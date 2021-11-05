Аваков про владу Зеленського: "феноменальний ідіотизм" Зе-команди та "свинство" РНБО

1 година тому

Автор фото, Україна 24

Український політик, багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав перше інтерв'ю після відставки. Він жорстко розкритикував роботу команди Володимира Зеленського, робив випади на адресу самого президента та дав зрозуміти, що повертається у велику політику.

Арсен Аваков, який очолював МВС з 2014 та зберігав вплив за двох останніх президентів, подав у відставку в липні цього року.

Видимого конфлікту із Зе-командою в нього не було. А голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія навіть припускав, що Аваков може ще повернутися до "слуг".

Кілька місяців Аваков зберігав мовчання, аж доки 4 листопада не виступив у програмі "Народ проти" з Наташею Влащенко на каналі "Україні 24".

Ексміністр зізнався, що після відставки відпочивав, розповів, що "навантаження пішло з плечей" і тепер замість ранкових зведень по роботі переглядає кліпи співачки Тіни Кароль.

Також він вперше розповів про причини відставки та плани на майбутнє.

Оглядачі зауважують, що гострих критичних запитань політику не ставили.

В офісі президента вже назвали заяви Авакова "відставковим синдромом".

Радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі ВВС News Україна заявив, що після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає "геніального адміністратора".

"Занадто сильний і незалежний" Аваков про свою відставку

Аваков заявив, що в команду президента Зеленського його запросили як "експерта-професіонала". Але зізнався, що в останні місяці перед відставкою "відчував певний дискомфорт" та "не міг реалізовувати себе далі".

"Я не хочу брати участь в деяких речах, з якими я не згоден. Я не проста людина в спілкуванні, якщо йдеться про компетентні, професійні речі. Я вмію говорити "ні". Це не всім подобається", - заявив ексміністр.

"В якийсь момент часу ми сіли, поговорили з президентом відкрито. Я сказав йому: "Це за вас голосували 73%, на вас відповідальність, - розповів Аваков. - Правильно мені йти у відставку, а вам - намагатися знаходити інші рішення".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У березні 2020 року президент і міністр були союзниками

Згодом у розмові Аваков ставав все більш різким. Він заявив, що "занадто сильний і незалежний" для нинішньої влади та дав зрозуміти, що не останню роль у його відставці зіграла конфліктна ситуація на 87 окрузі в Івано-Франківській області, де переміг кандидат від "Слуги народу" та силач Василь Вірастюк.

"Це проявилося в певному конфлікті під час виборів в Івано-Франківській області, де, на мій погляд, були певні порушення, на них потрібно було певним чином реагувати. І керівництву партії "Слуга народу", можливо, здалося, що попереду ж вибори, нам це не можна", - сказав Аваков.

"Тому ми визнаємо, що команда сильна, і люди там сильні, але чи треба нам таке? Нам потрібні безвідмовні виконавці", - розмірковував він про можливу мотивацію владної команди.

Аваков назвав свого наступника на посту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського "інтелігентною та порядною людиною", але додав, що міністр не може бути "міністром чого бажаєте", а має за потреби сказати "тверде ні".

"Феноменальний ідіотизм" та "кричуща некомпетентність"

По ходу бесіди Аваков все жорсткіше критикував колишніх соратників, зокрема уряд, офіс президента та й самого Зеленського.

Зокрема, ексміністр заявив, що уряд має працювати професійно та відповідати за виконавчу владу, але зараз "виконавча влада вся зосереджена в офісі президента".

"Немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - заявив Аваков.

Зокрема, за його словами, він був категорично проти звільнення з посади голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, назвавши це "фундаментальною помилкою".

Підпис до фото, Аваков очолював МВС і при президенті Порошенко, і при Зеленському

Ексміністр визнав, що за два роки на посту президента Зеленський став більш компетентним, але все одно не може знати всього. Він розкритикував кадрову політику президента, постійні зміни в уряді, витрати бюджету та політику в сфері енергетики.

Зазначивши, що все це веде до "кричущої некомпетентності"

"Це феноменальний, фундаментальний ідіотизм", - заявив Аваков.

"Вони приходять в кабінет президента, а він (Зеленський - Ред.) каже: пропоную те-то. Вони: Блискуче! Це геніально, пане президент! Мільярд дерев? Браво!"

"Якби там сидів якийсь зловредний Аваков, він би сказав: "Який мільярд? Ви що, збожеволіли? А там вже немає таких, які говорять "збожеволіли". Немає цієї дискусії і це гігантська проблема", - додав Аваков.

"Депутатів вибирайте адекватних"

Згадав Аваков також скандальне ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Спершу повідомляли, що його скоїв депутат "Слуги народу" Олександр Трухін, потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

А Володимир Зеленський на питання про Трухіна відповів, що "ніхто ж не загинув".

Правоохоронці понад місяць не дають відповіді на питання, чи був депутат за кермом.

Аваков заявив, що при ньому "не було ДТП а-ля Трухін".

"Коли мені говорили, навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу", я казав - тому що це їхня робота. Ви думайте, як депутатів підбирати, щоб були адекватні, а не…", - заявив Аваков.

РНБО "на хайпі"

Окремо Аваков розкритикував роботу Ради національної безпеки і оборони за Зеленського. Протягом останнього року через РНБО регулярно проводили резонансні рішення, як от введення санкцій щодо окремих осіб.

"РНБО не може бути органом виконавчої влади чи тим більше судовим органом, який призначає винних… коли РНБО у нас перетворилося на хайпі в місце для штампування санкцій, це було неприпустимо. Я не хотів в цьому брати участь", - заявив колишній міністр.

Автор фото, УНІАН

Аваков розповів, що імена фігурантів нових санкційних списків члени РНБО не знали до останнього. Мовляв, за п'ять хвилин до засідання їм "давали папочку".

"Я член РНБО з десятирічним стажем не мав матеріалу. Я Данілову (секретар Радбезу - Ред.) казав - це свинство взагалі. Цих прізвищ, які виносяться, у мене в папці немає. А він: не встигли розмножити", - обурився Аваков.

"Це гігантська проблема, це спрощення ситуації. Санкції проти громадян України вводити не можна", - додав він.

Єдиним випадком, де таку політику можна було виправдати, Аваков назвав санкції щодо політика Віктора Медведчука.

"Раптом Путін вмер, а ми не готові"

Арсен Аваков також охоче коментував зовнішньополітичні питання, зокрема, відносини України та Росії.

Він заявив, що не вірить, що Росія справді зацікавлена в тому, щоб домовитися з Україною та врегулювати ситуацію на Донбасі. Тому військовий сценарій вирішення конфлікту, на його думку, не можна списувати.

Автор фото, UKRINFORM

"Ми повинні бути готові, якщо відбуваються якісь події, раптом Путін вмер, а ми не готові, раптом в Росії відбувається якийсь подієвий ряд, який допоможе нам тиском забрати свої території, а ми не готові. Такі речі мають проговорити та покласти в папку", - заявив він.

"Нехай військові роблять свою роботу, а політики та дипломати намагаються домовитися по-хорошому", - додав ексміністр.

Про "альянс-мезальянс" та повернення у велику політику

Про свої амбіції після відставки Аваков говорив дуже туманно, але дав зрозуміти, що з політики йти не збирається та має великі плани.

"Я прихильник балансу, баланс - моя релігія. Коли баланс існує, існує розвиток для всіх. Я відкидаю крайні точки зору, я центрист", - заявив він.

Відтак Аваков не виключив співпрацю з відправленим у відставку спікером парламенту Дмитром Разумковим, якого назвав "лівим центристом".

"Дай Боже йому здоров'я, дуже перспективна людина", - додав він.

Серед можливих союзників Аваков назвав експрем'єрів Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка та навіть лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

"Юлія Володимирівна - вона над всім", - зауважив він.

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Арсен Аваков у 2010 році був керівником харківської "Батьківщини"

"Давайте подумаємо над тим, щоб всі ці розумні та різні люди спробували зробити такий альянс-мезальянс - мені все одно - який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед. Ось те, чим я хочу займатися. Так, це політика, так, це буде", - заявив Аваков.

На останок він додав, що зараз при владі "багато продюсерів", натякаючи, очевидно, на концертне та телевізійне минуле президента Зеленського і його оточення.

"Потім вони звільняться, вони знову будуть займатися продюсингом, а ми будемо займатися політичним управлінням країною", - заявив Аваков.

Реакція

Натомість у мережі інтерв'ю жваво обговорюють, зокрема, обурюються, що Авакову зовсім не ставили гострих питань, які б стосувалися його діяльності на посту міністра.

"А що там підтримка радикальних організацій, справа про вбивство Шеремета? Можна я теж піду експертом торгувати мордою в кріслі і не заважати монологу?" - пише в фейсбуці харківський журналіст Сергій Бобок.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета стала однією з плям на репутації ексміністра

"Арсен Аваков повертається у політику, приймаючи теплу ванну на телеканалі Ахметова. Відповіді Авакова були резонансними. Не було тільки резонансних запитань", - обурюється колишній журналіст та депутат Сергій Лещенко, якому часто приписують лояльність до Зе-влади.

"Аваков, який пів року тому на каналі Ахметова хвалив роботу РНБО, в тому числі і свою як одного з членів РНБО, тепер, відпочивши, повертається в політику і на каналі того ж Ахметова зараз розповідає, яке РНБО погане і які неправильні рішення приймає", - пише користувачка Галина Мирная.

"Арсен Борисович сьогодні дав напалму. Ось так професіонали повертаються до великої політики, - пише політичний експерт Анатолій Октисюк. - Це означає, що скоро буде економічна криза, потім політична, ну і дострокові вибори".

Сам Аваков в інтерв'ю казав про можливі дочасні вибори, якщо команда президента втратить підтримку.