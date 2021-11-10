Як в Україні торгують ковід-сертифікатами

Жанна Безп'ятчук

ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Anton Petrus/Getty Images Підпис до фото, Саме реальні медики забезпечують людей "якісними" підробками. Віртуальні "менеджери" онлайн-каналів із продажу фейкових сертифікатів зникають одразу після передоплати, кинувши замовників на гроші.

Українці масово отримують "пропозиції" купити підроблені ковід-сертифікати з внесенням даних у "Дію". Судячи з масштабів "торгівлі", на ці послуги є шалений попит. Але купуючи фейк, люди ризикують і грошима, і здоров'ям, і свободою.

ВВС News Україна дослідила, як саме працює "чорний ковід-ринок" в Україні.

Загалом ми витратили 2400 гривень, щоб дослідити схеми купівлі онлайн. І що насправді відбувається з коштами, ковідними документами і записами в "Дії" охочих придбати фейк замість щеплень.

Гроші на вітер?

Після посилення карантинних вимог для невакцинованих людей попит на щеплення в Україні зростає. Щодня в країні вакцинують близько 300 тисяч людей.

Паралельно з цим і далі процвітають шахрайські схеми з торгівлі фейковими документами про вакцинацію не лише в інтернеті, але й офлайні.

Частіше за все спроби купити сертифікат завершуються зникненням шахраїв після того, як їм перерахували передоплату.

В цьому ми швидко переконалися, спробувавши придбати в рамках журналістського розслідування підроблений документ онлайн.

Виготовлення з метою збуту й використання такого фейку - це злочин.

При цьому щонайменше п'ята частина оборудок приносить бажаний результат. Тобто людина отримує і паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію з підписами та печатками, й електронний ковід-сертифікат у застосунку "Дія" з QR-кодом.

Такі дані наводить заступниця очільника МОЗ із цифрового розвитку Марія Карчевич.

Підпис до фото, Ковід-сертифікат у "Дії" - такі шахраям отримати найскладніше, бо потрібне внесення фейкової вакцинації у державний реєстр

Саме два згаданих типи документів: один паперовий, інший електронний - підтверджують вакцинацію проти ковіду в Україні.

Всі вони дійсні для пред'явлення всередині України під час суворих ковідних обмежень.

Український електронний сертифікат визнав ЄС та ще 17 країн, включно з Великою Британією, Ізраїлем, Туреччиною, Швейцарією.

Він є перепусткою для закордонних подорожей у часи пандемії. І багато країн довіряють цьому документу.

Тому негативні наслідки фальсифікацій ковід-сертифікатів можуть бути серйозними і для людини, і для країни.

Ростуть, мов гриби після дощу

Ми побачили, що шахрайські телеграм-канали, що нібито пропонують "ковід-сертифікати", з'являються, мов гриби після дощу. Швидко, рясно й у численних варіаціях. Іноді так само швидко акаунти їхніх "менеджерів" видаляються.

Телеграм-канал під назвою Sertifikat Spravku Kovid пропонував фейкові ковідні сертифікати. На початку листопада він мав 18 тисяч підписників. Наступного дня - вже понад 23 тисячі. Ще за день - понад 26 тисяч. Реальні медіа та інші ресурси зазвичай не можуть похвалитися такими темпами зростання читачів.

З переписки з його "ковід оператором" вдається з'ясувати, що там нібито готові забезпечити й електронним сертифікатом на порталі "Дія" з QR-кодом, і ЄС-сертифікатом для іноземця. Ціна питання - 2750 грн.

Сертифікат ми замовляли на вигадану людину. Тому зрештою домовляємося про те, що пришлють поштою паперовий ковід-сертифікат без внесення даних в електронну систему охорони здоров'я. За це просять 1800 грн. Гроші потрібно заплатити наперед, перерахувавши на картку.

Картка, на яку сказали перерахувати гроші, оформлена в українському банку. Людина, якій вона належить, принаймні раніше проживала в Запоріжжі.

Після переведення грошей "оператор ковід" ще уточнює особисті дані для сертифіката. І майже моментально видаляє весь чат спілкування та блокує номер "замовника".

Паралельно ми познайомилися з пропозиціями інших шахрайських телеграм-каналів. Переписка з ними виявила, що вони також ладні нібито підробити ковід-сертифікат для іноземця, що має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Шахраї обіцяють "зареєструвати" іноземця в "Дії". І радять оформити декларацію з українським сімейним лікарем.

Деякі навіть підганяли нас це зробити через загрозу рейду.

Принципи "торгівлі" ті самі - вимога заплатити всю суму чи принаймні половину наперед. Деякі обіцяють внести одночасно дані про обидві дози. Інші запевняють, що потрібно витримати інтервал у 21 день. Тоді "Дія" нібито правильно підтягне дані з електронної системи МОЗ.

Впадає в око те, що принаймні частина каналів онлайн-шахрайства пропонує послуги одночасно і в Україні, і в Росії.

Для обох країн властива масова недовіра до вакцин. Російські показники охоплення вакцинацією все ж таки дещо кращі. За даними ресурсу Our World in Data, станом на 6 листопада, повністю вакцинували понад 33% росіян. Але там є тільки російські вакцини, які не визнає Україна та більшість західних країн.

В України цей показник - близько 20% дорослого населення.

Коли ми долучилися до підписників російського телеграм-каналу "Справки covid вакцинация", з нами одразу зв'язались. Уточнили, чи не підійде нам в Україні російський ковід-сертифікат, внесений у федеральний реєстр РФ.

Зрештою "менеджери" таких нібито змішаних російсько-українських каналів навіть плутають український та російський реєстри охорони здоров'я, як видно з переписки нижче.

Реальні клініки для прикриття

Але вони назвали нам реальний медичний центр у Києві, через який нібито могли оформити саме український електронний ковід-сертифікат.

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ВВС звернулася за коментарями до цього медичного закладу "Натус".

Директорка центру Людмила Камінська пояснила, чим саме займається її медзаклад: "Наш центр посідає топову позицію в Києві та проводить щеплення для виїзду у певні регіони за кордон. Приміром, ми щеплюємо моряків, пілотів, туристів проти жовтої лихоманки, сказу тощо".

Вона наголосила, що "Натус" не проводить вакцинації проти ковіду, його медпрацівники не можуть внести записи в систему МОЗ України. Як наслідок, вони в принципі не можуть видавати ковід-сертифікати, які генеруються у "Дії" з QR-кодом.

Онлайн-шахраї згадали назву реального медичного центру, що займається щепленнями проти інших хвороб. Потенційний клієнт може пересвідчиться, що такий медзаклад існує і на його сайті справді йдеться про вакцинацію.

Зрештою ми переконались у тому, що свої обіцянки онлайн-шахраї не виконують, жодних гарантій не дають. До того ж наводять недостовірну інформацію, вдаючи професійне володіння темою.

Оперують поняттями ЄС-сертифікат, внесення даних у "Дію", державний реєстр, наводять назви реальних клінік та інтервали між дозами. Це має нібито вразити й викликати довіру.

"Оператори" шахрайських схем просять надати їм особисті дані людини, включно з індивідуальним податковим номером та реєстрацією.

Реальна підробка

Але є шахраї, що обіцяють виготовити лише паперовий ковідний сертифікат без електронної версії в "Дії", й виконують обіцянку. Ціна подібної підробки, що не має шансів пройти жодну реальну ретельну перевірку - 600 грн.

Ми замовили такий "сертифікат" на сайті spravochki.org на вигадану людину з доставкою на "Нову пошту" й оплатою накладним платежем.

На сайті навіть вказані контактні телефони. Щоправда, додзвонитися за ними не вдалося. Звідти самі передзвонюють замовникам і попереджають, що "сертифікат" не пройде перевірку.

Його нам таки надіслали. Відправником вказаний ТОВ "Док Сейлз". Це підприємство зареєстроване в Києві в квітні 2021 року. З-поміж його видів діяльності - фотокопіювальні роботи.

У відправленні вказане прізвище та ім'я людини, яка в публічних базах даних значиться керівником цього ТОВ. Додзвонитися за номером, вказаним у відправленні та в публічних базах даних, нам не вдалося. Хоча номер працює.

Виявилося, що сам "сертифікат" містить дані реального лікаря з центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 4 в Дніпровському районі Києва.

ВВС News Україна звернулася за коментарями до керівництва згаданого ЦПМСД у Києві. Ми отримали офіційну відповідь від директорки медзакладу Лук'яненко Надії.

Там провели перевірку. В медичній інформаційній системі, куди їхні лікарі вносять дані, жодної інформації про щеплення в ці дати пацієнтки жіночої статі препаратом AstraZeneca немає.

Згаданий у підробленому сертифікаті лікар не щеплював цією вакциною в ці дати.

У цьому "документі" підроблені всі елементи, включно з відбитками печаток центру та лікаря. Справжня печатка медзакладу виглядає інакше.

Крім того, ковід-сертифікати конкретно цього ЦПМСД друкуються в альбомному форматі, тобто лист паперу мав би бути розвернутий горизонтально. А не вертикально, як у підробці.

Керівництво цього медзакладу неодноразово зверталося до правоохоронців щодо підробок, у яких використовували назву та графічні зображення, нібито схожі на їхні печатки.

У поліції сказали, що в підроблені документи вносили дані багатьох інших медзакладів цього району столиці.

Роль лікарів

Гарантію отримання ковід-сертифікату з QR-кодом у "Дії" дає інша схема. Вона коштує значно дорожче й часто вимагає відвідин лікаря.

У мінцифрі ВВС розповіли, що внести дані в електронну систему охорони здоров'я можуть лише лікарі медичних закладів, які приєднані до спеціальної бази МОЗ. Звідти дані підтягуються в застосунок "Дія".

Це можуть бути й державні, й приватні медзаклади. Головна умова - вони мають укласти договори з компаніями, які розробили медичні інформаційні системи (МІС) для потреб медиків і пацієнтів.

Національна служба здоров'я України співпрацює лише з тими, хто виконав ці вимоги. І лише тоді лікарі отримують електронні підписи й можливість робити медичні записи про вакцинацію.

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Через це охочі отримати сертифікат без вакцинації часто домовляються з добре знайомими лікарями.

Знайомі, рідні і колеги підказують, хто з сімейних лікарів або терапевтів приватних центрів, що вакцинують проти коронавірусу, можуть це зробити.

Описуємо цю схему на основі розповіді жінки, що нею скористалася й поділилися досвідом за умови повної анонімності.

Як домовилася?

Через знайомого лікаря в закладі одного з районних центрів Київської області.

Як це відбувалося?

Жінку зустріли і завели в кабінет лікаря. Вакцину виприснули вбік без уколу. Лікар зробив медичний запис у електронній системі охорони здоров'я про отримання першої дози препарату Moderna. За кілька тижнів мали повторити процедуру для оформлення другої дози.

Після цього в системі МОЗ з'явиться "чиста" повна вакцинація та можна буде згенерувати зелений ковідний сертифікат у "Дії".

Скільки коштувало?

3 тисячі гривень.

Чому так вчинила?

Вакцинуватися не хотіла, бо боїться побічних ефектів та ускладнень.

Злочин та кара

Вартість підробки в онлайн-схемах варіюється від 600 до 6000 тисяч гривень. І жодної гарантії, окрім відгуків вдячних клієнтів, що нібито успішно перетнули кордон із псевдосертифікатом.

А ось офлайн за гарантований результат потрібно викласти від 3000 гривень до 250 євро.

За даними МОЗ та Нацполіції, станом на 2 листопада в Україні відкрили 1065 кримінальних проваджень щодо підроблених ковідних сертифікатів. Приблизно в половині з них уже оголошені підозри.

З-поміж підозрюваних - екснардепка Надія Савченко та її сестра Віра, які, за інформацією нацполіції, намагалися в'їхати до України з підробленими сертифікатами.

Сама Савченко заявила, що ані вона, ані її сестра не підробляли і не купували жодних сертифікатів, але не можуть пояснити їхнє походження.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якщо ухвалять зміни до ККУ, то за підроблення електронного ковід-сертифіката та за його використання каратимуть штрафами в десятки й сотні тисяч гривень. За масштабні фальсифікації й за чинним законом загрожує тюрма.

Державна прикордонна служба виявила 336 ковідних сертифікатів з ознаками підроблення у пасажирів столичних аеропортів. Це дані за період з 28 серпня по 4 листопада.

Саме з кінця літа прикордонники почали використовувати програму Safe Border для перевірки документів. Вона відповідає вимогам ЄС.

Власники фальшивок часто зізнаються, що придбали їх саме для поїздок за кордон. Називають їхню вартість: від 1500 до 5000 грн.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася до таких правопорушників, щоб вони "не чекали пощади".

Нацполіція кваліфікує такі злочини як використання завідомо підробленого документа. Наразі за це передбачений штраф до 850 гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

За виготовлення і збут підробленої медичної документації може бути штраф 17 тисяч гривень чи навіть п'ять років тюрми.

Якщо власник підробки захворів і заразив інших, то це за теж може бути кримінальна відповідальність, а це вже позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

2 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, що суттєво посилює кримінальну відповідальність за підробку та збут фейкових сертифікатів. Значно суворіше каратимуть і за використання таких фальсифікатів.

Вже скоро закон можуть ухвалити в цілому.

Запропоноване посилення відповідальності

За використання підробленого ковідного сертифіката людина або заплатить штраф 17-34 тисячі гривень, або буде обмежена у волі на строк до двох років. Тобто її відправлять відбувати покарання в колонії.

За внесення в базу МОЗ даних про фейкову вакцинацію лікаря каратимуть або штрафом розміром 34-68 тисяч гривень, або позбавлять волі на строк до двох років. Тобто йдеться про ув'язнення в тюрмі. До цього додається заборона обіймати певні посади на строк на один-три роки.

За виготовлення ковід-підробок із метою збуту каратимуть або штрафом розміром 85-170 тисяч гривень, або відправлять до тюрми на строк до трьох років.

У власників фейкових сертифікатів із занесенням інформації в "Дію" може виникнути й інша проблема: вони не зможуть вакцинуватися, якщо вирішать все ж таки це зробити. Адже в системі вказано, що вони вже отримали щеплення.

Але МОЗ готовий оголосити ковідну амністію тим, хто оформив ковід-сертифікат без справжньої вакцинації. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що у його відомстві працюють над моделлю такого прощення правопорушення.

Віктор Ляшко розповів, що вакциновані люди, потрапляючи до ковідних лікарень, часто зізнаються про свої фальшиві сертифікати. А кожен випадок, коли провакцинована людина потрапляє до лікарні з ковідом, має розглядати спеціальна комісія.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Учасники акції проти примусової вакцинації в центрі Києва, 3 листопада 2021 року.

Попри те, що правоохоронці оголосили "війну" ковід-шахраям, а ЗМІ детально пишуть про ці схеми, ми побачили, що ринок фальшивих ковід-сертифікатів і далі процвітає.

У підготовці матеріалу брала участь Ганна Чорноус, ВВС Newsgathering.