Які війська Росія стягнула до України та чи схоже це на велику війну

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони РФ

Темні хмари "великої війни" між Росією та Україною повертаються в медіапростір через пів року після того, як навесні росіяни зосередили біля українських кордонів та в Криму понад 100 тисяч своїх військ.

Соцмережі та західні ЗМІ знову пишуть, що російські ешелони рушили "на Захід".

BBC News Україна поговорила з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим про те, які підрозділи російська армія стягнула до України, чи справді була загроза вторгнення Росії навесні цього року та чи повертається вона зараз.

За словами Наєва, створення ударних угрупувань російських військ біля українських кордонів зараз не спостерігають.

110 тисяч на кордоні пів року тому

Автор фото, Командування об'єднаних сил ЗСУ Підпис до фото, Навесні Росія демонстративно перекидала військову техніку в бік України та зосередила біля неї більше 100 тисяч свої військових. На фото - російські САУ на Кримському мосту, березень 2021 року

Навесні цього року Росія стягнула до України 22 батальйонно-тактичні групи - це 16,7 тисяч військових на додачу до тих підрозділів, які були біля українських кордонів з 2014 року.

"Максимально навколо України, а також у тимчасово окупованому Криму було 105-110 тисяч російських військовослужбовців", - розповідає Сергій Наєв про весну 2021 року.

"Це з врахуванням сил російсько-окупаційних військ на окупованій території Донецької та Луганської областей - 1-го і 2-го армійських корпусів 8-ї армії Росії", - додає він.

8-а загальновійськова армія Південного військового округу РФ - кадровий підрозділ російської армії, який розформували у 1990-х та заново створили в 2017 році у Ростовській області.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Штаб відновленої 8-ї армії Збройних сил перебуває у місті Новочеркаськ, за 50 км по прямій від кордону України в Луганській області

В Міноборони України стверджують, що саме ця армія керує "народними міліціями" так званих "ДНР" і "ЛНР" і забезпечує проросійські сили офіцерами та технікою.

У Кремлі це заперечують, а задачею нової армії називають "безпеку Росії на стратегічному південно-західному напрямку".

Як каже Сергій Наєв, навесні Росія зібрала 100 тисяч військових біля українських кордонів для "шантажу за допомогою збройних сил" - щоб тиснути на українських політиків та продемонструвати готовність до активних дій.

"Не виключаємо, що російські війська під виглядом позапланової перевірки бойової готовності відпрацьовували питання перегрупування, розгортанням системи управління військами, формування ударних угруповань та ведення наступальної операції проти України", - вважає він.

Але для повномасштабної війни проти всієї української армії навіть тих сил було вочевидь замало - чисельність ЗСУ перевищує 200 тисяч військовослужбовців.

У травні російська армія почала поступово повертати зібрані підрозділи до їхніх пунктів постійної дислокації.

Автор фото, Командування Об'єднаних сил ЗСУ Підпис до фото, Сергій Наєв: ознак формування ударних угруповань Росії зараз нами не відмічено

"Вони відійшли, але залишили певну кількість - від 20 батальйонно-тактичних груп спочатку до дев'яти - зараз. Тобто повністю не відвели все" - відзначає Наєв.

Батальйонно-тактичні групи - підрозділи чисельністю 600-800 бійців, які здатні самостійно виконувати бойові задачі.

Знову нарощування сил?

Автор фото, Автокадр 46 Підпис до фото, Як і навесні цього року, в російських соцмережах знову активно поширюють відео переміщення російської техніки

Повідомлення про нібито нове перекидання російських військ до українських кордонів почали з'являтися у російських соцмережах, а потім і в медіа після 26 жовтня.

Тоді українська армія вперше задіяла на Донбасі "Байрактар" як ударний дрон проти батареї гаубиць Д-30 проросійських сил.

У наступні дні в соцмережах почали публікувати відео про переміщення військової техніки.

"Від підписників - ешелон йде на захід. Центральний федеральний округ Росії", - так підписав 28 жовтня російський журналіст Юрій Котєнок відео з танками, які перевозили залізницею.

На інших Telegram-каналах показали рух колони оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", ймовірно, під Брянськом, що порівняно недалеко від України.

Автор фото, Telegram

А 30 жовтня вийшла стаття Washington Post про те, що неназвані офіційні джерела в США та Європі занепокоєні новим розгортанням російських військ біля українських кордонів.

Співрозмовники видання розповіли, що ці дії Росії нагадують квітневі "найбільші за останні роки" переміщення Збройних сил РФ у напрямку України.

"Російські офіційні особи, починаючи з президента Путіна, в останні місяці загострили свою риторику і роблять нападки на західні зв'язки Києва та навіть ставлять під питання його суверенітет. А Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО в Україні є "червоною лінією" для Москви", - пишуть автори Washington Post.

Зміну риторики вони також пов'язали з бойовим застосуванням ударних дронів "Байрактарів" проти проросійських сил на Донбасі.

Водночас у Washington Post констатували, що "залишається незрозумілим, які сили Росія збирає біля українського кордону".

Про які саме частини йде мова

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Після завершення навчань "Запад-2021" Міноборони Росії оголосило про повернення підрозділів, які брали у них участь, до своїх пунктів постійної дислокації у Воронезьку, Московську, Курську, Іванівську, Білгородську, Тверську, Смоленську, Тамбовську та Брянську області. Частина цих регіонів - біля України і переміщення військової техніки до свої ППД (пунктів постійної дислокації) за маршрутами може нагадувати рух в бік України

Опитані Washington Post експерти відзначають, що рух російської армії відбувається останніми тижнями після завершення масштабних навчань "Запад-2021".

Оглядачі з посиланням на супутникові знімки кажуть, що після цих навчань у свої пункти постійної дислокації в Новосибірську не повернулися підрозділи 41-ї загальновійськової армії Росії.

Але командувач Об'єднаних сил Наєв констатує - це якраз один з тих підрозділів, які залишаються на полігоні у Воронезькій області ще з квітня.

Автор фото, CHRISTIAAN TRIEBERT Підпис до фото, Російський військовий табір "Погоново" біля Воронежа. Фото весни 2021 року

"Після навчань "Запад-2021" основна частина сил і засобів посилення Збройних сил РФ вибули до пунктів постійної дислокації. Але у базовому таборі на полігоні "Погоново" продовжується утримання трьох батальйонно-тактичних груп 41-ї армії Центрального військового округу, в Криму - до шести батальйонно-тактичних груп зі складу 58-ї армії Південного військового округу та Повітрянодесантних військ ЗС РФ", - пояснює генерал Наєв.

За його словами, ці дев'ять додаткових батальйонно-тактичних груп - це близько п'яти тисяч військових.

Зараз їх активно залучають до бойової підготовки.

"Це практика у Збройних силах РФ - вони проводять тактичні навчання на незнайомій місцевості з висуванням з глибини. Тобто відпрацьовується перекидання військ", - каже генерал Наєв.

А в Криму з цих додаткових сил десантників зараз формують новий 56-й десантно-штурмовий полк у Феодосії.

56-у бригаду ВДВ, з якої в Криму формують новий полк, почали перекидати на анексований півострів з Камишина Волгоградської області ще навесні.

Підпис до фото, Шлях 56-ї бригади ВДВ Росії до Криму навесні цього року

Експерти Washington Post також попереджають про активний рух 1-ї гвардійської танкової армії.

За словами Сергія Наєва, підрозділи цієї танкової армії брали активну участь у навчаннях "Запад-2021" на території Білорусі.

Автор фото, politico.com

Водночас інше американське видання Politico 1 листопада опублікувало супутникові знімки, як зазначається, техніки цієї ж 1-ї танкової армії у місті Єльня біля Білорусі.

А також підрозділів 4-ї гвардейської танкової Кантемирівської дивізії з Підмосков'я - у Курській та Брянській області, що вже ближче до Росії.

Чи справді Росія перекидає війська?

Центр оперативного інформування Міноборони України назвав поширення даних про нарощування російських угруповань "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій", а рух військ Росії - "плановим переміщенням після завершення навчань".

Генерал Наєв так само каже - справді масштабних переміщень російських військових у створення ударних груп біля України зараз не спостерігають.

Хоча ризик "великої війни" загалом нікуди не зник з 2014 року.

Основа таких ризиків, за словами Наєва, - нарощування кількості російських військ у Криму (з 33 тисяч зараз до 40-45 тисяч, запланованих до 2025 року) та "утримання окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

Автор фото, Командування Об'єднаних сил ЗСУ Підпис до фото, Український протитанкіст з "Джевеліном"

"А також опанування Росією нового театру воєнних дій шляхом активізації військового співробітництва з Республікою Білорусь та відпрацювання єдиних планів застосування Регіонального угруповання військ Союзної держави [Росії і Білорусі]", - додає Наєв.

За даним українського генштабу, після навчань "Запад-2021" російські військовослужбовці у повному складі виїхали з Білорусі.

Але військова присутність там залишається.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Український Генштаб уважно слідкує за інтеграцією армій Росії та Білорусі, хоча білоруські збройні сили в Україні не вважають ворогом. Фото з закриття російсько-білоруських навчань "Запад-2021"

"На постійній основі на території Республіки Білорусь продовжують перебувати окремий радіотехнічний вузол (Ганцевичі) та вузол зв'язку ВМФ (Вілейка) ЗС РФ", - каже Наєв.

"А з вересня цього року до бойового чергування протиповітряної оборони Білорусі заступили ланка Су-30СМ (у Барановичах) та дивізіон зенітно-ракетних систем С-400 "Триумф" (у Гродно) зі складу Збройних сил РФ", - додає він.

Наразі жодну з цих локацій не можна назвати повноцінною військовою базою РФ у Білорусі, яка може становити загрозу для України.

"Але це початок і треба спостерігати, як буде розвиватися ситуація", - попереджає генерал Наєв.

Автор фото, Командування Об'єднаних сил ЗСУ Підпис до фото, У Збройних силах України традиційно кажуть, що готові до різних варіантів розвитку подій і підлаштовуються під зміну воєнної загрози

Загалом Наєв не виключає, що Росія справді спробує повернути Україну до сфери свого впливу силою, "за умов дестабілізації та ослаблення центральної влади" в Києві.

"Для цих завдань РФ має створити відповідні угруповання військ, ознак формування яких на даний час нами не відмічено", - констатував Сергій Наєв у розмові з BBC News Україна 28 жовтня.

Але попереджає, що у найближчій перспективі Кремль, ймовірно, вживатиме гібридних заходів, "зосереджуючи зусилля на підтриманні керованої нестабільної на сході України, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в середині нашої держави та завоювання переваги в інформпросторі".