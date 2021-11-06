Що чекає на Метавсесвіт Цукерберга: уроки інших онлайн-платформ

Джо Тайді

кореспондент з питань кібербезпеки

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Linden Lab

Цього тижня я вирушив у минуле, щоб побувати в майбутньому.

10 років тому я вперше увійшов у віртуальний світ на платформі Second Life.

Це, можливо, була перша спроба створити те, що наразі намагається побудувати кожен технологічний гігант: так званий метавсесвіт - онлайн-світ, де люди зможуть працювати, грати та спілкуватися у віртуальному середовищі, використовуючи гарнітуру VR - шолом або окуляри віртуальної реальності.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг також хоче зосередитися на створенні свого метавсесвіту.

Термін "метавсесвіт" вигадав американський фантаст Ніл Стівенсон у романі 1992 року "Снігопад". Так він описував віртуальний світ, де мешкають аватари реальних людей.

Пік Second Life припав на кінець 2000-х, коли мільйони людей проводили значну частину свого життя у цифровій площині.

Потім, як мені здалося, платформа почала поступово "вмирати". Як же я помилявся.

Схоже, що вона має невелику, але потенційно зростаючу спільноту "резидентів".

Вони збираються там, щоб зрозуміти, як може виглядати наше майбутнє у метавсесвіті.

З точки зору візуальних ефектів це зовсім не новаторство.

Це радше нагадує блоковий і піксельний світ іншої онлайн-платформи Roblox, а не блокбастер, побудований навколо середовища, що створює ефект присутності й занурення.

Але різниця тут, звісно, у тому, що, як і метавсесвіт Марка Цукерберга, Second Life - це не гра. Тут немає завдань, квестів чи сюжетних ліній. Це просто місце, де можна поспілкуватись.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Чому молодий японець взяв за дружину віртуального персонажа.

Зустріч з віртуальним Реєм

Одним з мешканців платформи був Рей.

Наші аватари зіткнулися після телепортації у приморський світ, створений на кшталт занепалого шотландського рибальського селища 1960-х років. Він сказав мені, що вже близько чотирьох місяців у Second Life після того, як "зацікавився усім цим метавсесвітом".

Автор фото, Linden Lab Підпис до фото, Я зустрів Рея у Second life

Рей не підтримує ідею Цукерберга про метавсесвіт.

"Вони захочуть все контролювати. Але я думаю, що нести відповідальність мають люди, все має бути максимально відкритим", - каже він.

Марк Цукерберг, виконавчий директор нещодавно перейменованої компанії Meta, звернув увагу на ці побоювання, коли оголосив про свої грандіозні плани.

Метавсесвіт не створюватиме якась одна компанія "за одну ніч", - заявив він на заході Facebook Connect.

"Це майбутнє, яке виходить за межі якоїсь однієї компанії і яке буде створене всіма нами".

Інші великі корпорації, зокрема Microsoft, Epic Games, Roblox і навіть Nike, оголосили про плани увійти у метавсесвіт у тій чи іншій формі.

Занепокоєння Рея щодо монополії на метавсесвіт поділяє багато хто, зокрема Аня Каневські, віцепрезидентка з управління продуктами Linden Lab - компанії, що розробила та 2003 року запустила Second Life.

Аня з цікавістю спостерігає, як кілька технологічних гігантів заговорили про нову ідею життя у мережі.

Автор фото, Linden Lab Підпис до фото, Вечірка у Second Life

"Дискусія набуває антиутопічного характеру. І це мене трохи непокоїть", - каже вона.

"Поява у просторі надто великого гравця, здається, сигналізує людям, що вони не є його власниками, що хтось інший встановлюватиме правила та управлятиме шоу, а вони будуть просто споживачами".

Second Life дуже схожа на Roblox - платформу, де користувачі створюють певне середовище та запрошують інших пограти, хоча там значно менше учасників.

Рекорд Roblox за кількістю одночасних гравців - приблизно 5,5 млн, тоді як у Second Life - 90 тисяч.

Марк Цукерберг каже, що теж хоче поставити спільноту користувачів у центр свого метавсесвіту, але поки що немає резидентів. Натомість він пообіцяв взяти на роботу 10 тисяч людей по всій Європі, щоб побудувати свій світ.

Дехто стверджує, що йдеться навіть не про надання користувачам більшого контролю: метавсесвіт мають створювати виключно спільноти.

Джон Кармак, головний технічний директор Oculus, підрозділу гарнітур віртуальної реальності Meta, вважає, що створення окремого метавсесвіту - це "насправді не найкращий спосіб стати частиною великого метавсесвіту".

"Я сумніваюся, що одна платформа дійде до такого рівня, щоб взяти на себе все. Я просто не вірю, що один гравець - одна компанія - у підсумку прийматиме правильні рішення для цього", - цитує його Ars Technica.

Автор фото, Linden Lab Підпис до фото, У Second Life легко можна знайти заходи та зони, орієнтовані на дорослу аудиторію

Досвід Second Life може багато чому навчити Цукерберга та інших.

На піку популярності платформа опинилася у центрі гучних віртуальних скандалів, пов'язаних з фінансовим шахрайством та вихованням дітей.

Навіть під час невеличкого дослідження цього тижня я побачив проблеми модерації, з якими стикається Second Life. Якби метавсесвіт став мейнстримом, їх масштаб був би значно більшим.

Блокується пошук подій чи місць за певними ключовими словами, наприклад, "порно" чи "наркотики".

Однак пошук за словом "секс" привів мене до віртуальних стриптиз-клубів, де мені пропонували цифрові танці на колінах в обмін на віртуальні гроші.

"Управління у віртуальному світі - це складний процес", - пояснює Каневські.

"Щось можна автоматизувати, але багато що вимагає присутності людей. Це не просто втеча від реальності, гарні сукні та чудові аватари".

Повернувшись до Second Life, я поставив Рею останнє запитання перед тим, як вийти з системи: чому він повертається сюди знову і знову?

"Я люблю мріяти очима", - відповів він.