Чи виходить Україна на пік ковіду і коли стане легше

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

В Україні вже фіксують 27 тисяч нових хворих на ковід за добу. Це можна порівняти з тим, що за один день інфікувалося ціле місто.

І майже 700 смертей на день - як за день вимерло ціле село.

Такі показники пандемії коронавірусу від 3 листопада.

Цю хвилю вже називають найгіршою. Під час минулих піків добовий рекорд смертності був 400 і 200 смертей.

Більшість регіонів України вже у "червоній зоні" карантинних обмежень, де діють суворі обмеження, а послаблення передбачені тільки для вакцинованих людей.

Експерти й чиновники кажуть, що Україна зараз виходить на пік третьої хвилі коронавірусу. Вони роблять перші обережні прогнози, коли ж може стати легше й почнеться спад.

Це справді пік чи буде ще гірше?

Цей тиждень, можливо, наступний - це пік, де ми очікуємо виходу на плато. Такий прогноз щодо пандемії зробив нещодавно прем'єр Денис Шмигаль.

Захворюваність на Covid-19 в Україні стабілізувалася на високому рівні, водночас залишається ризик нового зростання, роблять прогнози й у Київській школі економіки.

Весь минулий тиждень госпіталізації ковід-пацієнтів трималися на рівні 5-6 тисяч на день.

Це дуже багато для медичної системи України, яка ледь витримує таке навантаження, але принаймні за цей час не було ще більш різкого росту.

Автор фото, Reuters

Показник зростання госпіталізацій за минулий тиждень склав всього 3%. На противагу різкому 20% зростанню тижнем раніше, зазначають у Київській школі економіки й додають.

"Це може означати, що Україна поступово виходить на свій пік захворюваності", - вважають експерти.

Проте, кажуть вони, тижнева стабілізація нових випадків, госпіталізацій та смертності поки не означає, що коронавірус почне спадати.

"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки. За ключовими показниками країна стабілізувалася на найвищому історичному рівні за весь період пандемії в Україні", - зазначив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ.

Серед речей, які могли спричинити початок стабілізації, називає суттєве підвищення вакцинації та вплив обмежень "червоних" зон.

За словами Юрія Ганиченка, про справді стабілізацію можна буде говорити тоді, якщо упродовж 2-3 тижнів не буде зростання нових випадків, смертності і збільшення людей у лікарнях.

"Через 1-2 тижні маємо вийти на поступовий спад. Але це за умови, що не буде якихось форс-мажорів", - роблять не під запис обережні прогнози у МОЗ.

Також в Україні продовжують зростати виписки. 12-10 тисяч людей одужують і їх виписують щодня.

Що таке плато?

Часто експерти, описуючи зараз ситуацію з ковідом в Україні, говорять про плато. Що таке плато у часи пандемії?

Плато - це коли припиняється зростання і деякий час показники перебувають на приблизно одному рівні. Тобто ситуація і не покращується, і не погіршується.

Середні показники щодо ковіду - це нові випадки, госпіталізації та смертність - припинили зростання протягом останніх днів, що є хорошим знаком.

У цього можуть бути дві основні причини, кажуть в Українському центрі охорони здоров'я (UHC). Це вихід хвилі на плато або досягнення максимальної межі спроможності медичної системи.

"Останнє фактично означає колапс медичної системи — досягнення максимального порогу госпіталізацій, спричиненого браком вільних ліжок, та зростання кількості смертей, які не фіксуються, адже трапляються поза межами лікарень", - йдеться у звіті UHC.

Про плато третьої хвилі говорить і голова комітету з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

За його словами, епідеміологічна ситуація в областях, які першими увійшли до "червоної" зони, а це Херсонська та Запорізька області, стабілізувалась.

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"Поступово ці регіони виходять на "плато", - каже пан Радуцький.

Однак, в інших областях ситуація погіршується. У "червоній" зоні перебуває 15 областей та місто Київ.

Найближчим часом можуть увійти до "червоної" зони ще Волинь, Харківщина та Тернопільщина.

Локдаун до грудня

Мер Києва Віталій Кличко прогнозує локдаун у столиці до грудня, але пік хвилі у столиці, за його словами, ще попереду.

Голова КМДА з посиланням на фахівців каже, що дуже складний період може тривати ще щонайменше місяць.

Якщо за два-три тижні захворюваність піде на спад, якщо Київ підійде до критеріїв "помаранчевої" зони, то комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про послаблення обмежень.

Наразі лікарні Києва заповнені на 70%, ліжка з киснем заповнені майже 80%.

Водночас лікар Євген Комаровський прогнозує спад захворюваності на коронавірус в Україні вже після новорічних канікул.

"Щойно різко похолодає, буде ще більший стрибок захворюваності. Тому що люди зберуться всередині приміщень. Після новорічних канікул, мені здається, ситуація покращиться, і всі наступні хвилі не будуть такими важкими…Тому що буде більше щеплених і перехворілих людей з антитілами", - сказав він в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Єдина альтернатива локдаунам, кажуть лікарі та чиновники, це - вакцинація.