ABBA випустила новий альбом. Перший за 40 років

Олександр Кан

оглядач з питань культури

50 хвилин(и) тому

Автор фото, JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images Підпис до фото, АBBA вже давно стала національним надбанням. Б'єрн Ульвеус на відкритті музею гурту у Стокгольмі 6 травня 2013 року

5 листопада виходить альбом ABBA Voyage. Це перший новий реліз легендарного шведського гурту з часів попереднього, що з'явився 40 років тому, у листопаді 1981 року.

Це якби раптом виявилося, що Елвіс живий, усі ці роки переховується на якомусь острові й раптом вирішив випустити новий альбом - такі аналогії останні місяці робили газети у передчутті нового релізу, дев'ятого за рахунком студійного альбому ABBA під назвою Voyage.

Історія кінця

Про кінець відомого квартету оголосили у 1982 році, за рік після виходу у листопаді 1981-го альбому Visitors.

Кінець цей не став несподіванкою. На піку успіху партнерство чотирьох привабливих шведів було не лише музичним, а й особистим.

Агнета Фельтскуг і Б'єрн Ульвеус були парою з 1969 року, а чоловіком і дружиною з 1971-го. Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссон заручилися у 1970 році, хоч одружилися лише у 1978-му.

Тісний музичний і особистий союз об'єднав четвірку задовго до тріумфу, що прославив їх на весь світ, на "Євробаченні" 1974 року з піснею Waterloo.

У січні 1979 року Ульвеус та Фельтскуг оголосили про розлучення. За рік розійшлися, а в січні 1981-го офіційно розлучилися Бенні й Анні-Фрід.

І хоча самі музиканти запевняли пресу і своїх шанувальників, що спільну роботу продовжать, і розрив особистих стосунків на музику не вплине, було очевидно, що безслідно цей розрив пройти не зможе, тим паче, що того ж 1981 року і Ульвеус, і Андерссон знову одружилися.

Тема розриву і неминучого розставання пронизувала одну з найкращих пісень Visitors - When All Is Said and Done. Попри високу якість музичного й поетичного матеріалу, комерційно альбом просів - принаймні у порівнянні з попередніми хітами. 11 грудня 1982 року квартет востаннє виступив разом.

Історія возз'єднання

Кінець спільних виступів і записів, що припав на зеніт всесвітньої слави гурту, аж ніяк не знизив інтерес до їхньої музики.

Інтерес цей вміло підігрівався - якщо не самими музикантами, то рекорд-, шоу- та кінобізнесом.

Збірка хітів Abba Gold 1992 року побила всі рекорди альбомних чартів. І тримається там уже понад тисячу тижнів. І в 2021 році, майже за два десятиліття після виходу, займає там 14 місце.

Мюзикл "Mamma Mia!" після прем'єри 6 квітня 1999 року у театрі Принца Едварда у Лондоні демонстрували тисячі разів у багатьох країнах світу. Його екранна версія 2008 року зібрала пів мільярда доларів касових зборів, десять років по тому, у 2018, вийшов сиквел "Mamma Mia! 2".

Усі ці роки не вщухали спроби менеджерів і продюсерів умовити музикантів возз'єднатися, хай навіть тимчасово, навіть на один раз.

2000 року, як повідомляли, вони відмовилися від астрономічного гонорару в 1 млрд доларів за новий тур.

2008 року в інтерв'ю британській Sunday Telegraph Ульвеус категорично заявив: "Ми більше ніколи не вийдемо на сцену разом. У нас для цього немає жодної мотивації". Приблизно те саме він повторив і в 2014 році, коли вийшов розкішний "ABBA: Офіційний фотоальбом".

Однак вже за два роки, 6 червня 2016-го, на приватній вечірці у Стокгольмі Агнета, Анні-Фрід, Б'єрн та Бенні заспівали разом стару пісню The Way Old Friends Do.

Очевидно, що за минулі десятиліття роздратування та ревнощі поступилися місцем ностальгії й бажанню знову попрацювати разом, і за два роки, у квітні 2018-го, оголосили про завершення роботи над двома новими піснями: I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down.

"Нам усім дуже сподобалося, і я кажу Агнеті й Анні-Фрід: дівчатка, а чому б нам не записати цілий альбом?" - розповідає Бенні Андерссон.

"З першої ж пісні I Still Have Faith in You ("Я все ще в тебе вірю"), щойно Бенні заспівав мелодію, я зрозумів, що це про нас, - веде далі Б'єрн Ульвеус . - Ми зрозуміли: хоч якою неймовірною здається думка, що ми можемо випустити новий альбом через сорок років, ми залишаємося найкращими друзями, ми, як і раніше, отримуємо задоволення від спілкування й роботи і зберегли вірність і відданість одне одному".

Альбом

Автор фото, Polar-Universal Підпис до фото, Так виглядає обкладинка нового альбому

Дев'ять нових пісень в альбомі блискуче підтверджують, що талант Андерссона та Ульвеуса не побляк.

Десятий сингл - Just a Notion написали й записали у 1979 році під час роботи над Voulez Vous, але до кінцевої версії альбому він не увійшов. Як і I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down, які випустили напередодні офіційного виходу Voyage.

Нові пісні, як каже Ульвеус, писалися без урахування зміни моди й стилю у популярній музиці останніх десятиліть.

Почасти тому, що у Voyage музикантам хотілося відтворити дух ABBA, а почасти, як каже Андерссон, тому, що "у сучасній музиці немає нічого, що мене захоплювало б, нічого, що хотілося б наслідувати".

Втім, мільйони шанувальників гурту по всьому світу саме цього - повернення доброї старої ABBA - і чекають від нового альбому.

Автор фото, Jeff Spicer/Getty Images

За поетичним змістом пісні нового альбому тяжіють радше до вдумливих, меланхолійних пісень пізньої ABBA - елегії розлучення The Winner Takes It All або медитативного опису радості материнства у Slipping Through My Fingers, ніж до безтурботно-бадьорих ранніх хітів.

Концерти "Аббатарів"

Як і належить кожній групі, що поважає себе, після виходу альбому ABBA планує дати серію живих концертів ABBA Voyage.

Відбудуться вони з 27 травня по 2 грудня 2022 року. Для цього у лондонському Олімпійському парку імені Єлизавети ІІ збудують ABBA Arena на три тисячі глядачів.

Автор фото, ABBA Підпис до фото, Так виглядатиме ABBA Arena, що будується в Олімпійському парку в Лондоні

Але якщо талант Бенні й Б'єрна разом з дзвінкими голосами Агнети й Анні-Фрід змогли практично без змін відродити красу молодої ABBA, то на зовнішній вигляд музикантів невблаганно вплинув час. Адже Б'єрну - 76, Анні-Фрід ось-ось виповняться ті ж 76, Бенні - 75, а Агнеті - 70.

Для живої вистави 850 інженерів й фахівців з легендарної студії Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light впродовж кількох місяців працювали над створенням цифрових версій чотирьох учасників гурту, які з'являться на сцені у супроводі десяти живих музикантів.

За аналогією з прийнятим у віртуальній реальності терміном "аватар" цифрові образи Бенні, Б'єрна, Анні-Фрід й Агнети отримали назву "Аббатари".

Щоб їх створити, музиканти у своєму нинішньому вигляді виконали - з необхідною мімікою та рухами - усі пісні альбому. Вдягнені вони були у спеціальні костюми, кожен з яких був обладнаний тисячами датчиків, що вловлюють і фіксують кожен рух. Знімали все це 160 камер.

Таким чином за допомогою технології motion capture ("захоплення руху") фігури артистів оживуть, а обличчя - за допомогою тих самих комп'ютерних технологій стануть обличчями музикантів ABBA зразка 1979 року.

Це не голограма їхніх старих образів, це не хтось інший, що зображає молодих артистів, це музиканти ABBA, лише омолоджені.

"На цих концертах ви побачите нас, нас самих", - з гордістю каже Бенні Андерссон.

Автор фото, ABBA Підпис до фото, Так виглядають сконструйовані інженерами Industrial Light and Magic цифрові аббатари чотирьох музикантів

Саме безпрецедентна технічна складність проєкту змусила продюсерів зважитись на будівництво зали, спеціально призначеної для унікального шоу.

"Проблема полягала у поєднанні цифрових й фізичних образів артистів, - каже продюсер проєкту Свана Гісла. - Зробити так, щоб цифрова ABBA увійшла у фізичний світ, щоб кордони між цими двома світами стерлися".

На перший погляд, може здатися, що написаний і записаний в оригінальному стилі новий альбом старого гурту - це лише данина ностальгії, повернення в минуле.

Створене за допомогою новітніх технологій унікальне шоу обіцяє, що стара ABBA робить крок у майбутнє.

Хоча для самих музикантів - і це, здається, вже остаточно - і новий альбом, і майбутні концерти будуть останнім кроком у їхній славетній кар'єрі.