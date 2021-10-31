"Сказати "ні" було неможливо". Як дівчат із бідних країн залучають до секс-індустрії в Європі

Лінда Преслі

ВВС, Копенгаген

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Guadalupe Basagoitia Підпис до фото, Джуел у день весілля

Щороку до європейських міст привозять тисячі жінок для роботи у секс-індустрії. Одній з них, молодій нігерійці, вдалося вирватися з цього кола завдяки двом випадковим зустрічам. Ось її історія.

"Перше, що я побачила, було світло. Там, звідки я приїхала, постійно темно, тому що немає електрики. А тут все переливалося вогнями, і це було чудово!" - згадує Джуел (ім'я змінене) свою першу зустріч з Данією.

"Я дякувала Богу за те, що опинилася в цій країні, і з нетерпінням хотіла стати до роботи".

На батьківщині дівчині сказали, що вона доглядатиме за літніми людьми.

Міжнародна організація у справах міграції вважає, що до 80% нігерійських жінок, що вирушають працювати до Європи, насправді вербують для проституції.

Звичайно, і Джуел чула про випадки обману, але ті жінки пройшли важкий і небезпечний шлях автобусами до Лівії та човнами через Середземне море, а їй запропонували летіти з Лагоса до Копенгагена літаком, і це її заспокоїло.

"Все було так солідно організовано, що у мене не виникло жодних підозр", - каже вона.

У Копенгагені її зустрічала землячка, яка наступного дня повела її у Вестербро - місцевий квартал червоних ліхтарів.

"Я оглядалася у пошуках якоїсь клініки", - згадує Джуел. Супутниця весь час радила добре придивлятися до місцевості, а потім приголомшила страшною правдою.

"Тут ти і працюватимеш!" - сказала вона. Я обернулася, думаючи, що вона вказує на відповідну будівлю. І тут вона спокійно пояснила, що "тут" - це на вулиці, якою ми йшли, а "робота" полягатиме у полюванні на клієнтів. Мені здалося, що світ довкола почав руйнуватися".

Того ж вечора відбулася випадкова зустріч, яка потім виявилась важливою - з Мішель Мілдуотер з неурядової організації HopeNow, що допомагає в Данії таким, як Джуел. Та звернула увагу на дівчину років двадцяти, що виглядала переляканою, і дала їй візитівку з телефоном.

Підпис до фото, Мішель Мілдуотер заснувала НКО HopeNow у 2007 році

"Мадам" веліла Джуел не довіряти "цій англійці на велосипеді" і швидко знайшла для неї першого клієнта.

"Чоловік дав їй 4000 крон (620 доларів) за те, щоб відвести мене до нього додому, і моя мадам повернулась і пішла", - продовжує Джуел свою розповідь.

"Він віз мене автівкою так довго, що здавалося, ми ніколи не приїдемо. Я не знала мови і не розуміла, що він говорив. Ми спілкувалися за допомогою перекладача Google. Мені було страшно".

Так минуло кілька місяців.

"Я на цьому погано розуміюсь, - каже Джуел. - Завжди стояла осторонь з боязким виглядом, але мене все одно знаходили. Постійні клієнти знають, коли з'являється нова дівчина, а їх завжди тягне на нове".

За останніми даними ЄС, у 2017-2018 роках понад 14 тисяч жінок перевезли через кордон переважно для проституції, приблизно половина - з-за меж Євросоюзу. Нігерія - у першій п'ятірці країн-постачальників. Це верхівка айсберга, оскільки до статистики увійшли лише виявлені випадки.

Єврокомісія оцінює прибутки підпільних ділків у 14 мільярдів євро на рік.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає Вестербро вночі

Зазвичай, все відбувається за однією схемою. Молодим жінкам пропонують пристойну роботу, після прибуття на місце кажуть, що такої немає, а вони заборгували за дорогу і проживання.

"Це боргове кріпацтво, - каже Сіне Пламбек з данського Інституту міжнародних досліджень. - У випадку з жінками з Нігерії сума складає від десяти до шістдесяти тисяч євро. Її потрібно повернути швидко, і якщо у вас немає офіційного дозволу на роботу, залишається лише секс-індустрія".

Ті, хто завербував Джуел, за день до вильоту з Лагоса повідомили, що їй доведеться виплатити 42 тисячі євро, і змусили присягнути, що вона нікому нічого не скаже, інакше вона та її рідні матимуть проблеми. Щоб було страшніше, розмова відбувалася на цвинтарі.

Коли Джуел вже була у Данії, її близьким справді погрожували.

"Якісь люди приходили до нас і наполегливо просили мою бабусю поговорити зі мною, щоб я і не думала поскаржитись в поліцію або не виплачувати борг. Щоразу, коли я телефонувала їй, вона плакала і вмовляла мене не підставляти родину".

Під таким тиском про вибір вже не йшлося.

"Неможливо було сказати "ні". Всім доводилося відповідати "так". На кожного потенційного клієнта полювали десять-п'ятнадцять жінок, яким хотілося заробити в цей вечір".

Все відбувалося в авто на стоянках чи навіть на землі між машинами. Якщо клієнт пропонував поїхати до нього додому, було більше комфорту, але й більше ризику.

"Один чоловік наказав мені роздягнутися і лягти у ванну, а потім приніс два відерця льоду і почав лити на мене холодну воду", - розповідає Джуел.

Безкарність злочинців

Оприлюднивши у квітні цього року нову стратегію боротьби з контрабандою людей, Єврокомісія визнала, що десять років попередніх зусиль здебільшого не мали результату.

"Безкарність правопорушників у ЄС зберігається, кількість порушених справ і вироків - вкрай мала", - йшлося у заяві, що описує контрабанду людей як "вид злочинності з малим ризиком й високим прибутком".

Різні спроби зменшити попит на секс-послуги також не мали успіху.

За даними британського уряду, з березня 2019 по березень 2020 року в Сполученому Королівстві поліція зафіксувала 7779 злочинів, що належать до категорії "сучасного рабства", зокрема, трудову та сексуальну експлуатацію, але лише у 250 випадках підозрюваним висунули звинувачення.

Допомогою жертвам "сучасного рабства" у Британії займається Армія порятунку. З червня 2020 по червень 2021 року до неї звернулися 610 іноземок, що зазнали сексуальної експлуатації.

"Червоні ліхтарі" та "червоний фургон"

Суботній вечір. Істедгаде, головна вулиця кварталу Вестербро з її барами, нічними клубами та секс-шопами - галаслива й залита світлом. Навколо вештаються чоловіки, багато з них ледь тримаються на ногах.

Тут жінки з Нігерії та Східної Європи з бездоганними зачісками та макіяжем. Нині у них в моді спортивні костюми. Високі підбори та стереотипне "сексуальне" вбрання трапляється рідко.

Мішель Мілдуотер, що займається своєю справою понад десять років, як і раніше, ходить кварталом, пропонуючи таким, як Джуел, контактний телефон, пораду і допомогу.

Продаж та купівля сексу за гроші в Данії не заборонені, але повії повинні мати дозвіл на роботу.

Нелегальних мігрантів депортують з країни. Якщо жінка доведе, що була жертвою контрабанди, це нічого не змінить - після недовгого перебування у державному центрі її відправлять на батьківщину.

Оскільки міграційний статус багатьох іноземок є сумнівним, вони не схильні контактувати з поліцією, що робить їх уразливими для зловживань і знущань.

Це турбує Мішель. "В одному з місцевих готелів було кілька випадків насильства, коли жертви тікали всі в крові", - каже вона.

У вихідні данські некомерційні організації надають різноманітну допомогу секс-робітницям. Одна з них, Reden International, організувала кафе, де можна перепочити, прийти до тями та поїсти у перерві між клієнтами. А в прибічній вуличці інша група волонтерів реалізує ініціативу, що не має аналогів у світі.

Це "червоний фургон" - мінівен з ліжком, м'яким освітленням та запасом презервативів й гігієнічних серветок. Туди повія може привести чоловіка замість того, щоб вирушити з ним у якесь потенційно небезпечне місце.

До світанку до фургона прямує безперервна низка жінок, за кожною з яких, немов на прив'язі, слідує клієнт. Волонтери тримаються на відстані, але достатньо близько, щоб можна було покликати їх на допомогу. "Червоний фургон" обслуговує в середньому сім пар на годину.

Підпис до фото, "Червоний фургон" та волонтери. Зліва направо: Пауліна Хоффман-Шредер, Сіне Пламбек та Афінія Джатупарісакул

Сіне Пламбек - одна з цих волонтерів.

"У жінок, з якими ми маємо справу, купа проблем - борги, бідність, сім'ї, діти, - каже вона. - Більшість з них не займалися б цим, якби життя не змушувало. Немає сенсу їх повчати. Вони торгуватимуть собою, подобається нам це чи ні, а ми принаймні надаємо їм безпечне місце".

Хепі-енд, як у кіно

Після чотирьох місяців на панелі, у зневірі та розпачі Джуел все ще не хотіла звертатися до влади, боячись за себе та свою сім'ю в Нігерії.

І раптом її життя чарівним чином змінилося. Виглядає як сентиментальна казка, але вона закохалася у данця, а він у неї. Під час першої ж романтичної вечері Джуел зізналася, як заробляє на життя.

"Йому було важко, але він повівся гідно", - каже Джуел про чоловіка, за якого незабаром вийшла заміж.

Автор фото, Jewel Підпис до фото, Цю картину написала Джуел

З того дня Джуел припинила виходити на панель.

Кілька разів наречений платив за неї щотижневий оброк, але було зрозуміло, що цього замало. "Ти знаєш когось, хто міг би допомогти?" - запитав він. Тут і стала в пригоді картка з телефоном Мішель Мілдуотер.

Активістка порадила молодій жінці подолати страх і припинити платити "мадам". Так вона й зробила. Жодних неприємностей для рідних не було - чи то шантажисти блефували, чи, на щастя, виявилися дрібними злочинцями, а не членами серйозної міжнародної банди.

Джуел подала клопотання про посвідку на проживання і зараз чекає на рішення. Вона сподівається на сприятливий результат, бо опанувала мову та народила дитину від данського громадянина.

З Мішель вони великі друзі. На весіллі Джуел та була подружкою нареченої.

"Це був один з найкращих моментів мого життя - мене відвели до вівтаря, і це була Мішель", - каже Джуел.

Вона мріє вступити до бізнес-школи, а ще - допомагати волонтерам.

Напередодні локдауну Мішель Мілдуотер, яка колись була акторкою, вмовила Джуел написати і поставити аматорську п'єсу-монолог про долю жінки, що пройшла через, що й вона. Джуел назвала свій твір "Щоб з цього вирватися, треба через це пройти".

Автор фото, Guadalupe Basagoitia Підпис до фото, Джуел на сцені

"Для мене це стало терапією. Мене неймовірно зачепила реакція публіки. Коли йшла вистава, здавалося, що моя душа розлучається з тілом. Тому що все це не вигадка - це реальне життя", - каже Джуел.