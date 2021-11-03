Коронавак (CoronaVac): що відомо про вакцину, якої найбільше в Україні

19 хвилин(и) тому

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Наразі Україна схвалила для використання п'ять вакцин проти COVID-19, одна з яких - китайська вакцина Коронавак (CoronaVac) від Sinovac Biotech.

За даними українського міністерства охорони здоров'я (МОЗ), станом на 2 листопада цією вакциною щепили понад 3,1 млн українців. Це трохи менше, ніж найпопулярнішою вакциною Pfizer - 4,3 млн.

В Україні зараз є ще майже 1,5 млн її доз - це майже половина усіх наявних вакцин. Першого листопада CoronaVac щепились 120 тисяч українців, а Pfizer - 130 тисяч.

Вакцина доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, а також нею вакцинують мобільні бригади. Найближчий до вас пункт щеплень чи центр масової вакцинації можна обрати за цим посиланням.

Тож як працює вакцина CoronaVac, наскільки вона ефективна та безпечна, кому можна і не можна нею щепитися та до яких країн можна з нею поїхати - відповідаємо на найпоширеніші запитання.

Що це за вакцина і як вона працює

CoronaVac - вакцина від ковіду, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Вакцина виготовлена за технологією, якій вже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, яка містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Першу вакцину за цією технологією розробили 1955 року - це була вакцина від поліомієліту.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз з інтервалом в 14-28 днів.

Вакцини можна зберігати за звичайної температури холодильника, що полегшує їхнє використання у країнах, які не мають доступу до спеціалізованих сховищ.

Де використовують вакцину?

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання.

Наразі її застосовують у понад 40 країнах, зокрема Китаї, Туреччині, Аргентині, Бразилії, Мексиці, Індонезії, Казахстані, Вірменії, Грузії тощо.

В Україні цією вакциною почали щепити з квітня 2021 року.

Кому можна і не можна нею щепитися?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує щепитися вакциною CoronaVac дорослим з 18 років.

Щодо щеплення дітей цією вакциною наразі немає достатніх досліджень. МОЗ України для щеплення дітей з 12 років рекомендує натомість використовувати вакцину Pfizer.

Що стосується щеплення вагітних, наразі також немає достатніх даних, щоб оцінити ефективність та ризики використання цієї вакцини.

Водночас за даними ВООЗ, попередні вакцини, виготовлені за аналогічною технологією, були визнані цілком безпечними для вагітних, тому ВООЗ передбачає, що вакцину CoronaVac так само можна буде використовувати для цієї категорії.

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Наразі ж вагітних, як і дітей, також рекомендують щепити вакциною Pfizer.

Водночас грудне вигодовування не є протипоказанням для використання вакцини CoronaVac, і ВООЗ рекомендує цю вакцину жінкам, які годують грудьми.

Також, за даними ВООЗ, цією вакциною можна вакцинувати людей з ВІЛ.

ВООЗ не рекомендує застосовувати CoronaVac людям, які мають алергію на будь-який компонент вакцини.

Також вакцинацію варто відкласти тим, хто наразі хворіє на ковід - МОЗ рекомендує вакцинуватися не раніше, ніж через 28 днів після появи симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.

Наскільки ефективною є вакцина

МОЗ України наголошує, що усі вакцини, схвалені для використання на території України, зокрема й CoronaVac, є ефективними для запобігання тяжкого перебігу захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті.

За даними чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, ефективність CoronaVac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами "Альфа" та "Гамма"), 87,5% у запобіганні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від ковіду.

Вакцина також є ефективною у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання, викликаного штамом "Дельта" для людей віком 18-59 років.

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Дослідження, проведене серед людей цієї вікової категорії у Китаї у травні 2021 року під час спалаху, викликаного "Дельтою", показало, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків.

Водночас у старшій віковій категорії, за даними дослідження, проведеного у Бразилії, CoronaVac демонструє гірші результати. Ефективність вакцини для людей від 70 років проти симптоматичної хвороби, викликаної штамом "Гамма", становила 46,8%, у запобіганні госпіталізації - 55,5%, проти смерті - 61,2%.

При цьому для вікової групи 70-74 роки ефективність проти симптоматичної хвороби була 59%, проти госпіталізації - 77,6%, а проти смерті - 83,9%.

Чим старшими були пацієнти, тим нижчою була ефективність вакцини.

Водночас дані двох досліджень, які проводились серед людей віком 18-59 років та понад 60 років, продемонстрували ефективність третьої, так званої "бустерної" дози вакцини CoronaVac.

Після її введення, через 6 місяців після першої дози, у пацієнтів стрімко підвищувалась кількість антитіл.

В Україні щеплення третьою дозою наразі не пропонують, і найближчим часом планують рекомендувати лише людям з імунодефіцитними та імуносупресивними станами.

Про це на пресконференції 25 жовтня повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує "Укрінформ".

Частина українських лікарів вказують, що попри те, що вакцина CoronaVac має трохи нижчу ефективність у порівнянні з тим же Pfizer, побічних негативних симптомів після її введення менше.

До яких країн можна їхати з цією вакциною

Хоча вакцина CoronaVac затверджена ВООЗ, не всі країни її визнають і дозволяють в'їзд щепленим нею людям.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не всі країни визнають CoronaVac, тож варто перевіряти умови в'їзду до кожної окремої країни заздалегідь

Усі європейські країни наразі визнають лише чотири вакцини, схвалені Європейською медичною агенцією (ЄМА) - це AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.

Що стосується CoronaVac, її визнають окремі країни ЄС, зокрема Австрія, Іспанія, Греція, Фінляндія, Швеція, Нідерланди тощо. Але водночас не визнають інші - наприклад, із нею не можна поїхати до Італії, Німеччини, Франції, Польщі тощо.

Нещодавно до країн, які визнають щеплення CoronaVac, також приєдналися США.

МОЗ радить українцям перевіряти умови в'їзду до кожної окремої країни перед поїздкою.