словами секс-педагога Роксолани Левицької, задача батьків пояснити дитині небезпеку порнографії й обмежити доступ до неї на гаджетах, якими користується дитина, принаймні до 16 років.

Вкрай важливою є розмова й про кібербезпеку. За даними дослідження благодійної організації "Служба порятунку дітей", майже чверть дітей в Україні потрапляли принаймні в одну із ситуацій сексуального насильства чи експлуатації в інтернеті.

Найчастіше - це запитання про інтимні частини тіла, прохання про оголені фото чи відео й надсилання дітям порнографічних матеріалів.

Підліткам важливо пояснити, чому не можна відправляти інтимні фото в інтернеті навіть тій людині, якій ти довіряєш, потрібно разом з ними перевірити налаштування приватності в їхньому профілі у соцмережах.

Тож як почати розмову?

Багато батьків насправді усвідомлюють важливість сексуального виховання, але просто не знають, як почати таку розмову.

"Мені було дуже складно підібрати правильні слова, - розповідає Олена, мати 15-річної доньки. - Я боялася, що мої слова можуть підштовхнути її до дій, що вона вирішить, що "вже час".

"Але зрештою я так їй і сказала: "ти знаєш, мені трохи ніяково, тому що мої батьки не обговорювали такі питання зі мною, але це дуже важлива тема, і я сподіваюсь на твою підтримку", - розповідає жінка.

Поштовхом для такої розмови може стати кіно та мистецтво, зазначає Роксолана Левицька.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розмова на тему сексу з батьками допомагає побудувати довіру між ними й дитиною

Вона радить відвідати з дитиною 3D-музей еротичного мистецтва й поговорити про ідеали краси, як вони змінювалися у різні епохи та яким було ставлення до оголеного тіла.

Якщо батькам геть складно це зробити, сексолог пропонує відправити підлітка на тренінг з сексуальної освіти для відповідного віку й самим відвідати семінар для батьків.

Здорова сексуальна освіта в суспільстві має починатися з освіти дорослих, наголошує секс-педагог Юлія Ярмоленко.

"Дорослі, які не множать стереотипи, які готові відповідати на питання дітей, а тема сексу не є забороненою, а є такою ж звичайною, як і всі інші", - каже вона.

Роксолана Левицька додає, що було б дуже добре, якби діти отримували цю інформацію в родині.

"Саме батьки відповідають за емоційний розвиток дитини, а він є важливою складовою сексуальної грамотності", - підсумовує вона.