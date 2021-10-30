"Мертва Meta". Чому нова назва Facebook викликала сміх в Ізраїлі та в Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За офіційною версією, нова назва краще відповідає нинішній діяльності компанії

Заява Facebook про те, що компанія відтепер називатиметься Meta, викликало несподівану реакцію в Ізраїлі та в Україні.

Річ у тім, що слово "meta" на івриті означає "мертва", а для багатьох українців воно асоціюється з назвою інтернет-порталу, створеного ще наприкінці 1990-х років.

У четвер засновник Facebook оголосив про перейменування компанії, при цьому її соціальні мережі (Facebook, Instagram та месенджер WatsApp) не змінять своєї назви.

За офіційною версією, нова назва краще відповідає нинішній діяльності компанії. Зокрема, Цукерберг має намір створити "метасвіт" - онлайн-світ, у якому люди зможуть працювати, грати в ігри та спілкуватися, часто за допомогою шоломів віртуальної реальності.

Слово, що вимовляється як "мета", на івриті означає прикметник "мертвий" у формі жіночого роду.Тому в Twitter навіть з'явився гештег #FacebookDead ("Фейсбук мертвий").

У зв'язку з цим ізраїльська група волонтерів "Зака", що займається порятунком у надзвичайних ситуаціях, написала у Twitter: "Не хвилюйтеся, ми йдемо на допомогу". Ще один користувач Twitter написав: "Єврейська спільнота сміятиметься з цієї назви ще багато років".

Українські інтернет-користувачі ​жартують, що Марк Цукербег запозичив назву у порталу Meta.ua, який існує в країні ще з кінця 1990-х років.

Редакція самого порталу розмістила у Facebook новину про перейменування компанії з поясненням: "Ні, ми не маємо до цього ніякого відношення".

Автор фото, facebook.com/meta.ua

В українському сегменті інтернету також з'явилося чимало повідомлень, автори яких жартують щодо збігу, а деякі навіть записують засновника та керівника перейменованої на Meta компанії Facebook в українці.

"Відкусіть пальці" від KFC та інші невдалі збіги

Facebook не єдина компанія, що потрапила в халепу з ім'ям бренду, не врахувавши особливості перекладу нової назви мовами світу.

Коли у 1980-х роках KFC вирішила вийти на ринок у Китаї, девіз компанії "Пальчики оближеш" не дуже оцінили носії китайської мови. У перекладі з мови мандарина цей слоган звучить значно грубіше - "Відкусіть пальці". Втім, це не дуже позначилося на прибутках компанії, яка відтоді стала однією з найбільших мереж швидкого харчування в країні.

Підпис до фото, KFC у Пекіні

Компанія Rolls-Royce була змушена змінити назву свого автомобіля Silver Mist, перш ніж випускати його на німецький ринок, оскільки mist перекладається з німецької як "екскременти". Натомість автомобіль отримав назву Silver Shadow.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Rolls-Royce довелося змінити назву одного з автомобілів, оскільки німецькою вона лунала зовсім непривабливо

Непристойності від Nokia та Honda

Коли компанія Nokia випустила свій телефон Lumia в 2011 році, деякі покупці відреагували зовсім не так, як хотіли виробники. Іспанською мовою lumia є синонімом слова "повія", хоча й зустрічається лише в діалектах із сильним циганським впливом.

Автомобільному концерну Honda пощастило трохи більше. Компанія майже назвала свій новий автомобіль Fitta, що є вульгарною назвою вагіни шведською мовою. Але, судячи з усього, проблему з перекладом виявили на ранній стадії, і в результаті автівка отримала назву Jazz.