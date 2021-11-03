Як у Києві протестували проти вакцинації від ковід

55 хвилин(и) тому

Проти вакцинації та карантинних обмежень зібралися приблизно тисяча людей під Верховною Радою у Києві.

Вони принесли з собою плакати, перекрили рух, дехто прийшов з дітьми.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав акцію "насмішкою" над медиками та родичами померлих від коронавірусу.

Кореспонденти ВВС News Україна попросили юриста прокоментувати, чи справді йдеться про порушення прав, про яке говорять учасники акції.