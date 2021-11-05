Як і коли видаватимуть ковід-сертифікати для тих, хто перехворів на Covid-19

17 хвилин(и) тому

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З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Цей сертифікат дозволятиме працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину без обмежень впродовж 90 днів.

Цей сертифікат буде повною альтернативою сертифіката про вакцинацію, який дає величезні можливості в умовах обмежень "червоної зони".

Проте, як зазначають у МОЗ, сертифікат про одужання зможуть отримати лише ті, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 після запуску нової функції в електронних документах, тобто, з лише з наступного тижня.

"Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році", - попереджають у МОЗ.

Крім того, сертифікат зможуть отримати лише ті, хто отримавши позитивний результат тесту на коронавірус, звернулися до лікаря, адже підставою для генерації сертифікату є запис лікаря про діагноз в електронній системі охорони здоров'я.

Простий позитивний ПЛР-тест на ковід такого права не дає.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни під час "жовтого" та "червоного" карантинів,

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС. Але і тут треба враховувати вимоги, що встановлює кожна країна світу.

У МОЗ також нагадують, що тим, хто перехворів на коронавірус, "безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР".

Із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США МОЗ зауважує, що невакциновані мають в 10 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. А ризик захворіти у невакцинованих у 5 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини проти коронавірусу.