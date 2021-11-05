Як у США вакцинують дітей
У США схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей - вакциною від Pfizer.
Тепер можна щеплювати усіх, кому від 5 до 11 років - старших там уже щеплюють.
Попри дані про те, що малюки переносять вірус у легшій формі, у Сполучених Штатах Covid-19 уже забрав майже 200 дитячих життів, а тисячі опинилися у лікарнях.
Згідно з рішенням, дітям вводитимуть третину від дорослої дози - двічі з інтервалом у три тижні.
Але це рішення розпалило багато дискусій.
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