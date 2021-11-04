Як пес став найвідомішим пасажиром Стамбула: катається на метро, трамваях і поромах

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найулюбленіший транспорт Боджі - це трамвай

Цими днями пасажири громадського транспорту Стамбула виглядають нову місцеву знаменитість.

Це - вуличний пес на ім'я Боджі, який любить подорожувати транспортною мережею найбільшого міста Туреччини.

Собака, якого вважають поміссю анатолійської вівчарки, їздить на автобусах, поїздах метро, трамваях і поромах.

Ніхто не знає, як він навчився орієнтуватися в системі громадського транспорту. Але водій трамвая, який знає Боджі, каже, що його ввічливі манери під час посадки та висадки з вагона мають бути прикладом для всіх пасажирів.

Боджі любить метро

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Боджі продовжує завойовувати серця жителів Стамбула, а також змушує багатьох людей замислюватися, як він призвичаївся подорожувати таким чином.

Працівниця стамбульського метро Айлін Ерол каже, що після того, як вони побачили фотографії собаки в соцмережах, вирішили встановити йому мікрочип, щоб відстежувати його переміщення.

До свого подиву вони виявили, що Боджі щодня проїздить щонайменше 29 станцій метро і може долати відстань до 30 км на день.

Оскільки Стамбул розташований між берегами Європи та Азії, він має складну поромну систему, яка також є частиною маршруту Боджі.

Також йому подобається пором

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пороми - невід'ємна частина подорожей у Стамбулі

Одного разу Боджі помітили під час подорожі на Принцеві острови в Мармуровому морі, біля берегів Стамбула.

Пес став настільки популярним, що йому навіть створили акаунт у твітері.

Наразі сторінка @boji_ist має понад 90 000 підписників.

"Він знає, куди йти. Він знає, де треба вийти, - каже Айлін Ерол. - У нього ніби є мета".

Вакцинований та чипований

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чиновники стежать за переміщеннями та здоров'ям Боджі

Боджі зробили щеплення, щоб захистити його та оточуючих.

А мікрочип, підключений до мобільного додатка, дозволяє владі стежити за його самопочуттям.

Персонал транспорту стежить за тим, щоб він добре харчувався та пив воду. Його також регулярно оглядає державний ветеринар.

У дописі від 11 жовтня в його акаунті у твітері є відео, на якому видно, як він важить 42 кг - тобто трохи набрав ваги.

Звідки таке ім'я

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, A fare dodger is caught on camera in a subway station of Istanbul

За даними трекера, улюблений вид транспорту Боджі - трамвай.

Чудово пасує тварині, чиє ім'я пов'язане із транспортними технологіями.

Boji - це турецьке слово, що означає "каретка" - конструкція з колесами під вагонами, яка надає транспортному засобу більшу стабільність під час поїздки.

Мабуть, так він і отримав своє ім'я - транспортники почали називати його Боджі після того, як його часто бачили над каретками вагонів.

Шалена популярність

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Оскільки він став дуже популярним, багато пасажирів тепер хочуть його погладити або зробити із ним селфі.

За даними ветеринарних служб столичного муніципалітету Стамбула, у місті проживає понад 300 000 кішок і собак, але дехто вважає, що це дуже скромна оцінка.

Бродячі тварини - емоційне питання для жителів Стамбула.

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У 1990-х роках місто направило винищувачів для боротьби з дедалі більшою кількістю кішок і собак.

Але після громадського невдоволення цю політику скасували.

Тепер офіцери муніципалітету відловлюють тварин лише для стерилізації та вакцинації, а також лікування будь-яких медичних ускладнень.

До їхніх вух чіпляють ідентифікаційні мітки та відпускають.

Улюблений пасажир

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Боджі, безперечно, став місцевим улюбленцем.

Ви сідаєте на потяг і раптом бачите Боджі, - каже Айлін Ерол.

"Ти просто посміхаєшся і насолоджуєшся моментом", - додає вона.

"Саме про це Боджі нагадує стамбульцям - що ми можемо насолоджуватися Стамбулом навіть тоді, коли поспішаємо у справах", - каже Айлін Ерол.