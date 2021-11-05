Однодозова вакцина Janssen (Johnson & Johnson): що про неї відомо і чи доступна вона українцям

40 хвилин(и) тому

Автор фото, BSR Agency

На тлі жорстких карантинних обмежень для невакцинованих в Україні помітно пришвидшилися темпи щеплення -лише за минулу добу зробили 300 тисяч уколів.

Всього в Україні отримали щеплення від Covid-19 18,5 млн людей, з них повністю вакциновані - 7,6 млн.

За правилами червоної зони, в якій вже перебувають 15 областей і Київ, користуватися громадським транспортом та відвідувати магазини, кафе, ресторани та кінотеатри можна лише за наявності ковід-сертифікатів.

Необхідність оперативно зробити щеплення і отримати ковід-сертифікат про повну вакцинацію змусила деяких людей шукати однодозові вакцини, як-от Janssen від компанії Johnson & Johnson.

Адже інші вакцини, які є в Україні, - Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac, потребують двох уколів з перервою на кілька тижнів чи навіть місяців.

Про те, як вколотись нею, у фейсбуці навіть запитала співачка Джері Хейл.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для екстреного медичного застосування ще 2 липня 2021 року.

Проте її до України масово не завозять, а вколотись нею вдалось небагатьом.

Наразі нею щепилися 20 тисяч людей в усій Україні, переважно у Закарпатській області, і ще кілька сотень - у Києві.

Розповідаємо, що це за вакцина, чи ефективно вона захищає від Covid-19, в які країни дозволений з нею в'їзд і чи буде в Україні можливість нею вакцинуватися.

Що це за вакцина

Janssen - це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вбудовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Вакцини на основі вірусних векторів не містять антигенів (ані "живого", ані "інактивованого" вірусу), а використовують клітини організму, аби спровокувати вироблення антигенів.

Як це відбувається

В організм за допомогою вектора - іншого модифікованого вірусу (аденовірусу у Janssen чи вірусу кору в інших вакцинах) доставляють частину генетичного коду антигену.

У випадку з вірусом SARS-CoV-2 - це шипоподібні білки, які розташовані на поверхні вірусу, і які він використовує для проникнення в організм.

Вірус-вектор модифікований таким чином, що працює лише як транспортер генетичного коду. Вектор не здатний до розмноження, позбавлений генів та не є патогеном, тобто здатним викликати захворювання.

За допомогою вектора генетичний код вірусу потрапляє в організм та спричиняє вироблення білків-антигенів, які викликають імунну відповідь. По суті вакцина імітує те, що відбувається під час природного інфікування патогенами.

Крім вакцини компанії Johnson & Johnson, векторну технологію використовує також AstraZeneca, якою в Україні прищепилися вже понад 3 млн людей.

Вакцину Janssen можна зберігати за температури від +2 до +8 С, а для повної імунізації достатньо однієї дози.

Автор фото, BSR Agency

Чи ефективна однодозова вакцина

За даними ВООЗ, ефективність Janssen через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації.

Клінічні дослідження показали, що разова доза вакцини захищає від симптоматичної помірної та важкої інфекції на 66,9%.

А компанія Johnson & Johnson додає, що введення другої бустерної дози з інтервалом у 56 днів забезпечує захист від важкого перебігу коронавірусної хвороби на 100%.

Чи безпечна вакцина

Стратегічна консультативна група експертів з імунізації ВООЗ (SAGE) ретельно вивчила дані щодо якості, безпеки та ефективності вакцини та рекомендувала її використовувати людям віком від 18 років.

Вакцина Janssen також пройшла перевірку Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Обидва регулятори визнали вакцину безпечною для використання.

У квітні цього року США, Південна Африка та Європейський Союз ненадовго призупинили імунізацію вакциною Janssen після повідомлень про декілька випадків тромбозу після щеплення.

Утім, після додаткових досліджень Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що переваги від використання вакцини переважають будь-які ризики побічних ефектів.

Кому не рекомендують щеплення Janssen

ВООЗ не рекомендує щепитися Janssen тим, хто раніше мав серйозну алергічну реакцію на будь-який компонент вакцини.

Якщо у вас температура тіла вище 38,5 C, щеплення слід відкласти, доки не зникне лихоманка.

Вакцина не рекомендована особам молодше 18 років через брак досліджень у цій віковій групі.

Вагітним жінкам ВООЗ радить щепитися від COVID-19 лише у тому випадку, якщо користь від вакцинації перевищує потенційний ризик.

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Щоби оцінити ситуацію, вагітна жінка має отримати інформацію про ризики COVID-19 під час вагітності, про переваги вакцинації залежно від епідеміологічної ситуації у своєму регіоні та про обмеження даних досліджень щодо вакцинації вагітних.

Які країни дозволяють в'їзд з вакциною Janssen

Використання вакцини схвалили загалом 76 країн, зокрема США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та інші.

Утім, що стосується відкриття кордонів для щеплених, питання є дещо складнішим.

Деякі країни дозволяють в'їзд тільки для громадян певних країн, де ситуація безпечна. У той час як інші відкрили в'їзд для кожного, хто вакцинувався від COVID-19.

МОЗ радить українцям перевіряти умови в'їзду до кожної окремої країни перед поїздкою.

Хто може отримати однодозову вакцину в Україні

В Україні Janssen зареєстрували ще у липні 2021 року, однак для масового щеплення її не використовують.

Вперше препарат завезли в Україну ще у травні, коли він не був зареєстрований. Завезла його приватна компанія для вакцинації своїх працівників з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

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Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою у США вакциною для того, щоби їх пустили в цю країну.

Попри те, що щеплення Janssen схвалене в Україні, вакцину не купували за кошти державного бюджету та не отримували як гуманітарну допомогу.

Раніше у МОЗ розповідали ВВС News Україна, що Україна не планує закуповувати цю вакцину через обмежене виробництво і вже укладені контракти з іншими компаніями.

За даними сайту Системи охорони здоров'я України, щеплення однодозовою вакциною отримали переважно мешканці Закарпатської області.

У липні угорський уряд дозволив вакцинувати громадян, які живуть на прикордонних територіях сусідніх країн. Завдяки цьому Угорщина хоче посилити свій захист від епідемії, поширивши вакцину серед тих, хто проживає безпосередньо вздовж угорського кордону.

Деякі українці вакцинувалися також у Румунії під час Євро-2020, там Україна грала два матчі.

А декому вдалося отримати вакцину навіть у замку Дракули, такими турами влада Румунії намагалась популяризувати вакцинацію від Covid-19.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тисячі українців мають ковід-сертифікати в дії з вакциною Janssen

Деякі посольства західних країн також завезли цю вакцину в Україну та безкоштовно щепили нею влітку у приватних клініках Києва.

Згодом ці щеплення почали вносити у національний реєстр, люди можуть згенерувати сертифікат у Дії, якщо звернуться у клініку.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 27 377 людей, зафіксовано 699 смертей.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозував, що піти на спад хвиля COVID-19 може за три тижні. Водночас у НАН давали досить песимістичний прогноз щодо ситуації з коронавірусом на листопад.

Він закликає щепитись будь-якою доступною вакциною.