Поліомієліт на Закарпатті: інфіковані вже 5 дітей, одну паралізувало

Катерина Паллаг

Ужгород, для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фото ілюстративне

У п'ятьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт, від якого могла б захистити вакцинація. Усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.

Головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна повідомила, що мова йде про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. При чому один з них пов'язаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині.

Перший випадок інфікування зафіксували у 12-річної дівчинки з Тячівського району Закарпатської області.

Ще 13 вересня у школярки розвинулися гострі кишкові розлади. За три дні у дитини підскочила температура, 17 вересня до симптомів додався біль у попереку та лихоманка з температурою у 39 градусів. Наступного дня дитина вже не могла встати на ногу.

До обласної дитячої лікарні з підозрою на гострий в'ялий параліч дівчинка потрапила 19 вересня. Там відібрали зразки, їх доправили до референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я у Київ.

Результат дослідження - позитивний. Згодом поліовірус І типу (вакциноасоційований) підтвердили у лабораторії у Гельсінкі, розповідає медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк.

Біологічні зразки на наявність поліовірусу відібрали й у двох інших дітей з родини занедужалої. Початкові симптоми у вигляді розладів травлення спостерігалися в усіх малюків, проте поліовірус у них не підтвердився.

Мати змінила своє ставлення до щеплень

13 жовтня 12-річну дівчинку з Тячівщини перевели з інфекційного відділення до неврологічного. Рухливість лівої ноги досі не відновилася, дитині важко спиратися на ногу.

Упродовж року школярка проходитиме курси реабілітації: фізпроцедури, масажі, вітамінотерапія. Для відновлення втраченої нейропрохідності знадобиться рік чи півтора активної роботи, пояснює медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк.

Змінити своє ставлення до вакцинації мати інфікованої змогла лише після захворювання власної дитини.

Від коментарів жінка утримується. Проте, за словами Магдалини Семеняк, мати все ж дала дозвіл на щеплення від поліовірусу двох інших своїх дітей. Тоді як спочатку була категорично проти.

Випадок інфікування вакциноасоційованим вірусом поліомієліту І типу 12-річної дитини не пов'язаний із розслідуванням випадку паралічу, викликаного поліовірусом у невакцинованої дитини з Рівненської області.

Проте у ході розслідування було виявлено інший осередок - його локалізацію не називатимуть з етичних міркувань, розповідає Вікторія Тимчик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діти є найбільш уразливими перед поліомієлітом. Хвороба може закінчитися паралічем на все життя

У чотирьох дітей, які мали контакти із інфікованою дитиною з Рівненщини, підтвердили поліовірус ІІ типу.

Проте лікарі не повідомляють подробиць того, як діти із Закарпаття отримали контакт з дитиною з Рівненщини.

За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися, наразі вони перебувають вдома під контролем сімейної лікарки та наглядом батьків.

Жодна дитина, так само як і в першому випадку, не мала щеплення від поліомієліту.

Відмінність цього випадку полягає у тому, що від вакцинації батьки відмовляються через релігійні переконання.

Нагадаємо, що у випадку спалаху біля Рівного також дітей не вакцинують через релігійні переконання.

Ілюзія безпеки

Сучасне покоління українських батьків, на щастя, не знає, що таке поліомієліт. Майже кожен дорослий у дитинстві пройшов повний курс щеплень від поліовірусу.

Але ще у 1950-роках тисячі дітей залишалися інвалідами внаслідок перенесеного поліомієліту. Життя без епідемії породжує ілюзію безпеки, кажуть лікарі.

Тож в Україні спостерігається стійка тенденція до відмови від планових щеплень.

Автор фото, Hulton archive/Getty Images Підпис до фото, Коли в середині 1950-х з'явилася вакцина від поліомієліту, на щеплення вишукувалися черги

"Антивакцинальна кампанія сильніша за вакцинальну"

На Закарпатті відсоток вакцинованих від поліомієліту дітей складає 49%. В області спостерігається стійка тенденція до збільшення відмов, розповідає директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

Сімейні лікарі працюють із віковими категоріями, які підпадають під рекомендації планового календаря щеплень, та категоріями, які раніше відмовлялися від вакцинації.

Більшість відмов пов'язані з релігійними поглядами.

"В Україні зареєстровані якісні сертифіковані вакцини - додає Анатолій Пшеничний. - Проте антивакцинальна кампанія у ЗМІ та соцмережах, на жаль, сильніша за вакцинальну кампанію в Україні".

Серед районів-аутсайдерів за відсотком щеплених від поліовірусу дітей на Закарпатті - Тячівський, Хустський та Рахівський.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У Хустському районі один з найменших рівнів вакцинації дітей від поліовірусу в області

В області мають сподівання на повторення сценарію вакцинації від кору. У 2018 році, коли на Закарпатті почали фіксувати випадки захворювання на недугу, поріг щеплених дітей ледь сягав 50%, нині ж він складає 94%.

Востаннє поліомієліт на Закарпатті фіксували у 2015 році. Тоді про 2 випадки захворювання дітей повідомив тодішній міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. За словами міністра, одній дитині було чотири роки, другій - 10 місяців.

Міністр тоді повідомив, що обидві дитини не були вакциновані. Водночас Закарпатська санітарно-епідеміологічна служба не вважала тоді, що ці випадки однозначно свідчать про поліомієліт. Діти згодом "відновилися після захворювання", повідомили у МОЗ.

Що таке поліомієліт

Це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Вірус проникає в організм через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликає довічний параліч.

Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Параліч може додатися за лічені години. Він часто вражає ноги, але кожний десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м'язів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Паралізований внаслідок поліомієліту чоловік жебракує на вулиці в Ісламабаді, Пакистан

Кожен 200-й інфікований залишається паралізованим на все життя, повідомляє ЮНІСЕФ. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі.

Захворіти може кожна невакцинована людина - як дитина, так і дорослий. Але найбільш вразливі діти у віці до п'яти років.

Єдиний спосіб убезпечитися від наслідків хвороби, наполягають медики, - це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує. Є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліо: інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), яку вводять ін'єкційно, та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) - краплі у рот.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців (ІПВ), у 6 та 14 років (ОПВ). Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.