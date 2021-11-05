Як у США вакцинують дітей

1 година тому

У США схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей - вакциною від Pfizer.

Тепер можна щеплювати усіх, кому від 5 до 11 років - старших там уже щеплюють.

Попри дані про те, що малюки переносять вірус у легшій формі, у Сполучених Штатах Covid-19 уже забрав майже 200 дитячих життів, а тисячі опинилися у лікарнях.

Згідно з рішенням, дітям вводитимуть третину від дорослої дози - двічі з інтервалом у три тижні.

Але це рішення розпалило багато дискусій.