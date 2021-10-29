Як у Латвії купують ковід-сертифікати і чому популярні антивакцинатори

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Латвії немає проблем з отриманням вакцин. Не вистачає тих, хто хоче щепитися

Латвія переживає нову хвилю коронавірусу, показники захворюваності - одні з найвищих у світі.

Влада країни запровадила локдаун і просить допомоги в інших країн ЄС. У Латвії живе 1,9 млн мешканців, і їм уже майже пів року доступні на вибір чотири вакцини, але повністю щеплені лише близько 52% населення.

Політики звинувачують у ситуації, яка склалася, антивакцинаторів та теорії змови, повідомляє з Риги кореспондентка Російської служби ВВС Оксана Антоненко.

Лікарі чекають на повістки

Латвія лідирує серед країн ЄС за рівнем захворюваності на коронавірус - 17,6 тисячі хворих на 100 тисяч людей.

За тижневим загальним показником, згідно з даними The New York Times, Латвія на першому місці у світі, і пік нової хвилі ще не минув.

У латвійських лікарнях перебувають майже півтори тисячі пацієнтів із тяжкою формою коронавірусу, ще нещодавно цей рубіж вважали критичним.

Нині політики та медики прогнозують: скоро їх буде дві тисячі, а потім і три.

Латвія надіслала запит про допомогу Агентству цивільної оборони ЄС; Швеція вже направила до країни 120 апаратів штучної вентиляції легень та 300 моніторів. Однак цього недостатньо, необхідні ще сотні одиниць медичного обладнання та тисячі ліжок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Латвійські лікарні зіткнулися з величезним навантаженням

За словами голови МОЗ країни Даніеля Павлютса, Латвія наближається до тієї ситуації, яку "ми не бачили навіть у кошмарах".

МОЗ має намір вимагати оголошення загальної мобілізації, чого в латвійській історії ще не було.

На практиці це означає, що держава зможе викликати медиків із приватних клінік, а також тих, хто здобув медичну освіту, але не працює за фахом.

Зарплату їм готова платити держава, за неявку загрожує кримінальна відповідальність.

Латвійське товариство лікарів у відповідь зажадало відставки міністра і заявило, що МОЗ перекладає на лікарів відповідальність за свої помилки - наприклад, погано організовану вакцинацію.

Все це відбувається на тлі найжорсткішого з початку пандемії локдауну - магазини першої необхідності працюють до сьомої вечора, все інше закрито. З восьмої вечора діє комендантська година.

Винні всі

Під час однієї з пресконференцій прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш заявив, що ситуація, яка склалася, - відповідальність всього суспільства, а не лише уряду.

За його словами, проблема не тільки і не стільки у рівні захворюваності, як у низькому рівні вакцинації. І тут Латвія - одна з лідерів у ЄС, проте з кінця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр Латвії не вважає, що відповідальним за ситуацію з Covid є лише уряд

Станом на початок локдауну 21 жовтня повний курс вакцинації пройшли 49% населення. Масова вакцинація розпочалася у травні, відтоді будь-хто охочий незалежно від віку та стану здоров'я міг отримати одну зі схвалених в Євросоюзі вакцин.

Але якщо у травні щодня вакцинувалися до 23 тисяч людей, то вже влітку ця цифра не перевищувала п'яти тисяч.

"Захворюваність була низька, люди насолоджувалися влітку", - так низькі темпи вакцинації пояснив речник МОЗ Оскар Шнайдер.

Наразі локдаун та обов'язкова вакцинація представників низки професій знову підняли темпи вакцинації: до вечора 28 жовтня повністю вакцинувалися вже понад 52% мешканців.

Псевдовакциновані

Як з'ясувалося, у Латвії існує практика фіктивної вакцинації та купівлі сертифікатів про щеплення.

Державна поліція відкрила понад двадцять кримінальних справ про фіктивну вакцинацію, в них фігурують понад десять медпрацівників.

За неофіційною інформацією, сертифікат про щеплення без самого щеплення можна купити за 200-300 євро.

На початку жовтня 2021 року вся країна обговорювала трагічний випадок: від коронавірусу померла вчителька. І судячи з попередніх даних, вона не хотіла вакцинуватися - попри обов'язок зробити це - її син, скоріше за все, купив і подарував їй сертифікат.

Національна лабораторія мікробіології отримує щонайменше десять "підозрілих" аналізів на тиждень.

Йдеться про начебто вакцинованих пацієнтів, які потрапляють до лікарні з тяжкою формою коронавірусу, а потім виявляється, що в їхній крові немає антитіл, які мали б з'явитися після вакцинації.

Такі аналізи можуть стати приводом для перевірки та нових справ.

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Знову росіяни?

Політики і медики міркують, чому жителі Латвії ніяк не хочуть щепитися, якщо плюси вакцинації, начебто, очевидні: 78% хворих коронавірусом у цю хвилю - не мали щеплення, 85% пацієнтів з важкою формою - теж не щеплені.

Одна з версій, яку обговорюють у латвійському суспільстві - найменш вакцинується російськомовне населення, це майже чверть від усіх мешканців Латвії.

А причина цього: держава розпочинала інформаційну кампанію латиською мовою, тому російськомовні не до кінця зрозуміли серйозність ситуації.

Ряд латвійських ЗМІ з посиланням на медиків повідомляли, що більшість пацієнтів ковідних відділень - саме російськомовні.

"У нас немає таких даних", - заявив у відповідь міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс.

За словами речника МОЗ Оскара Шнайдера, статистику з рідної мови вакцинованих та невакцинованих жителів країни ніхто не збирає.

А інформацію про вакцинацію зараз можна отримати обома мовами, довідкові телефони теж працюють латвійською та російською мовами.

28 жовтня статистичне управління Латвії опублікувало свої дані (і попередило, що це результат експериментального підрахунку, і його не можна вважати офіційним).

З них випливає, що пацієнтів-етнічних росіян у лікарнях 42%, латвійців - 52%, ще 6% - інші національності.

У сусідній Естонії за схожої демографічної ситуації вакциновано вже 57% населення - і ніякого локдауну немає.

Чіпи, Bluetooth та ембріони

Автор фото, Oksana Antonenko Підпис до фото, Мітинги проти вакцинації у Ризі стали звичайною справою

Натомість влада Латвії відзначає високу популярність теорій змови та низький рівень довіри до вакцин.

"Німецькі вчені виявили чіпи в голові померлих після вакцинації", "з мозком вакцинованих можна зв'язатися за допомогою Bluetooth", "вакцини пов'язані з зародками, вбитими під час абортів" - всю світову класику ковідних теорій змови вже переклали латвійською мовою і активно поширюють.

У найпопулярніших з таких каналів та акаунтів - тисячі та десятки тисяч підписників. Їхня сумарна аудиторія в соцмережах перевищує аудиторію національного громадського телебачення.

"Мешканці Латвії не довіряють уряду, рівень довіри владі один із найнижчих у ЄС, - каже Російській службі ВВС соціолог Арніс Кактіньш. - А якщо люди не вірять владі, то вони не довіряють і тому, до чого влада закликає - наприклад, вакцинуватись".

У такій ситуації, за словами соціолога, населення раніше чи пізніше починає шукати альтернативні точки зору та джерела інформації. "А у джунглях інтернету сьогодні можна знайти що завгодно", - додав він.

Блогери і політики на чолі антивакційної пропаганди

Ще на початку пандемії латвійські ЗМІ звернули увагу на відео, в якому фельдшерка найбільшої державної Східної лікарні Марина Корнатовська розповідає підприємцю Валентину Єрємєєву про те, що переповнені лікарні - міф, статистика є сфабрикованою, а лікарі шкодять пацієнтам із пневмонією.

Це було перше антиковідне вірусне відео, за ним була справжня хвиля аналогічних.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі латвійські консервативні політики влаштовують протести проти обмежень, пов'язаних з пандемією

Корнатовську звільнили з лікарні, проти неї та Єрємєєва порушили кримінальну справу. Це не заважає обом продовжувати активну діяльність у соцмережах, критикувати локдаун та закликати до боротьби з "режимом".

Корнатовська має понад десять тисяч підписників у Facebook та майже 65 тисяч підписників в Instagram. У Єрємєєва - 18 тисяч у Facebook та 64 тисячі в Instagram. Вони опинилися серед найпопулярніших блогерів країни.

Крім них у Латвії вже чотири партії критикують локдауни, маски та вакцинацію.

Найпопулярнішим політиком серед них є депутат Сейму Алдіс Гобземс (консервативна партія євроскептиків "Закон і порядок"), організатор масових пікетів проти обмежень, пов'язаних з пандемією.

Поліція неодноразово штрафувала Гобземса за багатотисячні мітинги під час дії заборон на збори. Нещодавно Гобземс повідомив, що захворів на коронавірус, проте від своєї позиції не відмовився.

Гобземс має 58 тисяч підписників у Facebook та понад 6 тисяч у Twitter. Для порівняння - у прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша менш як 10 тисяч підписників у Facebook, натомість близько 28 тисяч у Twitter.

Ще один політик, який активно виступає проти примусової вакцинації та локдауну - Айнар Шлесерс (партія "Латвія на першому місці"), підприємець, щодо якого є справа у зв'язку з епізодами корупції.

Він також регулярно проводить пікети проти обмежень, пов'язаних із поширенням пандемії.

Генсек його партії Арніс Цимдарс помер від коронавірусу, сам Шлесерс нещодавно повідомив, що також заразився. Це не вплинуло на його риторику.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасник акції протесту проти "обов'язкової вакцинації". Рига, серпень 2021 року

Прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш заявив, що "псевдополітики" мають нести відповідальність за брехню.

Представниця Державної поліції Латвії Гіта Гжибовська повідомила Російській службі ВВС, що законодавство країни в принципі не передбачає відповідальності за поширення фейків.

Поліція, за її словами, моніторить інтернет, проте притягти до відповідальності авторів фейків можна лише у тому випадку, якщо їхні дії підпадають під статтю про хуліганство.

Наразі проводять розслідування лише однієї такої справи.