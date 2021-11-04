Олексій Резніков став новим міністром оборони. Що про нього відомо

17 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Олексій Резніков став третім керівником оборонного відомства за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами.

Володимир Зеленський особисто представив його депутатам. "За" проголосували 273 депутати, фракція "Слуга народу" та групи "Довіра" і "За майбутнє".

До нового призначення працював міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та членом Мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Значна частина його кар'єри до роботи в кабінеті міністрів - це адвокатська діяльність.

На урядових посадах Олексій Резніков постійно критикував Росію, казав про доцільність посилення безпекової допомоги Києву Заходом і висловлювався за розміщення на території України військових підрозділів США.

Відомий адвокат і резонансні судові справи

54-річний Олексій Резніков - професійний юрист. Народився у Львові і закінчив Львівський національний університет ім.Франка за спеціальністю "правознавство".

У Львові починав юридичну кар'єру, потім перебрався до Києва і у 2000 році заснував компанію "Правіс", яка згодом була перейменована на "Резніков, Власенко і партнери", потім - на Magisters.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сергій Власенко та Олексій Резніков були партнерами в адвокатській компанії, а згодом - колегами у Київській міськраді, але у різних фракціях. Фото 2011 року.

Саме Олексій Резніков разом із нинішнім депутатом парламентської фракції "Батьківщина" Сергієм Власенком у 2004 році були представниками кандидата у президенти Віктора Ющенка у Верховному суді України і доводили необхідність призначення "третього туру" голосування через численні фальсифікації під час виборів. Тоді Ющенко змагався з Віктором Януковичем і переміг.

Ще один резонансний судовий процес за його участі як адвоката - справа 2004 року про приватизацію металургійного гіганта "Криворіжсталь".

Олексій Резніков разом із Сергієм Власенком захищав у суді інтереси компанії "Інвестиційно-металургійний союз", засновниками якої були Віктор Пінчук і Рінат Ахметов, і яка купила підприємство.

Проте через короткий час цей продаж скасували через суди, а за часів прем'єрства Юлії Тимошенко у 2005 році продали за більшу ціну міжнародній корпорації Arcelor Mittal.

Олексій Резников тоді заявляв про законність продажу підприємства "Інвестиційно-металургійному союзу", а скасування результатів продажу називав тестом для нової влади на дотримання принципів верховенства права.

Із 2008 по 2014 рік Олексій Резніков був депутатом Київської міської ради від блоку Миколи Катеринчука, у 2014-му знову був обраний до міськради і став заступником мера Віталія Кличка і секретарем міськради.

На виборах 2015 року він не пройшов у Київраду за списком Блоку Петра Порошенка - команди Віталія Кличка та Петра Порошенка тоді йшли разом.

Але у 2016-2018 роках він був заступником голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка і займався питаннями внутрішньої політики і міжнародних відносин, а також гуманітарною сферою, зокрема, туризмом, охороною культурної спадщини, освітою і культурою.

Автор фото, УНІАН

У 2017 році він відповідав за організацію в Києві Євробачення, а в 2018 - фіналу Ліги чемпіонів.

Після державної служби на короткий час, у 2018 році, повернувся до юридичної практики і став партнером юридичної фірми "Астерс".

Нові посади

У вересні 2019 року Володимир Зеленський призначив Олексія Резнікова представником України в мінській Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Олексій Резніков увійшов в політичну підгрупу.

У березні 2020 року з приходом нового уряду на чолі із Денисом Шмигалем Олексій Резников став віцепрем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Олексій Резніков тривалий час був заступником керівника столиці Віталія Кличка

З липня 2021 року Олексій Резніков фактично очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, поки експрезидент Леонід Кравчук лікується після операції на серці.

Готовий боронити свою землю

"Я переконаний, що кожен готовий боронити свою землю, і я теж належу до цієї категорії", - так заявляв Олексій Резніков навесні в інтерв'ю ВВС, коли його запитали про те, на що він готовий у разі ескалації військових дій з боку Росії.

Як віцепрем'єр-міністр, який опікувався темами війни і деокупації української території, Олексій Резніков звинувачував Росію у невиконанні Мінських угод, у порушенні міжнародного права на тимчасово не контрольованих Україною територіях Донбасу і у Криму, у "шантажі та ескалації" ситуації на Сході України.

Новий міністр оборони вважає, що Україна потребує посилення військової допомоги інших країн і передусім США.

У серпні, відвідавши Сполучені Штати, він сказав, що Росія "де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала".

"Важливим є розширення безпекового пакета для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявляв Олексій Резніков.

Автор фото, Ukrinform

Доходи і захоплення

Олексій Резніков є майстром спорту із трофі-рейду - перегонів по бездоріжжю, поєднаних із виконанням спеціальних завдань за визначений регламентом час. Він також захоплюється парашутним спортом, дайвінгом, стрільбою, гірськими лижами, танго.

Згідно із декларацією про доходи, поданою у березні цього року, Олексій Резніков отримав у 2020 році доходів близько 10,4 млн гривень, і це переважно заробітна плата члена уряду.

Олексій Резніков має на банківських рахунках близько 237 тис гривень, 138 тис доларів і 3,5 тис євро, а також тримає готівкою 255 тис євро. Ще 1,1 млн доларів вказані, як "позичені третім особам". Його дружина має 161,5 тис гривень на рахунках.

З декларації відомо, що Олексій Резніков має рахунки у двох банках за кордоном, у Ліхтенштейні та США, а також цінні папери двох офшорних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах.

Новий міністр задекларував загалом 12 об'єктів нерухомості, серед яких, зокрема, дві квартири в Києві площею 167 і 103 квадратних метри та сім земельних ділянок у Київській області загальною площею 1,31 гектара.

У Резнікова три автомобілі, у дружини - один. Міністр задекларував також причеп, багі і квадроцикл, кілька годинників і два мисливських карабіни.

Його дружина, Юлія Зорій - телеведуча телеканалу ICTV. Вони одружилися влітку минулого року. Від першого шлюбу Олексій Резніков має сина та доньку.