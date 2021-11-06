Буковинка - як живе село високо у Карпатах

7 хвилин(и) тому

Присілок Буковинка на Закарпатті вважають найвисокогірнішим населеним пунктом в Україні.

Кілька десятків його жителів стверджують, що живуть на висоті 1200 метрів. Офіційно це не підтверджено, але Буковинка розташована вище за озеро Синевир, яке неподалік. Воно лежить на висоті майже кілометр.

До найближчого магазину чи школи звідси - п'ять кілометрів лісами і горами.

Але місцеві жителі кажуть, що не хочуть покидати рідні місця. Чому? Дізнавалися Катерина Паллаг і Віктор Павлиш.